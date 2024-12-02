20+ человек, у которых от слова «гости» невольно проскакивает нервный смешок

Гостеприимство — это качество, которое ценится во многих культурах. Но у некоторых людей оно принимает весьма причудливые формы, а временами и сами гости ведут себя так, что у хозяев заканчиваются приличные слова. А в конце статьи вас ждет нетривиальный бонус о том, что порой все не так, как кажется на первый взгляд.

Как-то приехали мы к моей тетке в деревню. Я погуляла по ее участку, вернулась в дом. Она предложила мне чай, я согласилась. Потом смотрю: в чашке с чаем плавают какие-то белые ошметки. Я в ужасе: «Там что-то белое плавает!» А тетка мне: «Так твой батька простоквашу пил. Ты что, родным отцом брезгуешь? М-да-а-а». © Оксана Шуткова / ADME

Дочка ходила в садик, там была одна девочка. И мама этой девочки стала частенько приглашать мою дочку после садика к ним в гости. Я была не против, но, когда забирала у них ребенка, наблюдала странные картины, как дети купали в коридоре кукол. Весь пол был залит водой, завален мокрыми игрушечными пеленками и другими игрушками. Одним словом, кошмар. Я бы такое дома у себя не позволила. Та мама всегда улыбалась и говорила: «Ерунда, дети просто играют!»

А однажды эта девочка напросилась к нам в гости. Ну, я пошла навстречу, но сразу предупредила, что у нас не во все можно играть. Девочки ускакали в детскую, я на кухню пошла готовить и одним глазом за ними приглядывала. Все было хорошо, но вдруг я услышала такой грохот, будто упал потолок! У меня а ж сердце из груди выпрыгнуло. Я ломанулась в комнату с детьми и увидела, что девочки сидят на верху двухъярусной кровати, а наша гостья сбрасывает оттуда гантели моего старшего сына на пол! А дома у нас кошка, собака — они могли быть внизу. Я, конечно, представила весь кошмар, который мог случиться, и просто заорала — и на этого ребенка, и на своего, что она пошла на поводу. В общем, больше эту девочку мы не приглашали и к ним не ходили. © Анна Быстрова / Dzen

А однажды эта девочка напросилась к нам в гости. Ну, я пошла навстречу, но сразу предупредила, что у нас не во все можно играть. Девочки ускакали в детскую, я на кухню пошла готовить и одним глазом за ними приглядывала. Все было хорошо, но вдруг я услышала такой грохот, будто упал потолок! У меня а ж сердце из груди выпрыгнуло. Я ломанулась в комнату с детьми и увидела, что девочки сидят на верху двухъярусной кровати, а наша гостья сбрасывает оттуда гантели моего старшего сына на пол! А дома у нас кошка, собака — они могли быть внизу. Я, конечно, представила весь кошмар, который мог случиться, и просто заорала — и на этого ребенка, и на своего, что она пошла на поводу. В общем, больше эту девочку мы не приглашали и к ним не ходили. © Анна Быстрова / Dzen У моей золовки йорк, который плохо приучен к туалету. Она пришли ко мне в гости с собакой, и та за два часа сделала 3 лужи и кучку посередине гостиной. Я дала золовке салфетки и попросила убрать за песелем. А в ответ услышала возмущенное: «А почему это я должна убирать? Может, тут вообще не наша собачка нагадила, а ваш кот!» Мой кот за все 16 лет его жизни сделал лужи мимо лотка только три раза, и то принципиально в мой чемодан — за то, что уезжала в отпуск без него. В общем, я вообще всю живность люблю, но если вы идете с ней гости, она должна быть воспитанная. А таких гостей легче не звать. © Агата Воронковская / Dzen

Давняя подруга знакомых напросилась к ним в гости пожить: погулять по городу, посетить музеи. Сроки не оговорили. С самого приезда гостье не нравилось все — и то, что они едят, и то, как вообще живут. При каждом походе в магазин женщина внаглую подкладывала им в тележку дорогие продукты, которые в ночи съедала в одиночку. Но супруги изо всех сил проявляли гостеприимство и уж еды для гостьи не жалели. Так прошли 3 недели. Терпение лопнуло, когда однажды утром хозяева квартиры не обнаружили вообще никакого кофе, при том, что позавчера накупили много всякого. Они просто попросили гостью открыть ее сумки. Та со скандалом и криками: «Да подавитесь, скупердяи! Устроились тут, жируют!» швырнула им сумки, а там несколько пачек хозяйского кофе, сладости, хозяйкин парфюм, косметика, новое женское белье, нераспечатанные мужские сорочки, часы, украшения! Мне знакомая потом говорит, мол, то-то я смотрю, что Ира приехала с двумя сумками, а в комнате их уже четыре. А потом нахалка сидела и говорила, что хозяева обязаны бесплатно гостей содержать и дарить им подарки. И что сами пусть покупают ей обратный билет. В общем, выгнали они ее, и у той сразу деньги нашлись. © Marina M / Dzen

У свекра был день рождения, более того, юбилей. Он пригласил нас с мужем к себе в гости. Я, как дура, нарядилась, сделала прическу, накрасилась. Пришли, а свекор достал кусок свинины, картошку сырую и сказал мне: «Приготовь ужин». Мне пришлось готовить полдня, а вечером на огонек потянулись друзья именинника несколько маргинального вида. Они ели, а мне как-то не хотелось. Муж все понял и сказал отцу, что нам пора. Сказал бы свекор заранее, что надо приготовить стол, я бы дома все, что надо, сделала и принесла. Зачем эти уловки, приглашения, когда ты просто хотел использовать человека в своих целях? © шорох в траве / Dzen

Одна моя подруга просилась ко мне в гости с маленьким сыном. Правда, говорит, он у меня такой хулиган: «Вот недавно были в гостях у бабушки, так он игрушку бросил — и разбил телевизор, большой, новый. Очень бабушка расстроилась, но что делать — он же ребенок! Ну что, когда можно тебя посетить?» Я говорю: «Когда телевизоры бить перестанете. У меня их много, но лишних нет». Обиделась подруга. © Инга / Dzen

Приехал в гости друг мужа. Ну, сидят, едят, общаются. Тут его друг встает, подходит к окну и вытирает жирные руки о шторы. Немая сцена. А потом я достаточно доходчиво объясняю этому нехорошему человеку, для чего на столе салфетки, а в ванной мыло и вода. Муж меня поддержал, только просил сильно на друга не рычать. В итоге я заставила этого приятеля оплачивать пошив новых штор. В гости к нам он приходит до сих пор, но где салфетки выучил с первого раза! © Alloween / Dzen

Однажды мы с мужем и дочкой уехали в отпуск под Новый год и пустили на это время моего родного брата с семьей пожить в нашем коттедже. У него был сын-подросток, молодая жена и 6-месячная дочь. Вернулись в феврале и ошалели. Прилетели в 9 утра, а нам никто не открывает — они, видите ли, спят. Но самый треш начался, когда нам все-таки открыли. Дома был жуткий свинарник. Горячая вода оказалась переморожена, потому что племянник зачем-то лазил под дом и не закрыл там что-то (в Якутии дома стоят на сваях). Мы с дороги кипятили чайник и обогревали трубы под домом. Как только появилась горячая вода, все семейство кинулось в ванную мыться. Мы кое-как дождались, пока они соберутся и съедут. Потом оценили масштаб бедствий. Все продукты, даже запасы, были съедены. Не осталось никаких круп, ни кофе, ни заварки. Морозильная камера была совершенно пустая — вообще ничего съестного! В ванной — ни стирального порошка, ни мыла, ни зубной пасты, ни шампуня. Такое ощущение, что они не только съели наше, но и вывезли к себе все необходимое. А еще оставили большой счет за телефон — за переговоры по межгороду со столицей. С братом не общаюсь больше 20 лет. © Ольга ЯКОВЕНКО / Dzen

Моя дочь частенько ходила в гости к 65-летней соседке по тамбуру — та ее всегда привечала. И вот однажды эта женщина пришла и заявила, что у нее пропали золотые сережки и колечко — типа, моя дочь стащила. Мы с дочкой поговорили, посмотрели ее вещи — крайне унизительная была сцена. Ребенок плакал. И выяснилось, что комплект взяла дочь этой соседки и не сказала маме об этом. Извинения нам так и не были принесены. Дочь, естественно, больше к соседке ни ногой. А эта странная женщина еще и удивлялась, почему это ребенок к ней в гости больше не ходит. © УхтыТухты / Dzen

Была у моей жены подруга, допустим, Алина, а у подруги муж, Серега. И вот однажды Серега говорит Алине: «А давай-ка на Новый год пригласим к нам моего родственника с женой. Они живут очень далеко, мы сто лет не виделись». Пригласили. Приехал родственник с женой и двумя детьми, с собой припер друзей своих — две семейные пары. В общей сложности, гостей было аж 8 человек. И у Алины еще двое детей имелось. И вся эта банда была в двухкомнатной квартире. С собой эти люди не привезли ровным счетом ничего. Прожили 2 недели. Мало того, что продукты никто не покупал, так еще и в магазин не хотели ходить — они ж в гостях! Днем по городу шатались, а вечером им застолье подавай. Эта бедная Алина к нам приходила просто поспать. Отключала телефон и спала, пока родня по городу гуляла. Когда гости уезжали, понакупили подарков с собой, но никому из них и в голову не пришло хозяйку поблагодарить. На следующий год звонил этот родственник и такой: «Нам у вас так понравилось! Хотим опять приехать на Новый год!» Алину чуть в психушку не увезли от таких новостей. Больше гостей у них не было. © Сергей м / Dzen

Знакомая рассказывала: «Ко мне в гости пришла родственница. Сели пить чай. Родственница размешала сахар в чае, облизала ложку и положила ее в стол к чистым столовым приборам! На мои возмущения она пожала плечами и сказала: „А что здесь такого?“» © Татьяна Дионисьева / Dzen

Как-то раз новая коллега позвала нас с подругой, и еще трех сотрудников на день рождения. Мы, конечно, как деловые, накупили деликатесов, приобрели весьма приличные подарки.

Пришли мы, значит, первыми, а на столе вчерашняя еда — подкисший салат из овощей и несколько заиндевевших кусочков сырной нарезки. И тут именинница детским сюсюкающим голоском спрашивает: «А вы не купили случайно хлебушка, чайку и ещё чего-нибудь? А то у меня только 2 пакетика чая на семерых осталось». Мол, вчера «основные гости» приходили, все съели и выпили. Мы с подругой молча переглянулись, забрали все принесенное и уехали восвояси, по дороге развернув остальных трех гостей. В итоге все поехали к подруге и с удовольствием отметили майские праздники в теплой компании. © Marina M / Dzen

Позвали нас на новоселье. Приезжаем с подарками ко времени, а там картина маслом: стол пустой, хозяйка в спортзале, хозяин жарит картошку. Через 40 минут приехала хозяйка, положила нам по тарелке картошки, поставила тарелку овощей и блюдце с рыбкой. А, еще арбузик покрошила кубиками. Моментально съедено все было до крошки, даже фруктовая тарелка, которую гости принесли. Зачем и что это было? © Постольку поскольку / Dzen

Приехала в гости подруга жены. После ужина супруга ушла спать, а мы с гостьей сели болтать. Незамужняя дама полезла с вопросами: «Ты любишь свою жену? Почему не найдешь себе другую женщину?» Я сказал, что ей не стоит лезть в наши отношения. В итоге она устроила истерику, потому что, мол, я вывел ее из себя (хотя я разговаривал тихо и вежливо). Кое-как угомонившись, она ушла спать. Утром я жене сказал, что больше не хотел бы видеть эту странную гостью в своей квартире. © Владимир Посеребренный / Dzen

В детстве, в начале 70-х, я жила у бабушки в столице. Гости к нам табуном приезжали из разных городов. Бабушка всех привечала, угощала, а мне приходилось спать под столом, чтобы не задавили. Но однажды я была в детском саду, когда к нам заехали родственники с ребенком. И этот малыш собрал мои игрушки в авоську и унес их с собой. Я вернулась, а любимых пупсов нет! Я орала так, что соседи сбежались. Я так билась на полу, будьте-нате. Соседи принесли мне жирафика, пупсиков, куклу. С тех пор поток родственников сильно сократился. © Елена Афонина / Dzen

Однажды я поссорились с подругой, и с тех пор мы мало общаемся. А дело было так: нашим детям было по 6 лет, они ходили в одну группу в сад, и подруга с дочкой частенько заходила к нам в гости, раз я живу рядом. К ней в гости — никогда! Она не работала — что ж в гости не сходить? А я прибегала с работы, по пути забирала сына, мне надо было дома и приготовить, и убрать, и вообще дел куча, но ее это не смущало.

Дочка ее вела себя абсолютно непредсказуемо, лезла везде: в шитье мое, в вязание, во все ящики, в шкафы. Мама не обращала на это никакого внимания, сидела и вела свои неспешные разговоры ни о чем. Когда девочка залезла в мою недешевую косметику, я попыталась забрать ее у гостьи, но получила такую истерику с криками и соплями, что даже страшно стало! И подруга мне с «фи» высказала, что, мол, ее ребенку можно все — дабы не травмировать детскую психику отказом, а я своего ребенка запугала, и он смирно играет в свои игрушки и маме не мешает. Просто мой сын слушает, что мама ему говорит, понимает, что можно и что нельзя. Отчего ее девочке нельзя словами через рот объяснить, как можно делать и как нельзя, — непонятно. Короче, решила я, что идите-ка вы обе со своими методами воспитания и реализуйте все это у себя дома. © Зотова Татьяна / Dzen

Дочка ее вела себя абсолютно непредсказуемо, лезла везде: в шитье мое, в вязание, во все ящики, в шкафы. Мама не обращала на это никакого внимания, сидела и вела свои неспешные разговоры ни о чем. Когда девочка залезла в мою недешевую косметику, я попыталась забрать ее у гостьи, но получила такую истерику с криками и соплями, что даже страшно стало! И подруга мне с «фи» высказала, что, мол, ее ребенку можно все — дабы не травмировать детскую психику отказом, а я своего ребенка запугала, и он смирно играет в свои игрушки и маме не мешает. Просто мой сын слушает, что мама ему говорит, понимает, что можно и что нельзя. Отчего ее девочке нельзя словами через рот объяснить, как можно делать и как нельзя, — непонятно. Короче, решила я, что идите-ка вы обе со своими методами воспитания и реализуйте все это у себя дома. © Зотова Татьяна / Dzen Однажды я пришла пораньше к родственникам на подготовку стола к Новому году, а там одна дама каждую ложку старательно облизывает. А потом она этими ложками мешает салат. И в ходе нарезки салатов обсасывает пальцы и дальше режет. А ее сестрица тоже чудная: покормила детей, потом собрала остатки пюре в общую кастрюлю и давай мне его предлагать. Теперь я не ем в гостях, если сама не участвую в готовке. © Tueri / Dzen

В юности я была на стажировке в Германии. В комнате общежития со мной оказалась одна девушка. И, когда мы вернулись домой, она решила, что, приезжая в столицу в командировки, будет останавливаться не в общаге, а у меня. Обычно в 5:30 утра она звонила и извещала, что едет. И жила неделями! Мы в целом гостеприимны, гостям рады, но такая бесцеремонность напрягала.

Прошло время, старший сын женился, и детская была отдана молодым. В спальне обитали мы с мужем, в третьей комнате жил младший сын-школьник. И вот снова звонит Галя с сообщением о своем приезде. Я ей говорю, что не могу принять. Она заявляет, что готова спать на кухне. Я отвечаю, что у меня нет раскладушки и лишней постели. Тогда она говорит, мол, пусть младший сын отправится пожить к бабушке. И это при том, что ей предоставляли общежитие в двух остановках от моего дома! Свое нежелание туда ехать она объяснила с наивной наглостью: «Там надо платить и готовить себе еду!» Я уговорила свою маму принять гостью на 2 недели. Апофеозом стало то, что однажды она завалилась к нам вместе с новым мужем и его братом! Вскоре мы переехали на новую квартиру, и адрес я ей не сообщила. © Вера З. / Dzen

Сестра мужа умоляла нас с сыном прийти на день рождения племянника, ведь дети ровесники, дружат. Муж был в командировке, я без него на мероприятия не хожу, да и ехать далеко, но ради ребенка согласилась. Только сразу предупредила, что из-за тренировки мы немного опоздаем. На полчаса задержались, заходим, вручаем деньги имениннику, дети убегают играть. Мне выговаривают: «Почему это вы опаздываете?», я напоминаю, что предупреждала. Буквально через полчаса нам объявляют, что торжество окончено, нужно раньше приходить, и вместе с ребенком подталкивают меня к дверям. Я сказала, что пока сын не поест, мы не уедем. Еле успела покормить ребенка, ведь он после тренировки голодный был. Возле дверей нас торопили, чтобы быстрее одевались. Вот зачем нужно было умолять приехать?! © Успешная / Dzen

Приехала зимой к родственнице на дачу по ее настойчивому приглашению. Со своей едой и постельным бельем. Заходим в дом, а там жуткая холодина. Она мне дает старые куртки, чтобы я утеплилась. Это при том, что родственница туда приехала заранее. Протопить печку — жалко дров. Прогреть дом тепловентилятором — дорогой свет. Стоит ли говорить, что ели мы исключительно привезенную мной еду. Только это заставило ее включить электробатарею. Больше к ней ни ногой. © Валерия Петрова / Dzen

Мы с подругой пришли в гости к парню. Все, как полагается, с тортиком. Еще не решили тогда, чей парень будет. Его мама очень обрадовалась, накрыла на стол и подала большое блюдо селедки под шубой. Такое овальное, сантиметров 40 на 60. Она положила нам с подругой по ложке этой «шубы», и блюдо волшебным образом испарилось, а на столе остались одни сушки с маком к чаю. Мы съели салат, переглянулись и сбежали от такого хлебосолья. Парень так ничей и остался. © Яна Линдаева / ADME

Бонус: иногда все не так однозначно, как кажется

Сначала опишу ситуацию глазами моих гостей: «Пришли в гости компанией из 10 человек — одноклассник позвал. Нам поставили на стол торт и чай, хотя весь дом пропах жареной курочкой с чесночком и оливье. Ушли голодные».

Теперь с моей стороны: «Я в декрете, ребенку 2 месяца. Зарплату мужу платят через раз. У меня день рождения. Бегая по магазинам, муж встретил — внимание! — одноклассника своего старшего брата. Поздоровались, муж сказал, что у жены день рождения, вот, мол, пытаюсь купить хоть что-то к столу. Все! Он вернулся, я пожарила две чудные куриные ножки, салат приготовила, торт купили. Все было рассчитано на двоих, ребенок не в счет. А вечером 10 крупных дядек с тетеньками явились к нам в гости! Вот что я им, две ноги куриные и миску салата должна подать?! Остались мы жлобами в чьей то памяти». © Мисс Таня / Dzen