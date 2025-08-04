20 уморительных объявлений, которые поднимут настроение на раз-два

Народное творчество
40 минут назад

Герои нашей статьи нарвались на такие великолепные и уморительные объявления, что просто не могли не запечатлеть их на память. Кто-то с помощью своего запоминающегося обращения избавился от ненужного ковра, кто-то — от шумных подростков в подъезде, другие же просто выразили крик души и врезались тем самым в память всем его прочитавшим.

В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Креативный подход⁠⁠»

«Висело на двух подъездах. Пятница, бывает»

«Уехал в отпуск — накорми соседей! Все содержимое не проверял, но для сытного завтрака продуктов точно хватит⁠⁠»

«Заберите кто-нибудь. Уехали в отпуск, выбрасывать жалко».

«Недавно в доме завелись тараканы. А чуть позже на двери подъезда появилось потрясающее объявление. Я давно так не смеялась!»

«Собрался к маме в гости, зашел в подъезд, а там предложение, от которого тяжело отказаться. Но мамины вкусняхи оказались сильнее все-таки»

Когда у кота жажда путешествий в крови

«Вот такое вот объявление висело у меня в подъезде»

Упс

«Очаровательное прощание»

«Объявление в подъезде»

«Уважаемые жильцы нашего дома! От нас улетело с балкона темно-зеленое покрывало. Большая просьба помочь с возвратом. Жильцы из 55 квартиры, 4 этаж».

«Улетело покрывало,
Убежала простыня.
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня».

Тот случай, когда точка решает⁠⁠ все

«Одно объявление все изменило»

«В моем дворе висит такое чудо⁠⁠»

«Потерялась кошка. Зовут Муся. В середине — черные усики. 1 год, полосатая. Огрызается, когда чешут животик».

«Объявление на подъезде⁠⁠»

«Закрыт, но не сломлен»

А что, креативненько

«Висит у друга в подъезде»

«Висело на подъезде⁠⁠. Милота от детей. Настроение сразу поднялось»

Да, с одеждой телесного цвета осторожнее нужно быть

А какие занятные объявления попадались вам?

Фото на превью JoJocage / Pikabu

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