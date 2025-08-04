20 уморительных объявлений, которые поднимут настроение на раз-два
Герои нашей статьи нарвались на такие великолепные и уморительные объявления, что просто не могли не запечатлеть их на память. Кто-то с помощью своего запоминающегося обращения избавился от ненужного ковра, кто-то — от шумных подростков в подъезде, другие же просто выразили крик души и врезались тем самым в память всем его прочитавшим.
В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
«Креативный подход»
«Висело на двух подъездах. Пятница, бывает»
«Уехал в отпуск — накорми соседей! Все содержимое не проверял, но для сытного завтрака продуктов точно хватит»
«Заберите кто-нибудь. Уехали в отпуск, выбрасывать жалко».
«Недавно в доме завелись тараканы. А чуть позже на двери подъезда появилось потрясающее объявление. Я давно так не смеялась!»
«Собрался к маме в гости, зашел в подъезд, а там предложение, от которого тяжело отказаться. Но мамины вкусняхи оказались сильнее все-таки»
Когда у кота жажда путешествий в крови
«Вот такое вот объявление висело у меня в подъезде»
Упс
«Очаровательное прощание»
«Объявление в подъезде»
«Уважаемые жильцы нашего дома! От нас улетело с балкона темно-зеленое покрывало. Большая просьба помочь с возвратом. Жильцы из 55 квартиры, 4 этаж».
«Улетело покрывало,
Убежала простыня.
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня».
Тот случай, когда точка решает все
«Одно объявление все изменило»
«В моем дворе висит такое чудо»
«Потерялась кошка. Зовут Муся. В середине — черные усики. 1 год, полосатая. Огрызается, когда чешут животик».
«Объявление на подъезде»
«Закрыт, но не сломлен»
А что, креативненько
«Висит у друга в подъезде»
«Висело на подъезде. Милота от детей. Настроение сразу поднялось»
Да, с одеждой телесного цвета осторожнее нужно быть
Так никто подсматривать и не заставлял!!! Точно завистница написала
И вот еще несколько статей с запоминающимися объявлениями и вывесками:
А какие занятные объявления попадались вам?
Комментарии
А и правда, мило. :) Умеют же люди быть милыми, когда захотят. :)