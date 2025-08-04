20 уморительных объявлений, которые поднимут настроение на раз-два

Герои нашей статьи нарвались на такие великолепные и уморительные объявления, что просто не могли не запечатлеть их на память. Кто-то с помощью своего запоминающегося обращения избавился от ненужного ковра, кто-то — от шумных подростков в подъезде, другие же просто выразили крик души и врезались тем самым в память всем его прочитавшим.