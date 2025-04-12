15 объявлений, после которых хочется найти автора и пожать ему руку (или совсем наоборот)

Каждый из нас хоть раз видел забавное, а порой и откровенно дурацкое объявление. У кого-то остались после этого памятные фото, а у кого-то — целая история. Вот несколько пользователей интернета, которые поделились своими эмоциями и наблюдениями в Сети.