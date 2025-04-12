15 объявлений, после которых хочется найти автора и пожать ему руку (или совсем наоборот)

Фотоподборки
2 часа назад

Каждый из нас хоть раз видел забавное, а порой и откровенно дурацкое объявление. У кого-то остались после этого памятные фото, а у кого-то — целая история. Вот несколько пользователей интернета, которые поделились своими эмоциями и наблюдениями в Сети.

Порой школьники умеют удивлять

  • Шла я после работы, в своих мыслях, как вдруг замечаю: парень расклеивает объявления, а за ним хвостом вьется шайка школьников. Читают листовки, ржут — аж до слез. Любопытство берет верх. Подхожу, а там: «Могу копат, ломат, сажат, работат с лопат...»
    У меня аж дыхание перехватило. Что?! Я же школьный учитель! Парень видит мой взгляд, поднимает бровь:
    — Работа нужна?
    — Тебе, дорогой мой, нужна работа над ошибками!
    И — под белы рученьки — в библиотеку. С тех пор два месяца занимаемся. Исправляется! Но главное — работать не бросил. Теперь пишет объявления без ошибок.

Предупреждение, которое вышло за рамки стандартов

"Что вы знаете о лени?"

Дети — цветы жизни, говорили они

  • Дочка освоила азбуку и теперь вслух зачитывает все вывески. И вот у подъезда она вдруг замирает, указывает на объявление и торжественно, с выражением начинает: "Уважаемые жители! Просим не..." Собираюсь похвалить, но тут она дочитывает: "...не кормить кота на лестнице, он не бездомный, а хитрая рожа, причем домашняя". Я зависаю. Смотрю на объявление. Потом на дочь. Она поднимает на меня серьезные глаза: "Мам, а как отличить хитрую рожу от бездомного?" Я смеялась до потери пульса.

Когда идешь против системы

На фото было написано: "Не тестируйте краску тут", но кто-то закрасил слово "Не". В итоге получилось: "Краску пробовать тут" — прим. ADME.

Точно не тут?

  • Захожу в дверь — там лестница. На ней на всю стену объявления: "Тут нет интернет-магазина", "Выдача товара не здесь". Захожу в соседнюю дверь, иду в офис компании — и меня отправляют на склад, который находится за первой дверью, прямо за надписью "Выдача товара не здесь". © Дмитрий Быков / Dzen

"Пошли на хайкинг в Турции. Зашли в горы, а там это"

Не зарывайте свои таланты в землю

  • Я случайно в три года поступила в музыкалку. Шли с мамой и увидели объявление о том, что ведется набор детей. Спела: "И нету счастья в личной жизни-и-и, проходят зря мои года-а-а…" Таки взяли. А потом затянуло: училище, консерватория, аспирантура. Теперь работаю в отличном оркестре и счастлива. © Подслушано / Ideer

"Такое вот объявление сегодня увидела моя коллега и давняя подруга. Наверное, очень скучают по животинке"

Не сообщение, а крик души

  • Уважаемые продавцы квартир в интернете. Не надо присылать мне ваши скидки только потому, что я добавила ваше объявление в избранное. У меня сейчас нет денег и возможности для покупки квартиры. © dewvern / X

И так тоже бывает

Влад
13 часов назад

Если нет денег, зачем добавлять в избранное. Они ж не будут годы продаваться.

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"Нашла у себя магазин, где половина ассортимента — импорт. Висит там такое объявление"

"Скорее всего, родители приходят жаловаться — продукты слишком острые".

Упс, ошибочка вышла

  • Гуляем с мужем, видим объявление: "Пропала собака, обещаем вознаграждение". И фото пса. Через 20 минут видим его в кустах! Муж песеля задержал, а я бегом звонить. Уже прикидываю, на что деньги потрачу, а тут хозяин пса выдает: "Наша собака уже нашлась. Вы ошиблись". Смотрим: пес очень похож, но у этого — белое пятно на шее. Точно ошиблись! Отпустили беднягу — он сразу в туалет побежал. И с таким осуждением на нас посмотрел, мол, по своим делам шел, а тут лезут всякие. Добило то, что вскоре к нему подбежала женщина в слезах — видимо, хозяйка, которая уже потеряла его из вида. © elena_p2017 / X

"Видели когда-нибудь туалетное объявление с завязкой, кульминацией и развязкой? Теперь видели"

"Объявление в городе"

А вот еще 20+ вывесок и объявлений, которые мало кого оставят равнодушным.

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