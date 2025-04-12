15 объявлений, после которых хочется найти автора и пожать ему руку (или совсем наоборот)

Каждый из нас хоть раз видел забавное, а порой и откровенно дурацкое объявление. У кого-то остались после этого памятные фото, а у кого-то — целая история. Вот несколько пользователей интернета, которые поделились своими эмоциями и наблюдениями в Сети.
Порой школьники умеют удивлять
Шла я после работы, в своих мыслях, как вдруг замечаю: парень расклеивает объявления, а за ним хвостом вьется шайка школьников. Читают листовки, ржут — аж до слез. Любопытство берет верх. Подхожу, а там: «Могу копат, ломат, сажат, работат с лопат...» У меня аж дыхание перехватило. Что?! Я же школьный учитель! Парень видит мой взгляд, поднимает бровь: — Работа нужна? — Тебе, дорогой мой, нужна работа над ошибками! И — под белы рученьки — в библиотеку. С тех пор два месяца занимаемся. Исправляется! Но главное — работать не бросил. Теперь пишет объявления без ошибок.
Дочка освоила азбуку и теперь вслух зачитывает все вывески. И вот у подъезда она вдруг замирает, указывает на объявление и торжественно, с выражением начинает: "Уважаемые жители! Просим не..." Собираюсь похвалить, но тут она дочитывает: "...не кормить кота на лестнице, он не бездомный, а хитрая рожа, причем домашняя". Я зависаю. Смотрю на объявление. Потом на дочь. Она поднимает на меня серьезные глаза: "Мам, а как отличить хитрую рожу от бездомного?" Я смеялась до потери пульса.