15 случаев, когда общение мастера с клиентом превратилось в комедию

Истории
44 минуты назад

Взаимопонимание — штука непростая. Особенно между мастером и клиентом, которые смотрят на проблему с двух иногда совершенно разных точек зрения. Если повезет, то недопонимание такого рода становится источником не только головной боли, но и смешных историй. Люди в нашей подборке поделились своим опытом. А с какими забавными разногласиями сталкивались вы?

  • Пришел к новой клиентке чинить холодильник. Ну, думаю, делов-то! Говорю: «Когда появился странный звук?» А она все глазеет на меня и потом шепчет: «Дня три назад, с тех пор как здесь появился он». Переспрашиваю: «Кого вы имеете ввиду?» Оказалось, что хомяк ее дочери — мистер Пуговка — сбежал из своей клетки три дня назад. Они перевернули весь дом вверх дном, но не нашли его. Клиентка убеждена, что хомяк внутри холодильника. Я смотрю на этот большой, дорогой холодильник. А она умоляет сделать все, что угодно, но достать его оттуда: «Я знаю, что обычно вы занимаетесь ремонтом и установкой техники, но, пожалуйста, найдите его». Жутко нервничал, пока проводил осмотр. Наконец, мистер Пуговка был обнаружен в целости и сохранности. Я вытащил его и протянул женщине, которая сразу залилась слезами счастья. Мягко говоря, их воссоединение было драматичным. И вот последняя, но немаловажная деталь — вознаграждение. Она протягивает мне купюру со словами: «Вы спасли жизнь сегодня». Я не стал говорить, что я просто мастер по технике, и ушел оттуда с чувством супергероя. Это был самый странный случай в моей практике. Но Донна оказалась хорошим клиентом, мы всегда шутим о мистере Пуговке, когда она зовет меня чинить очередную поломку. © aceonhand / Reddit
  • Снимал квартиру, и вдруг духовка стала чудить. Пригласил мастера. И тут слышу, что он запустил посудомойку. Захожу на кухню, а он там, ползая на коленях, взялся за посудомойку. Я в шоке, а он заявляет, что собирался чинить духовку, но посудомойка не давала ему покоя. Больше ничего он не объяснил. Я до сих пор не знаю, что он там все таки «починил», но проблема с духовкой была устранена. Это ведь самое главное. © Moose-Fish / Reddit
  • Самый странный заказ поступил от 80-летней вдовы. Обычно она зовет меня раз в несколько месяцев, чтобы покрасить, починить, заменить все, что ей нужно. Во время моего визита она вдруг попросила избавиться от паука в гараже. Сказала, что терпеть их не может, и вручила мне спрей от насекомых. Я как дурак перерыл все углы в гараже, но паука так и не нашел. © PM_meyourGradyWhite / Reddit
  • Мы обновляли кухню в прошлом году. Мужу пришлось менять местоположение труб для посудомоечной машины. Он вскрыл стену. И тут я слышу, как он тихонько ругается. Спросила, мол, что не так. Муж был так взбешен тем, что прошлый мастер сделал свою работу погано и придется все переделывать. Самое смешное, что он и был тем самым мастером. © WestAshevillain / Reddit
  • У подруги «муж на час» шкаф ей собрал, взял 5 тысяч. И тут же вечером написал, чтобы позвать на свидание. Я ржу: «Ну, а что? Бабки то есть! Потом еще полку тебе прикрутит, заплатишь, на второе сходите». © chydo_logiya
  • Посудомойку мне починил лысый заскорузлый мужичок. Сказал, что ничего не должна. Провожаю его, и вдруг он начинает робко флиртовать. Интеллигентно отшиваю. Тогда он останавливается и достает квитанции, а затем молча выписывает мне счет на круглую сумму. © elenaaner
  • Работаю визажистом в салоне. Пришла к нам на днях девушка: вся из себя, в дорогой одежде, ухоженная. Обсудили с ней макияж, я принялась за работу. Когда дело дошло до губ, она внезапно укусила меня за руку, вскочила и убежала из салона. А я так и осталась стоять в недоумении, глядя ей вслед. На руке укус, в голове какой-то каламбур мыслей, все ржут, как кони, когда рассказываю об этом. Каких только клиентов нет. © Подслушано / Ideer
Juliett
10 минут назад

Она наверное так и дорогую одежду добывает - кусает консультантов прямо в примерочной. Укол лучше сделать на всякий случай, мало ли кого она ещё кусала 😅

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  • Сегодня сходила в салон красоты на покраску, провела там кучу времени и, кажется, увидела полгорода. Перед праздниками тут просто аншлаг, люди идут потоком. Но особо мне запомнились два парня. Первый зашел, уверенно сел в кресло, спокойно объяснил, как его стричь, и без лишних вопросов ушел довольный. Второй зашел, начал мямлить про какую-то запись, не мог внятно объяснить, чего хочет, десять раз бегал к телефону за советом мамы, мучил бедного мастера и только потом, наконец, ушел. Разница между ними? Ну, первому лет 5, а второму за 20. © Карамель / VK
  • У нас в общаге жил китаец. Как-то сидим у него. Вдруг замечаю на его руке тату. Я чуть не подавился. Прям жирно так написано «изжога». Говорю: «Ты в курсе, что это значит?» А он улыбается и выдает: «Да, знаю уже, но когда делал — не знал». Оказывается, он тогда хотел написать что-то типа «Сила дракона», нашел переводчик, всунул туда иероглифы, а на выходе, видимо, перевелось как «изжога». Он говорит «Я пришел к тату-мастеру, показал ему слово, он такой — норм, красиво, делаем». Теперь у него эта изжога на пол руки, а он ржет: «Пусть будет, память». © Карамель / VK
  • Бабушка вызвала мастера, чтобы починить интернет. Едва он зашел, бабулин кот Тимка знатно напрягся. Распушил хвост и грозно посматривал на мастера. Парнишка сказал, что не очень ладит с котами и попросил закрыть дверь в комнату. Так бабушка возьми и закрой мастера в зале. Я чуть не покатилась со смеху. Говорю ей: «Ба, он наверное, просил закрыть кота в комнате».
Juliett
8 минут назад

Мало ли чего он просил, кот тут живёт, так что сам закрывайся

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  • Мне позвонили с жалобой на засоренный унитаз. Клиент рассказывал, что он дальнобойщик, и последнее время, когда он уезжает в рейс, проблема повторяется. Я запустил свой бур в унитаз и вытащил оттуда наручные часы. Они все еще работали. Мужик сказал, что это не его часы. Я поспешил побыстрее смыться оттуда. © plumber1955 / Reddit
  • Вызвали меня, чтобы разобрался с несколькими сантехническими проблемами в доме у пожилого мужчины. Пришел, а дедуля следует за мной по пятам. Обычно я не возражаю, людям на пенсии бывает просто интересен процесс и нужна компания. Но этот дедушка прямо дышал мне в спину все это время, хвастался, что разбирается лучше всех. Последнее задание заключалось в том, чтобы почистить отходы кухонных работ и стиральной машинки. Я сразу предупредил, что лучше отойти подальше, чтобы не запачкаться. Дедушка грубо ответил что-то из разряда «что хочу, то и делаю». Я пожал плечами и приступил к работе. Обычно тяну трос вручную, чтобы было менее грязно, но в этот раз решил проучить зазнайку и грубияна. Тяну, и тут трос «выплевывает» струйку этих самых отходов ему прямо в лицо. А я предупреждал. © FreshCoughee / Reddit
  • Когда сантехники чинили в нашем доме тубопровод, они оставили дыру в стене у меня и у соседки. Труба между нашими квартирами. Мы все с ней шутили, что теперь можем общаться через туалет. Мы не предусмотрели, что этот же способ общения откроют наши коты. Теперь всю ночь напролет серая морда и рыжая морда таращатся друг на друга через эту дыру и орут. Прощай, спокойный сон! © Подслушано / Ideer
  • Мои родители позвали сантехника и помощника, чтобы починить изоляцию трубы на наружной стене от душа, который неправильно установили во время ремонта ванной.
    Сантехник все уши им прожужжал про фиолетовую ванную, где он однажды работал. Там все были фиолетовым: стены, кафель, шкафчики, ванна, ковер, декор. Эта фиолетовая ванная принадлежала моим родителям до того, как ее переделали. Я не присутствовала там, но нужно было видеть лицо сантехника, когда родители рассказали ему об этом. © GetOffMyBridgeQ / Reddit
  • Я работаю на небольшом заводике, который производит своего рода эксклюзивную продукцию, за которой к нам стекаются со всех концов страны. Ее созданием занимается пять операторов станков, один из них — Юрьич. Он мастер своего дела, и найти второго такого практически невозможно. И вот к нам пришел новый менеджер. Этот молодой дуралей решил, что его «оптимизирующее вмешательство» очень нужно и на заводе. После четвертого штрафа и унизительной головомойки перед всем коллективом Юрьич сказал: «Хватит!» и уволился. Пару недель было тихо, а потом наступило веселье — количество производимого продукта сильно упало. В общем, начальство взвыло. Все просчитали, подумали и уволили менеджера за подрыв производственных процессов. Ну а потом пошли уговаривать Юрьича вернуться, с обещанием повышения ЗП, безлимитного кофе и пера жар-птицы впридачу. Тот для проформы поупирался, но согласился. Все вернулось на круги своя. Но только теперь всех новеньких заранее предупреждают — Юрьича трогать нельзя! © Карамель / VK

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