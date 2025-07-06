15 случаев, когда общение мастера с клиентом превратилось в комедию

Взаимопонимание — штука непростая. Особенно между мастером и клиентом, которые смотрят на проблему с двух иногда совершенно разных точек зрения. Если повезет, то недопонимание такого рода становится источником не только головной боли, но и смешных историй. Люди в нашей подборке поделились своим опытом. А с какими забавными разногласиями сталкивались вы?