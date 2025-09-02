15+ случаев, когда люди пытались показаться очень умными, но что-то пошло не так

Сейчас расскажу про свой позор. В детстве, почему-то, часто были репортажи про то что с неба что-то упало. Сделали выводы, что это из самолёта сбрасывали отходы жд. И мне это запомнилось. И как-то во взрослой жизни, когда речь зашла о самолёт, я сказал об этом 😂 я ещё никогда так в жизни не краснел 😂😂