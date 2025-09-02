какая глупая свекровь! Гномики живут же не под землей, а в банкоматах и быстро-быстро рисуют денежки, когда вы снимаете наличку!
15+ случаев, когда люди пытались показаться очень умными, но что-то пошло не так
Иногда люди так стараются показать, какие они умные и эрудированные, что в итоге получается прямо противоположное. Желание блеснуть знаниями оборачивается неловкой оговоркой, нелепой фактически неточной справкой или просто смешной глупостью. Интернет полон подобных историй — и читать их, честно говоря, одно удовольствие для тех, кому надоели те, кто стоит из себя всезнаек.
- Сын — почемучка страшный. Как-то ехали из садика и он спросил, почему происходят землетрясения. Я объяснила про тектонические плиты. А спустя какое-то время он снова задал этот вопрос уже свекрови, которая с апломбом выдала про маленьких гномиков, бегающих под землей и трясущих ее. Сын посмотрел на бабушку, как на отсталую и сказал: «Ты что, вообще-то землетрясение происходит из-за движения тектонических плит, ты не знала?» Лицо свекрови нужно было видеть в тот момент! © annmurmommy
- Одна знакомая дама, кроме прочих своих перлов, как-то заявила, что мы «не будем звать к нам в группу петь эту девушку потому, что она не подходит по консистенции». © Наталья Рузанкина / VK
- 10 класс, урок биологии. Тема эволюция. Преподаватель затирает нам, что бывают белые тараканы. А белые они потому, что живут в квартирах на потолке! А потолки в квартире белые. И соответственно всех рыжих тараканов заметили и устранили, а белые выжили и так появился новый вид. Рассказывала об этом учительница с таким вдохновением, что было понятен, что это ее личное научное открытие. Мы промолчали и не стали ее расстраивать, что любое насекомое в момент линьки белое.© Laukar / Pikabu
- Познакомилась с парнем. А он решил блеснуть интеллектом: написал, что читает Пушкина. Я спросила — что именно. Отвечает: переписку с Блоком. Я ему: «Вообще-то, Блок родился, когда Пушкина уже не стало». А он мне выдал, что перепутал с Есениным. Я напоминаю, что Есенин родился в 1895-м, а Пушкин умер в 1837-м. Спрашиваю: «Он ему в будущее писал?» В итоге знакомый сдался и сказал, что лучше уж «Винни-Пуха» почитает — там экшена побольше.
Для создания этого материала был использован источник: © DoppelgangerTwin / Pikabu
- Сыну было года четыре. Пошли перед садом к психологу. Она начала спрашивать у него про стишки, сказку про Колобка и еще что-то подобное. Сын стоит — ни в зуб ногой. В итоге выслушала, мол, элементарного не знает. А прикол в том, что эти сказки он помнил в полтора — два года. А в 4 года читал уже совсем другие произведения. А я так опешила, что не знала что ответить. © leilabulat77
- Сегодня мне один умник сказал что смуглому человеку, который загорел на солнце, нужно постоять под кондиционером, чтобы стать снова беленьким. © lmirvmg
- Я ходила на два свидания с парнем. На первом упомянула, что работаю в сфере постпродакшна на телевидении. Он счел это крутым. На втором свидании мы пошли в кино. И он решил поболтать. И не просто поговорить, а рассказать мне о кинопроизводстве. Например, я пытаюсь смотреть фильм, а он наклоняется ко мне и шепчет: «Ты знала, что фильм идет с частотой 24 кадра в секунду?» Да если бы я этого не знала, я бы не продержалась на работе и секунды! © cleoola / Reddit
- Сегодня стала невольным слушателем высокоинтеллектуального диалога двух зумеров в кофейне. Сначала они обсуждали фильм «Интерстеллар», а потом один говорит: «Вообще это возможно. В науке есть теория, что существуют порталы в пространстве». «Да-да! — отвечает второй. — Это называется мост Эпштейна-Барра». © sabina.***
- Есть у любителей собак такая фича для проверки интеллекта питомцев. Хозяин берет одеяло за углы и разворачивает его перед собой. Потом несколько раз опускает на уровень пояса и поднимает выше головы. Затем резко бросает одеяло на пол в сторону собаки, а сам убегает и прячется. Большинство собак начинает искать хозяина в одеяле, некоторые, не найдя, бегут искать дальше. Самые интеллектуальные сразу бегут за хозяином. Повторил я как-то подобный трюк со своим доберманом. Пока я бегал по квартире, подбрасывая одеяло, он смотрел и думал, что его хозяин не блещет умом. © Не все поймут / VK
- Мой племянник считает себя самым умным в комнате даже тогда, когда полностью неправ. Однажды я сказала ему, что он мизогин, а он ответил, что правильное слово — «мизогиния», и что термина мизогин вообще не существует. Ни одно из моих объяснений не подействовало, я предложила ему самому посмотреть в интернете. Он так и сделал, с самодовольным видом, и, когда понял, что ошибался, сказал, что женщинам просто не нравится способность мужчин расслабляться и не думать слишком много. Я перестала спорить, чтобы у меня шарики за ролики не зашли. © jearley3 / Reddit
- Как-то две мои сотрудницы начали спор из-за слова «течет». Одна доказывала второй, что правильно «тикёть» и в качестве доказательства напела песню Людмилы Зыкиной: -«Из далека долга текёть река Волга». Женщина работает в сфере культуры, в театре. © Оксана Чернявская / VK
- Писала по учебе человеку, который мне очень нравился, сильно волновалась, перепроверяла, допустила четыре ошибки в предложении из двух слов. Решила быстро отредактировать. Итог: три ошибки, но уже в других местах © tbelonozhko2833 / YouTube
- Я инженер, и многие подрядчики пытаются доказать, что могут выполнить мою работу лучше меня. Не знаю, может быть, некоторые и могут. Но когда дело доходит до того, чтобы поставить свою подпись на чертеже, я не собираюсь рисковать своей лицензией потому, что подрядчик «делает это давно и знает лучше». Я часто говорю: «Если вы пришлете мне свои расчеты, я с удовольствием их изучу и посмотрю, в чем наши разногласия. Я не против ошибиться, но докажите мне свою правоту, прежде чем я начну рисковать лицензией». В 100% случаев они говорят: «У меня нет расчетов», а я отвечаю: «Ну, а у меня есть». © CaptainAwesome06 / Reddit
- Были у психолога.
— А как, — спрашивает тетя врач, — говорит собачка?
— Ав-ав, — отвечает ребенок.
— А кошечка?
— Мяу.
— А лошадка?
— Фрррр!
— Неправильно! — говорит тетя врач. И уже мне:
— Не совсем развит у вас ребеночек по возрасту. Лошадка же говорит «Иго-го!»
А я ей говорю:
— Тетя врач, а вы сами когда в последний раз лошадку живую видели? Мы вот позавчера. И честно скажу: она при нас раз десять сказала «Фррр!» и ни разу не сказала «Иго-го!» © etingi / Pikabu
- Гуляла я как-то в одной компании и там мне понравился парень. Я начала спрашивать о нем и мне сказали, что он только на внешность падкий. На мой вопрос с чего они это решили, мне рассказали, что всех девушек, которые хотели покорить его своим умом, он отшивал. Я, погуляла некоторое время в этой компании и однажды получилось так, что мы с этим парнем остались наедине. Мы проболтали всю ночь на самые разные темы, а через какое-то время начали встречаться. На данный момент мы женаты и недавно я вспомнила то, то мне тогда говорили ребята. И спросила мужа, почему же он выбрал меня, если обращал внимание только на внешность? Муж мне сказал: «Да мне на внешность по большей части было плевать. Просто те девушки, которые хотели меня удивить своим интеллектом, умом не блистали. Ты только представь, одна из них на полном серьезе целый час рассказывала мне о симфониях Чуковского» © Не все поймут / VK
- Отправляла резюме в компанию на должность администратора сайта, в графе «Личные качества» указала «граммотность». © asiasav1009 / YouTube
- В школе весь класс доказывал мне, что я глупая, раз считаю что слово остановка пишется с начальной о, ведь не зря на остановках на расписании написана крупная А, значит Астановка. © tipata / Pikabu
Такие истории — напоминание о том, что ошибаться может каждый. Главное — уметь посмеяться над собой и не пытаться доказать то, чего не знаешь. Ведь куда симпатичнее выглядят те, кто признает свою ошибку, чем те, кто упорно делает вид, что умнее всех:
Комментарии
Сейчас расскажу про свой позор. В детстве, почему-то, часто были репортажи про то что с неба что-то упало. Сделали выводы, что это из самолёта сбрасывали отходы жд. И мне это запомнилось. И как-то во взрослой жизни, когда речь зашла о самолёт, я сказал об этом 😂 я ещё никогда так в жизни не краснел 😂😂
Мне понравилось про симфонии Чуковского. Такое первый раз встречаю. А Чайковский написал сказки про тараканище и краденое солнце.
Как красиво мужчина ушел от ответа на вопрос. Он так и не сказал почему выбрал её.