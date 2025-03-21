20+ вывесок и объявлений, которые мало кого оставят равнодушным
Люди общаются друг с другом не только с помощью слов или личной переписки, но и посредством вывесок и объявлений. И иногда в этом народном творчестве встречаются такие шедевры, что хоть стой, хоть падай, хоть чаечкой ори.
А то ходят тут всякие!
Название выглядит слишком натянуто
Когда хотела как лучше, а вышло как всегда
Наверное, очень красивое сало
Когда грех не зайти - люди же изнемогают
Перинатальный центр. Когда до "счастья" не хватает всего трех букв
Зайку бросила хозяйка. В пиццерии теперь зайка
Для создания этого материала были использованы следующие источники: 22acorn2007 / Pikabu
Кажется, у Палыча есть некоторые проблемы
Но, с другой стороны, руки ему и не нужны. И вот почему
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Orfosvinstvo / Pikabu
Когда у человека богатое воображение, даже обычное объявление может показаться смешным
«Лучшая вывеска на входе в зоомагазин»
Это объявление могло победить в конкурсе на самый короткий и грустный рассказ
Сначала подумала, что это черный питерский юмор, но там продавец находился бы в шаверме
Для создания этого материала были использованы следующие источники: GAS78 / Pikabu
Знают же, как заинтриговать
Как вариант, там будет магазин, а в нем
Для создания этого материала были использованы следующие источники: UragAnna / Pikabu
Когда мастер ремонта готов буквально за одну колбасу работать
Для создания этого контента использованы следующие материалы: ED400 / Pikabu
А это даже не объявление. Это неистовый крик души
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Глупые и смешные объявления / VK
У директора теплосетей теперь есть причины как можно дольше вести ремонтные работы...
Ну, так-то с физруком, конечно, не поспоришь
«Какие времена — такие и подарки»
Старикам везде у нас и почет, и дорога
Этот вход только для старца. Не дай Бог, войдет кто-то иной! Хана любому
Понять, что вход на самом деле с торца — это так, разминка. А вот настоящий квест
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Самые смешные вывески, рекламы и т.д / VK
"Медицинский центр «Флорист-Мед»: «Что, опять к нам со своим букетом пришёл?»"
Люди порой бывают такими беспощадными
Для создания этого материала были использованы следующие источники: user5043903 / Pikabu