20+ вывесок и объявлений, которые мало кого оставят равнодушным

Люди общаются друг с другом не только с помощью слов или личной переписки, но и посредством вывесок и объявлений. И иногда в этом народном творчестве встречаются такие шедевры, что хоть стой, хоть падай, хоть чаечкой ори.

А то ходят тут всякие!

Название выглядит слишком натянуто

Когда хотела как лучше, а вышло как всегда

Наверное, очень красивое сало

Когда грех не зайти - люди же изнемогают

Перинатальный центр. Когда до "счастья" не хватает всего трех букв

Зайку бросила хозяйка. В пиццерии теперь зайка

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Кажется, у Палыча есть некоторые проблемы

Но, с другой стороны, руки ему и не нужны. И вот почему

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Когда у человека богатое воображение, даже обычное объявление может показаться смешным

«Лучшая вывеска на входе в зоомагазин»

Это объявление могло победить в конкурсе на самый короткий и грустный рассказ

Маруся 9 минут назад Сначала подумала, что это черный питерский юмор, но там продавец находился бы в шаверме - - Ответить

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Знают же, как заинтриговать

Как вариант, там будет магазин, а в нем

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Когда мастер ремонта готов буквально за одну колбасу работать

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А это даже не объявление. Это неистовый крик души

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Глупые и смешные объявления / VK

У директора теплосетей теперь есть причины как можно дольше вести ремонтные работы...

Ну, так-то с физруком, конечно, не поспоришь

«Какие времена — такие и подарки»

Старикам везде у нас и почет, и дорога

Понять, что вход на самом деле с торца — это так, разминка. А вот настоящий квест

НибаньтиКрипто 2 часа назад Две шаги налево, две шаги направо

Шаг вперед, наоборот - - Ответить

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"Медицинский центр «Флорист-Мед»: «Что, опять к нам со своим букетом пришёл?»"

Люди порой бывают такими беспощадными

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