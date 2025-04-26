15 поступков, при виде которых логика сбежала в отпуск

Иногда мы даже завидуем людям, которые настолько уверены в себе, что считают, что им рады в любой компании, а каждое их решение — единственно верное и подходящее абсолютно для всех. Правда, окружающие частенько обходят их стороной. Хотя бы потому, что считают, что просить бывшего мужа устроить на работу нынешнего кавалера или постоянно приезжать обедать к невестке, которую все время ругаешь за невкусную еду, — слегка странно и нелогично.