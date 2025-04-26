15 поступков, при виде которых логика сбежала в отпуск
Иногда мы даже завидуем людям, которые настолько уверены в себе, что считают, что им рады в любой компании, а каждое их решение — единственно верное и подходящее абсолютно для всех. Правда, окружающие частенько обходят их стороной. Хотя бы потому, что считают, что просить бывшего мужа устроить на работу нынешнего кавалера или постоянно приезжать обедать к невестке, которую все время ругаешь за невкусную еду, — слегка странно и нелогично.
- У меня есть подруга с оригинальным мышлением. Ей очень не везет в личной жизни и она не понимает почему. Ухаживал за ней один мужчина, но ей не нравился. Все ждала, когда он подкатит серьезно, чтобы красиво и изящно ему отказать. Свершилось, отказала. А потом начала звонить и жаловаться, что он больше не подкатывает. Я говорю: "Так ты ж ему отказала". Она с искренним возмущением отвечает:" Ну я же хотела не один раз отказать". © Feiy / Pikabu
- Письмо от кадровика: «Можете взять отпуск с 10 по 31 октября».
Я: «Но я не могу сейчас уйти в отпуск. У меня важная рабочая задача, оставить ее некому, а сроки горят».
Кадровик: «Ну вы отпуск оформите и работайте».
Я: «А я потом смогу ближе к Новому году положенные дни отдохнуть?»
Кадровик: «Нет, вы же сейчас отдыхать будете». © lalaka94 / Pikabu
- Вызываем с мужем клининг дважды в неделю. Уже четвертый месяц ходит к нам одна и та же женщина. Абсолютно каждый раз во время уборки она одно одеяло на постели застилает, а второе складывает и убирает в шкаф. Каждый раз мы его достаем, а она упорно его убирает. Сказать как-то лень: нас обычно нет дома во время уборки, и на этом нужно отдельно заострять внимание. Каждый раз я заново угораю с этой железобетонной уверенности, что супругам не может быть нужно в постели два одеяла. © Подслушано / Ideer
- Спалил, что жена высылала свои фотки слесарю из автосервиса. Развелись, она ушла к нему, у них родился ребенок. И вдруг она звонит: "Моему мужчине срочно надо с тобой поговорить". Так он умудрился приехать ко мне ночью, чтобы попросить устроить его на работу и часа два мне про себя рассказывал, какой он отличный специалист. Это у них денег перестало хватать, а моя бывшая жена все же привыкла к определенному уровню жизни. © Подслушано / Ideer
- Работаю в продуктовом, пришла с проверкой девушка-эксперт. Прошлись мы с ней по подсобкам, проверили документацию, все в норме. Начали проверять холодильное оборудование. "У вас нарушение!"- выдает проверяющая. Мол, температура в морозильном ларе с рыбой не соответствует условиям хранения продукции. Я аж опешил (проверяем по 2 раза в день), читаю на этикетке мороженой рыбы: "Хранить при температуре не выше -18°C". Смотрю на термометр: -25°, еще раз читаю, еще раз смотрю. Говорю девушке: "Как же не соответствует? Все вроде в норме". А она закатывает глаза: "Ну что вы из меня дурочку-то делаете, написано же, не выше минус 18, а у вас минус 25. Это значит выше, значит - нарушение. Так в акте и запишем". Спорить с ней не стал, себе дороже, пусть наш юрист сам разбирается. © MiMister / Pikabu
- Работала в молодости парикмахером. Сначала прошла курсы, потом около года пахала на потоке, брала всех подряд за копейки, лишь бы навыки отработать. Параллельно участвовала в конкурсах, росла в профессии, ездила на платное обучение снова и снова.
В итоге набрала свою клиентскую базу, то есть люди шли ко мне и уходили довольные, так как я стала профи.
Года четыре уже так проработала, и тут заявляется дама, по ее словам, бывшая мамина коллега. Они работали вместе всего три месяца в период, когда я как раз набивала руку на потоке, так что мама-то моя ее хоть поверхностно знала, а я вообще в глаза не видала, так как она не прошла испытательный срок и очень быстро ее уволили.
И эта "коллега" заявляет мне, что я должна ее подстричь прямо сейчас, потому что она - ну очень хорошая знакомая моей матери, работала с ней четыре года назад и уже обо всем с ней договорилась.
А у меня запись на две недели вперед и в кресле прямо сейчас сидит клиент. Да и записываю людей я сама, причем тут вообще моя мать? Ну, думаю, ладно, что уж тут, сейчас гляну, куда можно ее впихнуть поближе, листаю ежедневник и предлагаю прийти через день, как раз было небольшое окно. Заодно озвучиваю стоимость стрижки, так как клиент новый и может быть не в курсе моих расценок.
И тут выясняется, что она вовсе мне платить не собирается, мол, это мне еще учиться на ней надо, так что она мне, так и быть, разрешит подстричь себя бесплатно.
Я захлопнула ежедневник, вежливо отказалась от столь "щедрого" предложения и пожелала ей хорошего дня, попутно объяснив, что и четыре-то года назад в услугах подобных "моделей" я не нуждалась, просто брала оплату за стрижку по минимуму, а уж теперь, когда люди сами с удовольствием платят мне хорошие деньги за мою работу, и тем паче.
Так она начала возмущаться, что, мол, рассчитывала на меня, у нее мероприятие скоро, а она без прически, и я подвожу не только ее, но и свою мать. В итоге фыркнула и ушла.
А потом мы с мамой долго смеялись, потому что она вспомнила эту "коллегу" с огромным трудом, лишь перебрав в голове всех, с кем хоть как-то доводилось по работе общаться. © Кудрявцева Анна / Dzen
К истории с девушкой-экспертом: я раньше с бабушкой занимался математикой и она упорно мне доказывала, что, допустим, -12 меньше, чем -36
- Недавно знакомая мне мозг выносила, какая у нее жизнь плохая - сплошные проблемы в семье. Я ей посоветовала снять квартиру и пока никого дома не будет уйти туда. Она начала сразу меня спрашивать, мол, а у вас там рядом есть квартиры, я бы к вам перебралась. Мягко сказала ей, что мне тут и без нее проблем хватает, а совет могу и по телефону дать. В общем, после того как я ей высказала все, она обиделась и заблокировала меня везде. А я радуюсь, что она наконец-то отстала. © MilaSha / ADME
- Продал квартиру. Новым хозяевам передал ключи и копии платежек по коммуналке. На момент подписания договора купли-продажи день в день оплатил все. Проходит месяц, звонок телефона. Так и так, принесли квитанции на оплату, что делать, как быть? Я сначала не понял, начал объяснять где платить. На что мне прямо заявляют: "Но мы же не жили там этот месяц, так что платить должны вы".
Сказать что я обалдел от таких претензий - ничего не сказать. Пытаюсь объяснить, что с момента подписания договора они полноценные собственники, а я к их квартире никакого отношения не имею. Начинаются уговоры, что чисто по-человечески я обязан платить коммуналку до тех пор, пока они не заселятся.
Я снова пытаюсь объяснить, что теперь это не моя забота, так как я не являюсь собственником. Бесполезно. Обозвали нехорошим человеком и бросили трубку.
Перезвонил, но мой номер уже был в "черном списке". © WoodrowJohnson22 / Pikabu
- Однажды в кинотеатре женщина во время сеанса несколько раз протискивалась из середины ряда и выходила из зала. Через несколько минут возвращалась назад. Заколебала просто, а на замечание еще и возмутилась: "У меня дети в соседнем зале, я их проведываю!" А ты не можешь сесть рядом с проходом? Там все места пустые. Нет, лучше не давать никому нормально фильм смотреть. © Ворон / Dzen
- Работаю в 20-этажном здании с большим лифтом. Много молодежи. И вот как-то заходят человек 10. Поехали. Молодежь сразу уткнулась в смартфоны. На каком-то этаже лифт остановился, но никто не вышел. Едем дальше, вдруг одна девушка отрывается от смартфона, смотрит на табло и говорит: "Ну почему мне никто не сказал, что надо выходить?" Причем, на полном серьезе сказала, видимо, обиделась даже. © Константин Смолин / Dzen
- За мной ухаживал мужчина 3 месяца. Мне было не до отношений, я даже не брала в голову. А он пришел как-то на работу к нам, увидел меня и понеслось: и цветы слал, и во всех соцсетях нашел, и про меня у всех знакомых поузнавал, и в рестораны ходил, где я была.
В итоге я сдалась, мы поужинали, он мне и правда понравился. А он сразу же сказал, что женат! И что я ему действительно очень понравилась, но из семьи он уходить не планирует. До сих пор не могу поверить, что можно приложить такие усилия и так упорно на протяжении 3 месяцев добиваться девушки ради одной встречи. © Подслушано / Ideer
- Однажды я сильно заболела. Давление прыгало неделю, сердце тарахтело, в общем я ходила вся зеленая и по стенке. Врач назначила уколы, я их делала, лежала и не могла встать. И как назло приболела я перед Новым годом. Лежу и слышу звонок. Еле встала, дошлепала до двери, а там стоят мои две знакомые — развеселые, румяные и с пакетами. Говорят: «Мечи на стол, сейчас праздновать будем». И я вижу, что они настроены не просто поздравить и уйти, а прямо погулять по полной. Я на них посмотрела и решила не мучиться. Сказала как есть. Мне плохо, да так, что стоять не могу. Извините, мол, девочки, но я не в том состоянии, чтобы праздновать. Они молча развернулись и ушли. Уже больше 20 лет прошло, так и не виделись больше. © Эстетка Веста / Dzen
- Меня не любит свекровь, зато очень уважает мою стряпню. Но она упорно не желает в этом признаваться, мол, если уж не любить, то с головы до пяток. Когда она приезжает к нам с мужем в гости, обязательно накладывает всего и побольше, уплетает, приговаривая: «Это пересоленное. Здесь не хватает лука. Это полусырое», — а потом берет добавку и все по новой. © Подслушано / Ideer
- Наш сосед снес общий забор, чтобы построить новый, и решил, что мы должны разделить затраты пополам. Заметьте, он вообще не советовался с нами, когда сносил ограду и выбирал новый забор. В конце концов, это и наша собственность. Ощущение, будто кто-то подарил вам штаны, которые вам не подходят, и вдобавок заставил за них заплатить. © i_like_duc / Reddit
- Детство мое прошло в "модном" окружении. Бабушка и крестный обшивали всю элиту в ведомственном ателье, дед служил в театре художником по костюмам, тетя — модельер-конструктор, мама до сих пор читает лекции по истории костюма. Любовь к красивой одежде и обуви у меня в крови.
Вышла замуж, свекровь — модельер обуви, есть свое ателье. Только вот придумывает и шьет она по большей части однотипные модели 60-70-х годов и зачастую с безумным сочетанием фактур и цветов. Муж после каждой моей покупки обуви в магазине пилит: "Закажи что-нибудь у мамы". А мне неудобно ему сказать, что не ношу такое. Сколько раз приносила свои эскизы — она все критикует и переделывает. Предлагала сделать ребрендинг, пересмотреть и разнообразить модельный ряд, но опять встретила критику в свой адрес. Свекровь упорно делает все по-своему и обвиняет меня в отсутствии какого-либо вкуса в моде. Муж понимает, что пора обновлять мамин бизнес, но упорно продолжает настаивать на заказах обуви исключительно у нее. Вот такой вот замкнутый круг. © Подслушано / Ideer
Как говорится, вот бы к этой кипучей энергии еще и умение добиваться своих целей, а не смешить окружающих. Вот, например, 19 человек, у которых смекалка работает так, что любой позавидует.