17 крутых задумок, авторам которых хочется сказать: «Иди обниму!»

Как известно, границ у творческой фантазии не существует. В руках креативных людей даже самые простые идеи и вещи могут превратиться в произведения искусства. Герои нашей подборки поделились фотографиями необычных задумок и предметов, некоторые из которых вызывают улыбку, а иные — недоумение.

«Пришел к врачу, чтобы сдать кровь. Вот в такую палату он меня положил. Мне 42 годика»

Мужики, мне уже за 40, но я бы от такого не отказался. © Cowboywizzard / Reddit

Любитель собак на дороге

«Сшила выпускное платье для своей сестры из остатков переработанной ткани»

Туалет для собак в аэропорту

«Ради спасения от жары принесла в жертву свои джинсы. Теперь у меня шорты с милой оборочкой»

«Дизайнер использовал эскизы комикса о человеке-пауке, чтобы изобразить футболистов в местном пабе»



«Наконец-то я нашла эффективный способ сушить многоразовые пакеты»

Это блестящая идея! И кошка просто очаровательна. © Ridiculouslyrampant / Reddit

«Я превратила испорченные брюки в подставку для инструментов и прикрепила к стене с помощью магнитов»

«Сделала многоразовые женские прокладки своими руками»

Я в восторге от твоего чувства юмора. © mfmcginnis / Reddit

«В этом магазине спортивных товаров можно протестировать походную обувь на разных поверхностях»

«Сшила одеяло, которое сворачивается в рулон и выглядит как суши»

Ложка для варенья с изогнутой ручкой

«Эти коробки с макаронами я нашел на полке маленькой пекарни в престижном районе города»

«Кто-то обклеил свой автомобиль солнечными батареями и теперь может подзарядить его в любое время»

«В душевой лейке нашего съемного дома во Вьетнаме встроен фильтр для очистки воды»

«Папа сделал в заборе окошко, чтобы они с соседом могли разговаривать лицом к лицу»

Идеально для тех, кто хочет отдохнуть, сидя на унитазе