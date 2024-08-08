17 крутых задумок, авторам которых хочется сказать: «Иди обниму!»

Фотоподборки
1 час назад

Как известно, границ у творческой фантазии не существует. В руках креативных людей даже самые простые идеи и вещи могут превратиться в произведения искусства. Герои нашей подборки поделились фотографиями необычных задумок и предметов, некоторые из которых вызывают улыбку, а иные — недоумение.

«Пришел к врачу, чтобы сдать кровь. Вот в такую палату он меня положил. Мне 42 годика»

Любитель собак на дороге

Bisquit
1 час назад

Я думала, кибертрак Теслы нельзя сделать смешнее. Оказывается, можно. 😁

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«Сшила выпускное платье для своей сестры из остатков переработанной ткани»

Алена
46 минут назад

И красная рука в синей перчатке с черными пальцами... Хичкок явно бы оценил.

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Туалет для собак в аэропорту

«Ради спасения от жары принесла в жертву свои джинсы. Теперь у меня шорты с милой оборочкой»

Bisquit
1 час назад

Со временем эта оборка завернется вовнутрь или наружу и будет выглядеть так себе.

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«Дизайнер использовал эскизы комикса о человеке-пауке, чтобы изобразить футболистов в местном пабе»

«Наконец-то я нашла эффективный способ сушить многоразовые пакеты»

«Я превратила испорченные брюки в подставку для инструментов и прикрепила к стене с помощью магнитов»

«Сделала многоразовые женские прокладки своими руками»

«В этом магазине спортивных товаров можно протестировать походную обувь на разных поверхностях»

Вианна
1 час назад

И это есть давно во многих магазинах и во многих странах. Aвтopу стоит выйти из леса

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«Сшила одеяло, которое сворачивается в рулон и выглядит как суши»

Ложка для варенья с изогнутой ручкой

«Эти коробки с макаронами я нашел на полке маленькой пекарни в престижном районе города»

«Кто-то обклеил свой автомобиль солнечными батареями и теперь может подзарядить его в любое время»

«В душевой лейке нашего съемного дома во Вьетнаме встроен фильтр для очистки воды»

«Папа сделал в заборе окошко, чтобы они с соседом могли разговаривать лицом к лицу»

Идеально для тех, кто хочет отдохнуть, сидя на унитазе

Еще несколько статей о трудах дизайнеров, которых скучными точно не назовешь:

Фото на превью trappedinasphere / Reddit

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