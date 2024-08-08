17 крутых задумок, авторам которых хочется сказать: «Иди обниму!»
Фотоподборки
1 час назад
Как известно, границ у творческой фантазии не существует. В руках креативных людей даже самые простые идеи и вещи могут превратиться в произведения искусства. Герои нашей подборки поделились фотографиями необычных задумок и предметов, некоторые из которых вызывают улыбку, а иные — недоумение.
«Пришел к врачу, чтобы сдать кровь. Вот в такую палату он меня положил. Мне 42 годика»
- Мужики, мне уже за 40, но я бы от такого не отказался. © Cowboywizzard / Reddit
Любитель собак на дороге
«Сшила выпускное платье для своей сестры из остатков переработанной ткани»
И красная рука в синей перчатке с черными пальцами... Хичкок явно бы оценил.
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Туалет для собак в аэропорту
«Ради спасения от жары принесла в жертву свои джинсы. Теперь у меня шорты с милой оборочкой»
Со временем эта оборка завернется вовнутрь или наружу и будет выглядеть так себе.
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- Ты просто волшебница! © Big_Imagination31 / Reddit
«Дизайнер использовал эскизы комикса о человеке-пауке, чтобы изобразить футболистов в местном пабе»
«Наконец-то я нашла эффективный способ сушить многоразовые пакеты»
- Это блестящая идея! И кошка просто очаровательна. © Ridiculouslyrampant / Reddit
«Я превратила испорченные брюки в подставку для инструментов и прикрепила к стене с помощью магнитов»
«Сделала многоразовые женские прокладки своими руками»
- Я в восторге от твоего чувства юмора. © mfmcginnis / Reddit
«В этом магазине спортивных товаров можно протестировать походную обувь на разных поверхностях»
И это есть давно во многих магазинах и во многих странах. Aвтopу стоит выйти из леса
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«Сшила одеяло, которое сворачивается в рулон и выглядит как суши»
Ложка для варенья с изогнутой ручкой
«Эти коробки с макаронами я нашел на полке маленькой пекарни в престижном районе города»
«Кто-то обклеил свой автомобиль солнечными батареями и теперь может подзарядить его в любое время»
«В душевой лейке нашего съемного дома во Вьетнаме встроен фильтр для очистки воды»
«Папа сделал в заборе окошко, чтобы они с соседом могли разговаривать лицом к лицу»
Идеально для тех, кто хочет отдохнуть, сидя на унитазе
- Хочу крепко обнять того, кто это сделал. © Orion_user / Reddit
Еще несколько статей о трудах дизайнеров, которых скучными точно не назовешь:
Фото на превью trappedinasphere / Reddit
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