19 красноречивых доказательств того, что из путешествий можно привезти не только магнитики, но и массу самых разных впечатлений
Оказывается, путешествовать по миру не только здорово, но и полезно. Исследования показывают, что такие поездки делают человека здоровее и счастливее, снимают стресс и повышают креативность. И, конечно, они приносят множество впечатлений. Правда, не всегда только приятных.
«Улица с зонтиками в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Ожидание и реальность»
- Честно говоря, все равно красиво. © MoonDjoodi / Reddit
«В отеле, где я остановился, есть варан, который бродит по территории и плавает в бассейне»
Не, не, не...в таком отеле я бы не хотела жить. "Не подходите к нему, не пугайте..." Да я-то не подойду, только бы он caм не подошёл, боюсь я этих рептилий до ужаса.
«Вы встречали нашего особого гостя? Он тоже любит плавать и принимать солнечные ванны. Он совершенно безобидный, не подходите к нему, не пугайте и не кормите. Пожалуйста, уважайте его и просто наслаждайтесь наблюдением за ним».
«Моя первая ночь в Египте. Ну спасибо! Комары явно пытались меня мумифицировать»
Бухой походу спал🤣 иначе это нереально выдержать. У меня всегда с собой фумигатор лежит в чемодане. Н а всякий случай
«Хорошо еще, мне попался отзывчивый фармацевт. Никогда еще меня не кусали так сильно. Сегодня специально посмотрела на ноги других людей, и у них всего несколько укусов».
«Я отдыхаю в Камбодже, вот мой отель на закате»
«Гора Фудзи: что я ожидала увидеть и что увидела на самом деле»
Зато пагода красивая нна снимке. А гору надо фоткать в солнечный день, дождаться хорошей погоды.
«Пошла на пляж. 98% времени сидела в тени, все время следила за солнцем, намазалась кремом и в воду не заходила»
ну как бы ультрафиолетовое излучение отражается от поверхностей, это давно не новость. так что да, мы можем загореть даже в тени
«После 4 дней похода до Мачу-Пикчу я проснулся около 3:30 утра, чтобы попытаться добраться туда раньше остальных туристов. Любовался восходом солнца в одиночестве, это на 100% того стоило»
«Наконец-то я посетила Великобританию, а там повсюду ремонтные работы»
Я после наших постоянных питерских реконструкций, всегда читаю о городе, в который мы собираемся)) хотя в каком-то городе помню, музей закрыли за день до нашего приезда, н а ремонт🤣 не всё подгадаешь
«Паковал чемоданы в спешке. Вот что я взял с собой. На неделю. На пляж»
- Новые сандалии станут полезным сувениром! © Dylan619xf / Reddit
- Извините, но это такой угар! © AkaskaBlue / Reddit
«Открыла в отеле новую зубную щетку, а там вон чего»
«Думали, что забронировали какой-то дешевый отель в Пизе. А там вот такой вид из окна спальни»
«Отель обещал мне лучший вид на водопады, и не обманул»
«Дубровник этим летом был довольно людным»
- Кажется, я начинаю паниковать, просто глядя на это. © Unknown author / Reddit
«Остановилась в отеле в Нью-Йорке, и вот какой вид открылся мне с кровати»
Если это одноместный номер, то ничего страшного. При наличии двери в туалет, конечно.
- А вы уверены, что это ваша ванная? © Unknown author / Reddit
«В каждом номере есть собственный балкон, говорили они»
- У тебя же в номере нет балкона!
- А как накурюсь, появляется...
«Моя поездка по Швейцарии: пустой поезд и чудесный вид за окном»
Как будто нарисованная! Обажаю такие виды, вживую когда вижу, любуюсь взахлёб, как будто можно налюбоваться впрок))))
«На курорте, где я остановился, туалетная кабинка сделана из камня. Позади него настоящая скала»
«Вот такой вот завтрак подается на мегадорогом курорте»
Выглядит аппетитно. Но сырой белок и желтки грозят сальмонеллой.
- А я вообще-то впечатлен тем, что им удалось сохранить верх сырым при подгоревшем низе. © Unknown author / Reddit
«Традиционный турецкий завтрак в Каппадокии. Кот либо был отельным, либо случайно зашел»
И вот еще парочка статей о людях, которые съездили в отпуск и нахватались там впечатлений: