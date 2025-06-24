19 красноречивых доказательств того, что из путешествий можно привезти не только магнитики, но и массу самых разных впечатлений

Оказывается, путешествовать по миру не только здорово, но и полезно. Исследования показывают, что такие поездки делают человека здоровее и счастливее, снимают стресс и повышают креативность. И, конечно, они приносят множество впечатлений. Правда, не всегда только приятных.

«Улица с зонтиками в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Ожидание и реальность»

Честно говоря, все равно красиво. © MoonDjoodi / Reddit

«В отеле, где я остановился, есть варан, который бродит по территории и плавает в бассейне»

© c08306834 / Reddit Светлана БМВ 1 час назад Не, не, не...в таком отеле я бы не хотела жить. "Не подходите к нему, не пугайте..." Да я-то не подойду, только бы он caм не подошёл, боюсь я этих рептилий до ужаса. - - Ответить

«Вы встречали нашего особого гостя? Он тоже любит плавать и принимать солнечные ванны. Он совершенно безобидный, не подходите к нему, не пугайте и не кормите. Пожалуйста, уважайте его и просто наслаждайтесь наблюдением за ним».

«Моя первая ночь в Египте. Ну спасибо! Комары явно пытались меня мумифицировать»

«Хорошо еще, мне попался отзывчивый фармацевт. Никогда еще меня не кусали так сильно. Сегодня специально посмотрела на ноги других людей, и у них всего несколько укусов».

«Я отдыхаю в Камбодже, вот мой отель на закате»

«Гора Фудзи: что я ожидала увидеть и что увидела на самом деле»

«Пошла на пляж. 98% времени сидела в тени, все время следила за солнцем, намазалась кремом и в воду не заходила»

© tamar / Reddit Muereske 1 час назад ну как бы ультрафиолетовое излучение отражается от поверхностей, это давно не новость. так что да, мы можем загореть даже в тени - - Ответить

«После 4 дней похода до Мачу-Пикчу я проснулся около 3:30 утра, чтобы попытаться добраться туда раньше остальных туристов. Любовался восходом солнца в одиночестве, это на 100% того стоило»

«Наконец-то я посетила Великобританию, а там повсюду ремонтные работы»

© AJHackett / Reddit ucTepu4ka 5 часов назад Я после наших постоянных питерских реконструкций, всегда читаю о городе, в который мы собираемся)) хотя в каком-то городе помню, музей закрыли за день до нашего приезда, н а ремонт🤣 не всё подгадаешь - - Ответить

«Паковал чемоданы в спешке. Вот что я взял с собой. На неделю. На пляж»

«Открыла в отеле новую зубную щетку, а там вон чего»

«Думали, что забронировали какой-то дешевый отель в Пизе. А там вот такой вид из окна спальни»

«Отель обещал мне лучший вид на водопады, и не обманул»

«Дубровник этим летом был довольно людным»

Кажется, я начинаю паниковать, просто глядя на это. © Unknown author / Reddit

«Остановилась в отеле в Нью-Йорке, и вот какой вид открылся мне с кровати»

А вы уверены, что это ваша ванная? © Unknown author / Reddit

«В каждом номере есть собственный балкон, говорили они»

«Моя поездка по Швейцарии: пустой поезд и чудесный вид за окном»

«На курорте, где я остановился, туалетная кабинка сделана из камня. Позади него настоящая скала»

«Вот такой вот завтрак подается на мегадорогом курорте»

А я вообще-то впечатлен тем, что им удалось сохранить верх сырым при подгоревшем низе. © Unknown author / Reddit