3 часа назад
15+ кулинарных экспериментов, которые показывают, что место на кухне есть не для всех

Иногда самый простой рецепт, будь то яичница, пицца или торт на день рождения, может обернуться настоящей кулинарной катастрофой. Провалы случаются как на домашней кухне, так и в дорогих ресторанах. К счастью, есть люди, которые не прячут свой «кулинарный позор», а, наоборот, делятся им с миром. Мы собрали самые яркие примеры того, что талант к готовке доступен далеко не всем.

«Я приготовил действительно яичный торт. Стоит ли упоминать, что воняло тогда просто отвратительно?»

«Пирог был настолько сухим, что мне пришлось долить туда молока и съесть так, будто это сухой завтрак»

«Забыли лазанью в духовке. Кажется, она немного подгорела»

«Я всего на день уехал из города. Сосед пообещал приготовить пиццу. А потом мне прилетает такая фотка»

«Заказывала торт на день рождения. Левое фото — что я ожидала получить. Правое — что было на самом деле»

«Жена попыталась сделать пиццу. И, похоже, сегодня вечером она повторит рецепт»

  • Это странно, если мне захотелось попробовать кусочек? © Jentzi / Reddit

«Это точно последний раз, когда я сама пеку торт на день рождения. У меня аж дети закричали, когда увидели»

«Это еще что такое! За свои кровные $12.90 я получила такое. Как же обидно»

«Я готовлю овощной соус для пасты. И выглядит он как-то подозрительно»

«Моя девушка сказала, что это не еда, а мерзость»

  • Ну так бросай ее, если она не способна распознать деликатес! © Unknown author / Reddit

«По крайней мере, это было вкусно. И очень смешно»

  • У меня в голове не укладывается, как за такую печеньку люди платят по $4. © Unknown author / Reddit

«Заказал блинчики. А там, мало того, что черники — кот наплакал, так блинчики еще и полусырыми оказались»

«Представляете, у них хватило наглости назвать это „Пиццей Маргарита“»

«Они даже написали под фото десерта: „Просто доверьтесь нам“. Мне пришлось заплатить за это $9!»

«Даже близко не похоже на то, как это должно выглядеть»

«Мои ожидания и так были довольно низкими. Но это...»

«Я начинающий кулинар. И решила попробовать популярный в соцсетях рецепт. Мне кажется, будто я совершила какое-то преступление. Это яичница с консервированной рыбой»

«Моя девушка приготовила лапшу. И теперь говорит, что хочет продать этот „шедевр“ где-то онлайн»

  • Мой желудок забурчал от одного только взгляда на фото. © k2a2l2 / Reddit

