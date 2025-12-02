15+ кулинарных экспериментов, которые показывают, что место на кухне есть не для всех
3 часа назад
Иногда самый простой рецепт, будь то яичница, пицца или торт на день рождения, может обернуться настоящей кулинарной катастрофой. Провалы случаются как на домашней кухне, так и в дорогих ресторанах. К счастью, есть люди, которые не прячут свой «кулинарный позор», а, наоборот, делятся им с миром. Мы собрали самые яркие примеры того, что талант к готовке доступен далеко не всем.
«Я приготовил действительно яичный торт. Стоит ли упоминать, что воняло тогда просто отвратительно?»
«Пирог был настолько сухим, что мне пришлось долить туда молока и съесть так, будто это сухой завтрак»
«Забыли лазанью в духовке. Кажется, она немного подгорела»
«Я всего на день уехал из города. Сосед пообещал приготовить пиццу. А потом мне прилетает такая фотка»
«Заказывала торт на день рождения. Левое фото — что я ожидала получить. Правое — что было на самом деле»
- Пожалуйста, скажите, что вы не платили больше $5! © aphelions_ghost / Reddit
«Жена попыталась сделать пиццу. И, похоже, сегодня вечером она повторит рецепт»
- Это странно, если мне захотелось попробовать кусочек? © Jentzi / Reddit
«Это точно последний раз, когда я сама пеку торт на день рождения. У меня аж дети закричали, когда увидели»
- Это фото до чертиков меня напугало! © lxbrix / Reddit
«Это еще что такое! За свои кровные $12.90 я получила такое. Как же обидно»
«Я готовлю овощной соус для пасты. И выглядит он как-то подозрительно»
«Моя девушка сказала, что это не еда, а мерзость»
- Ну так бросай ее, если она не способна распознать деликатес! © Unknown author / Reddit
«По крайней мере, это было вкусно. И очень смешно»
- У меня в голове не укладывается, как за такую печеньку люди платят по $4. © Unknown author / Reddit
«Заказал блинчики. А там, мало того, что черники — кот наплакал, так блинчики еще и полусырыми оказались»
«Представляете, у них хватило наглости назвать это „Пиццей Маргарита“»
«Они даже написали под фото десерта: „Просто доверьтесь нам“. Мне пришлось заплатить за это $9!»
«Даже близко не похоже на то, как это должно выглядеть»
«Мои ожидания и так были довольно низкими. Но это...»
- Согласна, это уже слишком. © JuicySmalss / Reddit
«Я начинающий кулинар. И решила попробовать популярный в соцсетях рецепт. Мне кажется, будто я совершила какое-то преступление. Это яичница с консервированной рыбой»
- Такое даже показывать нельзя! © TheCrumsonPeep / Reddit
«Моя девушка приготовила лапшу. И теперь говорит, что хочет продать этот „шедевр“ где-то онлайн»
- Мой желудок забурчал от одного только взгляда на фото. © k2a2l2 / Reddit
Кулинарные провалы бывают и на домашних кухнях, и на профессиональных. Видимо, никто от такого не застрахован. Тут еще пара статей о том, как людям ну очень не повезло:
Фото на превью Exciting_Bar_5978 / Reddit
