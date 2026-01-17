От метеорита до бабушкиных талисманов: 15+ украшений, которые дороже всех бриллиантов мира
За каждой шкатулкой прячутся не просто караты, а сюжеты для кино. Кто-то нашел на пляже кольцо с секретом, а кто-то 40 лет хранил золото, принимая его за дешевку. Мы собрали украшения, которые доказывают: настоящая ценность — это не клеймо, а память.
«40 лет назад это кольцо обнаружилось в доме моих родителей, оно осталось от предыдущих владельцев. Ювелир говорит, что это золото и бриллианты. А мама думала, что бижутерия»
«Мы с мужем делали друг для друга кольца на свадьбу. Я ему сделала обычное серебряное, а он мне вот какое. С метеоритом, окаменелостью динозавра и сапфиром»
Очень интересное кольцо, стиль несколько варварский, очень оригинально.
«10-каратное золото и 5 жемчужин. Мне сложно тратиться на себя, но сегодня я решила себя побаловать»
«Муж подарил мне винтажную брошь. Ну разве она не прекрасна?»
«И бабулино кольцо превращается, превращается... В подвеску!»
«Мой папа ювелир. Вот такой кулон он сделал для моей мамы, большой любительницы The Beatles»
«Дедушка подарил это украшение бабушке, когда ей было 12, а ему 15. Она носила его по особым случаям всю свою жизнь, потом мама, я, а теперь и мои дочери»
«Мама нашла это кольцо на пляже. Пока я не сфотографировала его со вспышкой, не видела главную фишку»
«Мой прадедушка привез это кольцо из Италии для моей мамы. Мама передала его мне. Теперь оно идеально подходит!»
«На 30-ую годовщину свадьбы папа подарил маме кольцо с рубином и бриллиантами. Она говорит, что сейчас ее руки выглядят старыми. А я считаю, что они как у королевы»
Получился очень красивый цвет камня, но не уверена, что на деле он такой.
«Этот амулет мне достался от прабабушки. Она думала, что это какой-то оберег»
«Я с детства мечтала об этом бабулином кольце. И вот она подарила мне его на Рождество. Она называет его „Розой Парижа“»
«Я провела отпуск на Аляске. И, как коллекционер разных диковинок, не могла не купить это ожерелье из нефрита и окаменелых костей моржа»
«Я всегда обожал смотреть в телескоп на звезды. Так что обручальное кольцо с метеоритом — просто идеально для меня»
«Муж подарил мне фамильное кольцо, которым владела еще его прабабушка»
«Камеи моей бабули. Немного потрепанные, но всегда прекрасные в моих глазах»
«Сережки мне достались от бабушки. Может, ими еще прабабушка владела. Я в восторге. Они покачиваются, будто настоящие рыбки плывут»
Годы идут, мода не меняется. Почти таких же рыбок заказала на алике и сделала серьги. И эти рыбки тоже подвижные
«Только взгляните на уникальные кольца моей бабушки!»
«Перстень из белого золота с сапфиром в форме звезды — первое, на что обратила внимание моя бабушка, когда встретила дедушку. Он оставил кольцо папе, но ношу его я»
Это звёздчатый сапфир - очень редкая и дорогая разновидность сапфира!
Может и вам захотелось похвастаться каким-то украшением? Тогда добро пожаловать в комментарии.
Комментарии
Отличные украшения! Получила большое удовольствие от просмотра. Очень понравилось мужское кольцо с метеоритом