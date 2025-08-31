Белая Королева в этом фильме - некромант, так если что. Так что сама еще та.
Как выглядели бы киновселенные, если бы культовые злодеи победили. Нейросеть сгенерировала 16 альтернативных финалов
Когда в фильмах злодей одерживает верх, нас это шокирует, но порой именно такие сюжеты остаются в нашей памяти надолго. Что, если бы в любимых нами кинолентах добро не восторжествовало? Мы попросили нейросеть представить самые мрачные и неожиданные концовки, где злодеи добились своей цели. Приготовьтесь увидеть знакомые истории в совершенно новом свете!
В мире Волан-де-Морта власть держат пожиратели смерти, а все герои заточены в Азкабан. Тьма стала нормой для магов.
После победы Саурона белые стены замка лежат в пепле, изломанные, словно кости великана. На руинах гогочут орки, а над горизонтом клубится тяжёлый дым.
Под железной рукой Дарта Вейдера Империя превратилась в мрачную машину. Император лишился власти и теперь служит лишь тенью при новом повелителе галактики.
После победы Джокера город лежит в хаосе: улицы завалены руинами, стены покрыты безумными граффити, а фонари мигают, словно издеваясь.
Мир дрожит перед волей Дейви Джонса: люди боятся даже взглянуть на море, зная, что оно больше не принадлежит им.
В мире, где воцарилась Красная королева, над всеми возвышается её чудовищный замок из карт, дрожащий от каждого порыва ветра.
После победы Урсулы Атлантика превратилась в мрачные руины, где тьма и водоросли поглотили некогда сияющие дворцы.
Мир под властью Агента Смита стал единым кошмаром: в центре гигантской машины он сросся с проводами, управляя каждым движением города.
Великолепный тронный зал из золота и изумрудов сияет в честь Локи, а на стенах висят картины, где он вечно побеждает своих врагов.
После победы Долорес Амбридж Министерство магии превратилось в сплошное розовое здание. На стенах вместо героев висят бесконечные портреты котиков.
После торжества Гринча в мрачном Ктограде улицы завалены оборванными гирляндами с потухшими лампочками, а жители бродят понурые и безмолвные.
Под алым закатом пустыня пылает, и на горизонте тянутся величественные пирамиды, воздвигнутые во славу Имхотепа. Толпы людей в изнеможении возводят новые монолиты, а над ними сурово властвуют ожившие мумии.
Мир Круэллы утонул в моде и безумии: на подиумах выходят модели в дерзких черно-белых нарядах, а улицы завешаны плакатами с ее лицом.
После победы Белой колдуньи весь мир застыл в вечной зиме, а жители Нарнии живут в страхе под ее ледяным взором.
После победы Коммода Колизей стал центром мира, огромным сердцем империи, где решается судьба каждого. Сам правитель отбирает людей для бесконечных игр.
Мир под властью Доктора Зло превратился в нелепый карнавал: города усыпаны башнями странных форм. По улицам летают шарообразные мобили, внутри которых люди кувыркаются.
плохой и хороший начали воевать. плохой победил и чо? он булет говорить - вот я такой плохой победил! нет, он будет говорить "я весь из себя такой хороший нагнул зло, зло повержено". пройдет какое то время и все вокруг будут уверены что, ага, всё хорошее восторжествовало, победило всё плохое, поставило на колени, отрубило голову. надругалось над трупом..., историю пишут победители