19 культовых фильмов, которые с другим актерским составом превратились бы в совершенно другое кино
Каким бы был «Титаник», если бы Джека играл Джордж Клуни? А что стало бы с «Амели», если бы ее сыграла Натали Портман? Мы собрали 19 культовых фильмов, которые могли стать совсем другими — и, возможно, их альтернативный вариант вам понравился бы больше.
Как вам Джордж Клуни в роли Джека и Моника Беллуччи в роли Розы?
А что насчет Берта Рейнольдса в роли Элии Кодоньо?
Хотя сейчас сложно представить, чтобы главную героиню «Красотки» сыграл кто-то еще, теперь мы видим: Сандра Буллок отлично подошла бы на роль Вивиан
А как вам такой дуэт: Том Хэнкс в роли Сэма, а Джулия Робертс — в роли Молли?
Как сыграла бы Джулия не знаю, но фото справа нравится, тоже хрупкий образ получился
Мы бы хотели посмотреть на Натали Портман в главной роли в фильме «Амели»
Категорически нет!
Одри Тоту прекрасно сыграла роль чудаковатой, но доброй и обаятельной Амели.
Что бы вы сказали, если бы Кевина сыграл Элайджа Вуд?
Посмотрите, роль Дона Карлеоне как будто была написана для Шона Коннери. Он смотрелся бы в ней не менее гармонично, чем Марлон Брандо
Энн Хэтэуэй также отлично подошла бы на роль Нины Сейерс — получилась бы очень сильная и запоминающаяся интерпретация
Обожаю обеих. Но балерина из них только одна. Энн все же высокая и статная, а не изящная и воздушная.
Что если бы Стэнли Ипкисса сыграл Эдди Мерфи, а Тину Карлайл — Николь Кидман?
У Николь утонченная и холодная красота, а для роли нужна была красота чувственная и более приземленная. Ну а Джим просто незаменим. Он — это маска, маска — это он.
Владислав Шпильман в исполнении Хоакина Феникса — невероятно эмоциональный и глубокий образ, который запомнился бы надолго
Там и так такой трагичный контекст, а Феникс бы сыграл так, что после просмотра люди бы роскомнадзорились.
А как вам Антонио Бандерас в роли Максимуса?
Бандерас вроде никогда не раскачивался. Бои неправдоподобно выглядели бы.
А вы бы пересмотрели «Матрицу», если бы Нео сыграл Леонардо ДиКаприо?
Мы бы с удовольствием посмотрели на Беатрикс Киддо в исполнении Милы Йовович
У Йовович черты вроде мягче. В любом случае, Турман шикарно вписалась в этот образ.
Гарри в исполнении Маколея Калкина. Как вам такой поворот?
В роли обаятельного искателя приключений Рика О’Коннелла — харизматичный Хью Джекман, а в роли Эвелин — Кейт Бекинсейл
Оставьте в покое фильмы с идеальным кастом😏
Джекман и Бейсингер сами по себе шикарные, но такие попытки вызывают отторжение
А как вам такое прочтение «Пиратов»? Капитан Джек Воробей — Роберт Дауни-младший
Мы бы всей редакцией сходили на такое кино. Киану Ривз в роли Марти Макфлая
А что, если бы Джоэла Бэриша сыграл Джон Кьюсак, а импульсивную Клементину на экране воплотила бы Кира Найтли?
А на финал у нас припрятано самое неожиданное. Мэтт Дэймон в роли Данилы Багрова. Готовы были бы посмотреть?
Да просто фотка неудачная. В первых Борнах из него как раз вполне себе получился бы пацан такой.
А вот еще одна статья, где мы переиграли кастинг супергероев. Получился немного безумный, но очень увлекательный вариант киновселенной.