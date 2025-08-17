19 культовых фильмов, которые с другим актерским составом превратились бы в совершенно другое кино

Каким бы был «Титаник», если бы Джека играл Джордж Клуни? А что стало бы с «Амели», если бы ее сыграла Натали Портман? Мы собрали 19 культовых фильмов, которые могли стать совсем другими — и, возможно, их альтернативный вариант вам понравился бы больше.

Как вам Джордж Клуни в роли Джека и Моника Беллуччи в роли Розы?

А что насчет Берта Рейнольдса в роли Элии Кодоньо?

Хотя сейчас сложно представить, чтобы главную героиню «Красотки» сыграл кто-то еще, теперь мы видим: Сандра Буллок отлично подошла бы на роль Вивиан

А как вам такой дуэт: Том Хэнкс в роли Сэма, а Джулия Робертс — в роли Молли?

Мы бы хотели посмотреть на Натали Портман в главной роли в фильме «Амели»

Что бы вы сказали, если бы Кевина сыграл Элайджа Вуд?

Посмотрите, роль Дона Карлеоне как будто была написана для Шона Коннери. Он смотрелся бы в ней не менее гармонично, чем Марлон Брандо

Энн Хэтэуэй также отлично подошла бы на роль Нины Сейерс — получилась бы очень сильная и запоминающаяся интерпретация

Что если бы Стэнли Ипкисса сыграл Эдди Мерфи, а Тину Карлайл — Николь Кидман?



Владислав Шпильман в исполнении Хоакина Феникса — невероятно эмоциональный и глубокий образ, который запомнился бы надолго

А как вам Антонио Бандерас в роли Максимуса?

А вы бы пересмотрели «Матрицу», если бы Нео сыграл Леонардо ДиКаприо?

Мы бы с удовольствием посмотрели на Беатрикс Киддо в исполнении Милы Йовович

Гарри в исполнении Маколея Калкина. Как вам такой поворот?

В роли обаятельного искателя приключений Рика О’Коннелла — харизматичный Хью Джекман, а в роли Эвелин — Кейт Бекинсейл

А как вам такое прочтение «Пиратов»? Капитан Джек Воробей — Роберт Дауни-младший

Мы бы всей редакцией сходили на такое кино. Киану Ривз в роли Марти Макфлая

А что, если бы Джоэла Бэриша сыграл Джон Кьюсак, а импульсивную Клементину на экране воплотила бы Кира Найтли?

А на финал у нас припрятано самое неожиданное. Мэтт Дэймон в роли Данилы Багрова. Готовы были бы посмотреть?