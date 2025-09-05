19 кадров, которые заставляют нас по-новому взглянуть на окружающий мир

Вам никогда не казалось, что вы видите мир на автопилоте? Обычная скамейка, очередной одуванчик, банальный дорожный знак, знакомые с детства изображения достопримечательностей. Но что, если мы скажем, что даже в самых привычных предметах скрывается своя магия? Кроме того, ее можно найти не только в предметах, но и в пушистых спутниках, а порой даже и друг в друге. Собранные нами кадры — не просто красивые картинки, а настоящий повод остановиться, присмотреться и увидеть знакомые вещи в совершенно новом свете.