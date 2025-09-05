Эх, мне бы хорошую камеру... Прилетел богомол. Сел нa перила. Мы с ним играли - он протягивал ко мне лапку, я протягивала к нему палец, он убирал лапку, я убирала палец. И так несколько раз. Потом я его сфоткала нa память. И только через некоторое время, увеличивая фото, заметила, что у богомола на груди пятнышко в виде сердечка. Качество не очень. Но очень мило :)
19 кадров, которые заставляют нас по-новому взглянуть на окружающий мир
Вам никогда не казалось, что вы видите мир на автопилоте? Обычная скамейка, очередной одуванчик, банальный дорожный знак, знакомые с детства изображения достопримечательностей. Но что, если мы скажем, что даже в самых привычных предметах скрывается своя магия? Кроме того, ее можно найти не только в предметах, но и в пушистых спутниках, а порой даже и друг в друге. Собранные нами кадры — не просто красивые картинки, а настоящий повод остановиться, присмотреться и увидеть знакомые вещи в совершенно новом свете.
«Если вы когда-нибудь задумывались о том, насколько большие на самом деле пирамиды Гизы»
«Снимал Луну, а тут самолет пролетал. Мне кажется красиво вышло»
«Лучшие макро фотографии из моего альбома»
«Головастик собаки»
«Дорожные знаки очень большие»
«Земля с ракурса, который мы редко видим»
«Стрекоза»
«Вид на сфинкса сверху»
«Вид с маяка. Источник света на удивление маленький. На него можно смотреть напрямую без вреда для глаз, однако ночью его свет виден на расстоянии до 20 километров»
"Скамейки в саду"
«Мой друг Зевс, североамериканская совка. Он слепой»
Это чучело
У него созвездия в глазах, веки сухие и не прилегают к глазному яблоку, возможно есть ещё явные знаки, это точно не живая настоящая птица
«Внутри Пизанской башни»
«А люди проходят мимо и красоты не замечают»
- В детстве ни одной такой льдинки целой не оставлял. Они так хрустят! Это сравнимо с пузырчатой пленкой, только для ног. © Nik314 / Pikabu
«Старая фотография, моя попытка сделать что-нибудь интересное»
«Верблюжья гусеница»
«Нападение гигантского насекомого на заправку»
«Супермаркет сверху»
«Парфенон сверху»
«Павлин с другой стороны»
Эти кадры — настоящее напоминание о том, что для того, чтобы увидеть нечто удивительное, достаточно просто присмотреться к тому, что нас окружает. А какую неожиданную красоту ловили в кадр вы? Например, в этих подборках собраны занятные фото питомцев:
Комментарии
Интересная подборка, спасибо!
У павлина с другой стороны - все, как описано в известном мемасике, не соврали)