20+ фото, на которых в глаза кидается как похожи бывают хозяева и питомцы

Говорят, что со временем хозяева и их питомцы становятся похожими друг друга. Может, это магия совместной жизни или же тайный заговор хвостатых. А может, люди неосознанно подбирают себе животных, которые уже похожи на них. У кого-то собака с таким же прищуром, как у владельца, у кого-то кот, глядящий с таким же скепсисом. Стоит ли разбираться, как это работает, если можно просто посмотреть и получить заряд положительных эмоций?

«Мой пес Леонард и я оделись в одинаковые наряды, чтобы сделать предложение моей девушке. Мы оба в восторге, что она сказала „да“!»

«Мой парень всегда заявлял, что терпеть не может кошек. Сегодня я застукала его на кухне в таком виде»

«Глаза-близнецы»

«Кто-нибудь еще считает, что я и моя курица похожи?»

«По какой-то причине моя мама думает, что мы похожи»

«Мы с приятелем вместе уже 15 лет»

«Мой мужчина верил в плохую репутацию питбулей, пока не встретил мою красотку. Прошло 4 года, и они неразлучны»

«Мы с собакой передаем вам привет»

«А мы похожи?»

«Мы с собакой на лодке»

«Говорят, что собаки начинают походить на своих хозяев»

«Тору исполнилось 8 месяцев»

«Сын на тренировке по борьбе повредил шею. На следующий день у его пса вскочила болячка. Теперь у них у обоих воротнички»

«Моя сестра-близняшка завела кошку. И мы с ней похожи!»

«Мой кот и я оба слепые на один глаз. Мы — два сапога пара»

Умненькие девочки

«Кот смотрит телевизор вместе с моей мамой»

«Я думаю, что моя жена и ее кот — родственные души»

«Мой ребенок и мой кот подходят друг другу»

«Говорят, собаки и их хозяева похожи? Ну, я не уверен, но у нас со Скаутом точно одна и та же прическа»

«Девушка говорит, что мы с котом похожи, но мне так не кажется»



Шутишь? Вы разве не родственники? © Nance99 / Reddit

Кто кого копирует?

«Жена сказала, что мы с псом похожи. Считаю, что она сделала мне комплимент»

«Мы с котом похожи?»

Да он просто твоя мужская копия. © BillyIGuesss / Reddit