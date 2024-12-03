Ну как она могла отказать этому красавчику в белых носочках?!)
20+ фото, на которых в глаза кидается как похожи бывают хозяева и питомцы
Говорят, что со временем хозяева и их питомцы становятся похожими друг друга. Может, это магия совместной жизни или же тайный заговор хвостатых. А может, люди неосознанно подбирают себе животных, которые уже похожи на них. У кого-то собака с таким же прищуром, как у владельца, у кого-то кот, глядящий с таким же скепсисом. Стоит ли разбираться, как это работает, если можно просто посмотреть и получить заряд положительных эмоций?
«Мой пес Леонард и я оделись в одинаковые наряды, чтобы сделать предложение моей девушке. Мы оба в восторге, что она сказала „да“!»
«Мой парень всегда заявлял, что терпеть не может кошек. Сегодня я застукала его на кухне в таком виде»
«Глаза-близнецы»
«Кто-нибудь еще считает, что я и моя курица похожи?»
«По какой-то причине моя мама думает, что мы похожи»
«Мы с приятелем вместе уже 15 лет»
«Мой мужчина верил в плохую репутацию питбулей, пока не встретил мою красотку. Прошло 4 года, и они неразлучны»
«Мы с собакой передаем вам привет»
А почему хозяйка не показывает свои ушки? Может быть схожесть с питомцем станет большей.
«А мы похожи?»
«Мы с собакой на лодке»
«Говорят, что собаки начинают походить на своих хозяев»
Вообще одно лицо! Мне кажется, тут уже хозяин подражает собаке🤣
«Тору исполнилось 8 месяцев»
«Сын на тренировке по борьбе повредил шею. На следующий день у его пса вскочила болячка. Теперь у них у обоих воротнички»
«Моя сестра-близняшка завела кошку. И мы с ней похожи!»
«Мой кот и я оба слепые на один глаз. Мы — два сапога пара»
Умненькие девочки
«Кот смотрит телевизор вместе с моей мамой»
«Я думаю, что моя жена и ее кот — родственные души»
«Мой ребенок и мой кот подходят друг другу»
«Говорят, собаки и их хозяева похожи? Ну, я не уверен, но у нас со Скаутом точно одна и та же прическа»
«Девушка говорит, что мы с котом похожи, но мне так не кажется»
- Шутишь? Вы разве не родственники? © Nance99 / Reddit
Кто кого копирует?
«Жена сказала, что мы с псом похожи. Считаю, что она сделала мне комплимент»
«Мы с котом похожи?»
- Да он просто твоя мужская копия. © BillyIGuesss / Reddit
«Мой близнец и я с нашими собаками-близнецами»
Говорят, что можно бесконечно долго смотреть на три вещи: огонь, воду и когда кто-то другой работает. Мы несогласны, ведь в этом списке нет фотографий животных, на которые точно можно залипать часами. Мы сами проверяли, собирая эти статьи: