20+ матерых котов, размер которых иногда просто поражает

Иногда мы берем в дом маленького котенка, надеясь, что он навсегда останется таким же милым, пушистым и компактным. Но время летит незаметно, и однажды обнаруживаем, что этот комочек счастья превратился в настоящего гиганта с огромным хвостом, длиннющими усами и зверским аппетитом. И порой кажется, что еще немного — и придется делить квартиру на равных.

«Моя кошечка!»

«Из подвального крысеныша весом 400 граммов выросла жирная смесь британца с носорогом»

«Удивительно, что могут сделать с котенком всего 3,5 месяца хорошей еды и комфортной жизни! Он становится таким большим...»

«Пора спать. Котейка в первый день и спустя 2 года»

«Пока я лежала в больнице, его кормили в 2 раза больше, чем надо. Вот результат. Полгода прошло»

Кстати, в другой статье мы рассказываем о крупнейших породах домашних кошек, которые легко могут задать жару своим диким сородичам.

«Покрасила волосы, чтобы мы с питомцем были одного цвета»

«Моя девушка ростом 165 см держит моего любимца»

«Когда он был котенком, я носила его в вырезе футболки. Прошло 3,5 года, теперь у него туда умещаются только задние лапы, а привычка-то осталась»

Огромная лапа мейн-куна

«Слева — несколько дней, справа — год. Он просто огромный!»

Когда ты красивый и знаешь об этом

«Все говорят, что мой кот большой»

«Котейка моей подруги»

«От 3 месяцев до почти 1,5 лет. Райан весит теперь 5,5 кг»

Когда заводил котенка для ребенка, а вырос домашний тигр

«У жены аллергия, но она не удержалась и взяла на руки этого 8-месячного котенка»

Мужа придавило котом

«Этому зверю без двух недель 2 года»

«Это мой большой мальчик»

«Мой питомец в 2 месяца и в 1 год»

«Наш мейн-кун Аякс — высокий мальчик»