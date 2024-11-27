20+ матерых котов, размер которых иногда просто поражает
Иногда мы берем в дом маленького котенка, надеясь, что он навсегда останется таким же милым, пушистым и компактным. Но время летит незаметно, и однажды обнаруживаем, что этот комочек счастья превратился в настоящего гиганта с огромным хвостом, длиннющими усами и зверским аппетитом. И порой кажется, что еще немного — и придется делить квартиру на равных.
«Моя кошечка!»
- А вы не боитесь за свою собаку? © Interesting_Yak_2676 / Reddit
«Из подвального крысеныша весом 400 граммов выросла жирная смесь британца с носорогом»
«Удивительно, что могут сделать с котенком всего 3,5 месяца хорошей еды и комфортной жизни! Он становится таким большим...»
«Пора спать. Котейка в первый день и спустя 2 года»
«Пока я лежала в больнице, его кормили в 2 раза больше, чем надо. Вот результат. Полгода прошло»
Кстати, в другой статье мы рассказываем о крупнейших породах домашних кошек, которые легко могут задать жару своим диким сородичам.
«Покрасила волосы, чтобы мы с питомцем были одного цвета»
«Моя девушка ростом 165 см держит моего любимца»
«Когда он был котенком, я носила его в вырезе футболки. Прошло 3,5 года, теперь у него туда умещаются только задние лапы, а привычка-то осталась»
Огромная лапа мейн-куна
«Слева — несколько дней, справа — год. Он просто огромный!»
Когда ты красивый и знаешь об этом
«Все говорят, что мой кот большой»
«Котейка моей подруги»
«От 3 месяцев до почти 1,5 лет. Райан весит теперь 5,5 кг»
Вот эта привычка, конечно... Сделать пять кругов по грудной клетке, а потом шмякнуться со всей дури. Обожаю!
Когда заводил котенка для ребенка, а вырос домашний тигр
«У жены аллергия, но она не удержалась и взяла на руки этого 8-месячного котенка»
Мужа придавило котом
«Этому зверю без двух недель 2 года»
«Это мой большой мальчик»
«Мой питомец в 2 месяца и в 1 год»
«Наш мейн-кун Аякс — высокий мальчик»
Но каким бы большим ни был питомец, для хозяина он всегда остается тем самым маленьким котенком. И пусть он занимает полдивана, а иногда и все кресло, любовь к нему только растет вместе с его размерами.
Комментарии
Глядя NA мейн-кунов, думаю, что если хозяин забудет его покормить, то котик сам найдет себе пропитание)