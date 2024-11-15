15 человек, которые в попытках сэкономить готовы если не на все, то почти

Разумная экономия весьма неплоха для семейного и личного бюджета, если при этом мы не отказываем себе в базовых потребностях. В этой статье мы собрали истории о людях, чье желание сэкономить вызвало недоумение, а порой и ухмылку, у окружающих. Так, один мастер бесплатно положил плитку бывшему однокласснику, а тот в ответ лишь чаю предложил, да еще и буркнул, мол, после тебя пол придется мыть.