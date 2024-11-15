15 человек, которые в попытках сэкономить готовы если не на все, то почти

Истории
8 часов назад

Разумная экономия весьма неплоха для семейного и личного бюджета, если при этом мы не отказываем себе в базовых потребностях. В этой статье мы собрали истории о людях, чье желание сэкономить вызвало недоумение, а порой и ухмылку, у окружающих. Так, один мастер бесплатно положил плитку бывшему однокласснику, а тот в ответ лишь чаю предложил, да еще и буркнул, мол, после тебя пол придется мыть.

  • Есть подруга. Хоть на день-два, но обязательно задержит оплату за аренду квартиры. Деньги есть, но будет тянуть, и все. Если возьмет в долг даже тысячу, выплачивать станет мелкими частями и растянет чуть ли не на год. Отнюдь не бедная, из нормальной семьи. Но каждую копейку как от сердца отрывает, до последнего не может расстаться. Зато, кажется, теперь я знаю, для кого в продуктовых над колбасным отделом пишут: «Возможно оформить в рассрочку». © Подслушано / Ideer
  • Мой знакомый очень скупой, хоть и обеспеченный человек, любит хвастаться и соревноваться в финансовых способностях. Однажды они с семьей такого же богатого друга решили полететь в Дубай. Так второй, не спросив, купил на всех авиабилеты и заказал хороший отель на свой вкус. А знакомый мой планировал лететь перекладными и сэкономить. В общем, не полетели и поссорились. © Подслушано / Ideer
  • Я — юрист. Обратился ко мне как-то клиент: с женой разводится, а договориться с ней о продаже квартиры и дележке денег никак не может. Она заявила: «Настоящий мужчина должен уйти в одних трусах!» В итоге продала свою долю третьим лицам. И вот недавно звонит мне эта дама в слезах и просит «вернуть все назад» или помочь ей с договориться с новыми собственниками (семья из четырех человек). Они предлагают выкупить ее долю за 20% от рыночной цены или продать ей свою долю за 200% от рыночной. С одной стороны, жалко человека, попавшего в такую ситуацию. С другой стороны, жадность ее и сгубила. © Палата № 6 / VK

В этой статье мы собрали другие истории о людях, которые пережили развод, но теперь вспоминают о нем со смехом.

Ардна Скела
2 часа назад

Ребят, перечитайте что написали. Если бы ОНА продала свою долю, то у нее не было бы никаких проблем. Видимо, свою долю продал третьим лицам муж.

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  • Пригласил меня парень на рандеву в университетскую столовку. Выбирай, говорит, все, что твоей душе угодно. Я взяла кофе (стеснялась есть при тех, кто мне был симпатичен). Мой рыцарь взял себе полноценный обед и эклерчик с чаем. На кассе достаю свою карту (я же воспитанная девчонка, плачу за себя сама), а молодой философ без стеснения заявляет: «Ты заплати за меня, иначе у меня денег на автобус до дома не останется». © Unknown author / Pikabu
  • Знакомый мастер-плиточник рассказал. Встретил он как-то раз одноклассника, разговорились. Тот свой дом построил, занимается отделкой. Вот только с плиткой нелады. Предложил помощь. За день выложили ванную комнату. Денег сам не запрашивал, одноклассник, как-никак, думаю, хоть чай предложит, молчу, работаю. Ближе к вечеру уже есть охота. Спросил: «Может, чайку хоть нальешь?» Заходим на кухню, его жена борщ готовила, думаю, вот и поедим. Одноклассник наливает чай, едва теплый. Пополоскал кишки. Вечером сказал ему, какой он жук. А он обиделся, я, мол, кормить тебя не обязан, и из-за тебя жене еще пол мыть надо будет! © Виктор Сумрак / Dzen
  • Я знатный эконом. Носки ношу одну пару до дыр, затем откладываю ее и также до дыр ношу вторую пару. Так как вероятность возникновения дыр в одних и тех же местах невелика, я затем надеваю по две пары дырявых носков так, чтобы дырки перекрывались. Когда на этих двух парах все-таки возникают сквозные дыры, я меняю внутренние и внешние носки местами, причем внешние еще и надеваю на разные ноги. А если кто-то выкидывает почти целые носки, то, застирав, с ними поступаю аналогично. © Подслушано / Ideer
Евга
8 часов назад

У меня наоборот носки в одних и тех же местах рвутся.
А история эта противная. Просто фу.

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  • Знакомая уехала в столицу и поставила себе цель — купить квартиру без ипотеки. Мы подумали, мол, молоденькая, наивная. Устроилась она на 2 работы, одна из которых — элитный фитнес-центр. С его хозяйкой договорилась, что будет там в подсобке жить. Питалась картошкой в мундире и лапшой, ничего себе не покупала. Мы ахнули, когда узнали, что через 2 года такой жизни она купила себе однушку в будущем районе столицы. И да, без ипотеки! Правда, там были только стены, и купила она на этапе котлована. Но купила же! Мы все ахнули, когда узнали. © Екатерина Землянскова / Dzen
  • Есть в моем окружении две дамы, которым за 50, обе работают. Знаю их больше 20 лет, но видеться стали реже, так как я переехала за город. Гостила у одной 2 дня, и старалась облегчить ей труд домашний, да еще и приехала с гостинцами. А потом смотрю и не пойму, чего она косится на меня после того, как я посуду помою. А на второй вечер ее все же прорвало: «Ну сколько можно листов полотенец отрывать при каждом мытье рук?!» Я обалдела, ведь отрывала 3-4 раза за день по одному листу. Но она объяснила, что надо аккуратно промокнуть руки, оставив лист на рулоне, он высохнет довольно быстро и им снова можно будет пользоваться.
    Со второй было почти так же. Обеим перед своим отъездом купила по рулону бумажных полотенец, но больше в гости не поеду к ним никогда. Думаю, раз жалко тебе на такое денег, так не покупай, а повесь тканевое полотенце, все равно же стираешь разное, ну и полотенце постирать проблемы нет — машинка прокрутит. © ttarasovavesna / Dzen
  • У меня есть ребенок. И был мужчина, с которым мы жили вместе 4 года. Недавно он решил прекратить отношения и съехал от нас. С собой забрал подаренные сыну игрушки: 2 радиоуправляемые машинки, мягкого жирафа и игрушечный лук. Надеюсь, он хотя бы забрал их себе, а не для того, чтобы передарить следующему ребенку. © Подслушано / VK
  • Моя семья довольно богата, но отец — один из самых скупых людей, которых я знаю. Как-то зимой он выключил водонагреватель ради экономии. И в течение 2 месяцев мы все, за исключением него, принимали ледяной душ. Наивные, думали, что кто-то другой слил всю горячую воду, а эта еще не успела нагреться. Когда мы все узнали и пошли к отцу за объяснениями, он в ответ плечами пожал. © cowjk / Reddit
  • Как только мой брат зарядит свои гаджеты, тут же убирает из розетки любое зарядное устройство со светодиодами. Таким образом он старается уменьшить сумму платежа за электричество. © PowerSkunk92 / Reddit
  • Стала замечать, что в квартире перекладывают вещи: положила в одно место — вечером оказались в другом. Потом стала замечать, что стали быстро заканчиваться шампуни и гели для душа. Донимала мужа, думала, что гуляет, но он не признается ни в чем. Как потом оказалось, семья мужа (мама, папа и сестра с хахалем) ходят к нам мыться, когда дома никого нет. А мы работаем допоздна. Так они решили на воде экономить. © Подслушано / Ideer
  • Мой отец был бережливым до асбурда. Он легко мог купить телевизор за $50, осознавая, что на нем ужасный звук и изображение, потрепанный пульт, глючит прием сигнала, и зная, что уже через год придется покупать новый. Но он был готов на такое, лишь бы получить эту мнимую выгоду. © taurussy / Reddit
  • Денег на свадьбу не было, поэтому отмечали скромно. Звоню родителям невесты, чтобы пригласить, а те отказываются, мол, денег нет. Я такой: «С вас пустой конверт, только приходите!» Ну и через день после свадьбы заявляется к нам новоприобретенная теща. На голубом глазу требует денег. Мы обалдели, а она заявила: «Ну а что, вам же надарили». © Аноним / Pikabu
  • Моя жена очень экономная. Она утверждает, что посуду можно помыть и холодной водой. Она делает это, чтобы сэкономить деньги на коммуналке. А когда тарелки мою я, руки мерзнут, жир не совсем отмывается. И потом я еще и виноват в том, что посуда плохо вымыта. © Japesthetank / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ио
5 часов назад

наверно в истории про долю квартиры ,всё-таки муж продал, а не продала.

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