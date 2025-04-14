13 эпизодов с работы, которые так и просятся в групповой чат

Истории
3 минуты назад

Работа — это не только задачи и дедлайны. Это ещё и сотни микроисторий, которые хочется тут же обсудить с теми, кто поймёт. Потому что только коллеги знают, как на самом деле звучала та фраза из письма или что скрывается за фразой «мы немного меняем приоритеты». Держите 14 ситуаций, после которых вам точно захочется позвать коллег на кофе и сказать: «Ты не поверишь...»

  • Конец 1960-х. Коллеги решили подшутить над моей мамой и сказали, что ее начальник срочно вызывает. Она пошла. Тот по телефону договорил, поднял глаза на нее и такой: «Вот ты-то мне и нужна! Есть горящая путевка на море. Поедешь?» А мама в ответ взяла и согласилась. А почему нет? У нее тогда ни семьи, ни обязательств не было, чего бы не поехать? Когда она вернулась на рабочее место, коллеги ее спросили, чего начальник хотел. Услышав ответ, они рухнули на пол от смеха, полагая, что моя мама их разыгрывает. А через пару недель мамочка впервые в своей жизни села на самолет и полетела на море. © ***Bear / Pikabu
  • Сегодня моя начальница наехала на меня из-за того, что я громко стучу по клавиатуре. А вчера за то, что только у меня тихо — все остальные работают. Вон, мол, как по клавиатуре стучат. © Mamafds / Pikabu
  • Коллега, зная, что у меня есть дети, в том числе новорожденный, задала мне какой-то вопрос по поводу детской смеси. Я сказала ей, что не могу ответить, потому что никогда не использовал детскую смесь. Коллега: «Тогда чем питались ваши дети?!» © Grave_Girl / Reddit
  • В прошлом я занимался организацией детских праздников в роли аниматора, Примерно 7 месяцев я там отработал, может и дольше бы проработал, но произошёл инцидент, который привёл к моему увольнению. Это случилось в торговом центре, куда пришло много детей на праздник в честь дня рождения мальчика. Я должен был нарядиться графом Дракулой и попытаться испортить вечеринку. По задумке, меня должен был прогнать добрый рыцарь, который спас бы детей. Но всё пошло не по плану. Я так сильно моим прикидом напугал одного ребёнка, что он в истерике начал бегать по торговому центру в поисках мамы. Естественно, его родители пожаловались, и меня уволили. Я не сильно расстроился, потому что работа была не очень интересной, но зато я понял, что из меня получился хороший Дракула. Даже начальник так сказал. Но мол, из-за жалобы он не смог меня оставить работать дальше. © Рабочие истории / VK
  • В соседнем кабинете работала женщина, которая постоянно надевала шумоподавляющие наушники. Так вот, она все время разговаривала сама с собой и даже не догадывалась о том, что ее прекрасно слышно. Чуть что, обзывала и ругала сама себя во всю ивановскую. © hamster1066 / Reddit
  • В офис входит стильно одетый мужчина лет 30-ти. Направляется к столу директора, его останавливает женщина в сарафане, примерно его ровесница.
    «Вы кого-то ищете?» Парень в резкой форме: «Тебе какое дело? Ты здесь кто?» Дама в ответ: «Я генеральный директор». Примерно тогда он, скорее всего, понял, что собеседование пройдет не очень хорошо. © Yugan-Dali / Reddit
  • Работал продавцом. Продал чай в бумажном стаканчике женщине. Она час сидела с ним в магазине, а в итоге подошла и сказала, что хочет вернуть деньги, потому что он слишком горячий, чтобы его пить. © Unknown author / Reddit
  • Я проработала в магазине сантехники 3 года. Обычно мужчины относились с недоверием к моим знаниям в этой сфере, считая, что молодая девушка не может быть в этом компетентна. Однако, когда они убеждались в моей компетентности, их мнение менялось. Были и те, кто до последнего не хотел признавать мои знания, все оспаривал. Один из таких людей пытался доказать мне, что наружная резьба — это внутренняя, потому что она вкручивается внутрь. Логично. © Рабочие истории / VK
  • Дверь распахивается, в комнату входит кандидат, швыряет визитку на стол и заявляет: «Жду вашего звонка. И побыстрее!» И уходит в закат легкой, джазовой походкой. А на визитке написано: ФИО, контактный телефон и, внимание, желаемая должность — «Топ-менеджер». У меня только один вопрос: «А че, так можно было?» © BlackIllusion / Pikabu
  • На новом месте я решила четко разграничить работу и личную жизнь и общаться только через приложение. И вот 5 утра пятницы, а я получаю на свой личный номер сообщение от коллеги с просьбой выйти вместо нее в субботу. Я ее прошу, чтобы она написала мне через рабочее приложение. А она настаивает: «Ты же уже ответила, так что просто возьми смену». Я ей пишу, что в субботу вечером работаю, и 2 смены подряд брать не собираюсь. А поскольку она никак не угомонится и все пишет, блокирую ее номер. В субботу вечером прихожу на работу, а менеджер спрашивает, почему я не вышла утром. Оказалось, коллега ему сказала, что я взяла ее смену. Тут пригодилась наша переписка: показала ее менеджеру и не меня, а коллегу оштрафовали за неявку на работу. © Chaos_Theory0723 / Reddit
  • Моя студентка проводила пальпацию живота беременной пациентки и попросила меня перепроверить позицию ребенка, так как не смогла найти, где голова. Вдруг пациентка как давай рыдать в истерике. Я в шоке, спрашиваю, что случилось. Оказалось, что она подумала, что у ее ребенка головы вообще нет, когда студентка сказала, что голову найти не может. © Подслушано / Ideer
  • В нашем коллективе появилась очаровательная сотрудница. Не побоюсь сказать, что настолько красивой и идеальной во всем женщины я еще не встречала. Все женщины в офисе одновременно и восхищаются ею, и завидуют. В общем, все как и положено в женском коллективе. Но я не завидую. Она вдохновила меня на то, чтобы начать заботиться о себе. Впервые в жизни мужчины начали обращать на меня внимание. А сегодня утром один коллега сказал мне, что я выгляжу потрясающе. У меня такое чувство, будто я покорила весь мир! Спасибо новой коллеге. © Рабочие истории / VK
  • Работаю в туристическом агентстве. За день очень устаю от общения с людьми, которые часто ведут себя неадекватно. Они хотят улететь на отдых в пятизвёздочный отель на десять дней, потратив максимум 35 тысяч на двоих. Или же отправиться на наш юг, с трёхразовым питанием, но при этом чтобы стоимость не превышала 20 тысяч на такой же срок. Люди думают, что цены на всё растут, кроме туров, надеются на копеечные горящие туры. Но нет, это не так! Нормальный отдых требует реальных затрат. Приходят клиенты, которые выглядят дорого: в золоте, модной одежде и с айфонами. Но при этом они так экономят, будто живут на одно пособие. После таких клиентов я прихожу домой как выжатый лимон. Даже с друзьями пообщаться нет сил. © Рабочие истории / VK

Если эти истории задели вас за живое или заставили смеяться сквозь слезы, ловите также 12 историй о коллективах, где каждый день как американские горки. Проверьте, вдруг ваш офис там уже описали.

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