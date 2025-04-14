13 эпизодов с работы, которые так и просятся в групповой чат

Работа — это не только задачи и дедлайны. Это ещё и сотни микроисторий, которые хочется тут же обсудить с теми, кто поймёт. Потому что только коллеги знают, как на самом деле звучала та фраза из письма или что скрывается за фразой «мы немного меняем приоритеты». Держите 14 ситуаций, после которых вам точно захочется позвать коллег на кофе и сказать: «Ты не поверишь...»