13 эпизодов с работы, которые так и просятся в групповой чат

14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
6 месяцев назад
Работа — это не только задачи и дедлайны. Это ещё и сотни микроисторий, которые хочется тут же обсудить с теми, кто поймёт. Потому что только коллеги знают, как на самом деле звучала та фраза из письма или что скрывается за фразой «мы немного меняем приоритеты». Держите 14 ситуаций, после которых вам точно захочется позвать коллег на кофе и сказать: «Ты не поверишь...»
Если эти истории задели вас за живое или заставили смеяться сквозь слезы, ловите также 12 историй о коллективах, где каждый день как американские горки. Проверьте, вдруг ваш офис там уже описали.