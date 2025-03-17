12 историй о коллективах, где каждый день — это эмоциональные американские горки

Истории
59 минут назад

Бывает, коллектив объединяется против начальника, если тот ведёт себя неприятно. Но иногда руководитель оказывается настоящим душкой, умея с юмором ставить на место сплетников и завистников. В этой подборке вы узнаете, какие странные комплименты звучат в офисах и как добиться заслуженного признания своих способностей.

  • Я работала в частном детском саду. К нам устроились парень и девушка, лет 25. Они встречались. Потом к нам пришла еще одна красивая и молодая сотрудница, и парень начал встречаться с ней. Логично было бы подумать, что брошенная девица уволится, но нет. Она каждый день приходила на работу и каждый раз заливалась слезами, видя счастливую парочку. Такая вот «Санта-Барбара» на работе. © readitinamagazine / Reddit
  • В юные годы я мечтал стать известным музыкантом. Выступал в школьном ансамбле и даже записал несколько композиций. Шли годы, и я начал работать в офисе, кушать-то хочется. Однажды я нашел свои старые записи и решил послушать их на работе. Коллеги стали расхваливать музыку, и вдруг мои песни стали набирать популярность в офисе. Теперь мы танцуем на корпоративах под мои треки. Конечно, это не та слава, о которой я мечтал, но все равно приятно. © Рабочие истории / VK
  • На новом месте я решила четко разграничить работу и личную жизнь и общаться только через приложение. И вот 5 утра пятницы, а я получаю на свой личный номер сообщение от коллеги с просьбой выйти вместо нее в субботу. Я ее прошу, чтобы она написала мне через рабочее приложение. А она настаивает: «Ты же уже ответила, так что просто возьми смену». Я ей пишу, что в субботу вечером работаю, и 2 смены подряд брать не собираюсь. А поскольку она никак не угомонится и все пишет, блокирую ее номер. В субботу вечером прихожу на работу, а менеджер спрашивает, почему я не вышла утром. Оказалось, коллега ему сказала, что я взяла ее смену. Тут пригодилась наша переписка: показала ее менеджеру и не меня, а коллегу оштрафовали за неявку на работу. © Chaos_Theory0723 / Reddit
  • Моя коллега не отличается очень яркой внешностью. Но в свой день рождения она сделала прическу, макияж, надела клетчатое платье. Ну, красотка! Все шло хорошо, но вдруг коллега решил сделать комплимент и сморозил: «Вы сегодня так прекрасны, словно шахматная доска!» Ох уж эти мужики и их комплименты. © Рабочие истории / VK
  • У нас на работе есть традиция — регулярные корпоративы. Шесть, а иногда и восемь раз в год. Мои коллеги часто интересуются, почему я прихожу на все мероприятия без своего парня, и даже начинают сомневаться в его существовании. «Он всегда рядом с нами, просто вы его не замечаете», — отвечаю им и с улыбкой смотрю на своего начальника. © Карамель / VK
  • Мне казалось, что история, которая произошла со мной, могла произойти лишь в дурацком ситкоме или в неудачном анекдоте. Устроилась я на работу. Одна сотрудница лет 50 пристала ко мне с вопросами: «Пирожки жарить умеешь? С месячными проблем нет?», а потом стала сватать мне своего сыночка, мол, начитанный и «по девкам не ходит». Я на свидание с ним идти отказалась, а на следующий день меня уволили. Причина такая: «Ты очень не понравились коллегам, и они не хотят с тобой работать». С одной стороны, плохо, что меня уволили. Но с другой стороны... Да я лучше пока без работы посижу! © Admin / y-story
  • У друга ресторан, коллектив работает большой. Он, конечно, знает, что люди кое-что выносят, особенно шеф-повар, но старается контролировать. Но этим утром одна из работниц перегнула палку, даже не палку, а полено: нагрузила столько, что попросила охранника донести до такси баул, ибо он неподъемный. Обалдевший от такого охранник вызвал босса и молча показал на сумку. Дальнейшее разбирательство выявило, что женщина одна растит двоих детей, купила им зимнюю одежду и обувь, а на еду денег не осталось. Плюс у нее день рождения, и на него, естественно, тоже средств нет, вот и взяла «немного» еды: «Не убудет. У босса Porsche, а мне жрать нечего!» Уволил он ее сразу же. © shiftalt / Pikabu
  • В нашем коллективе появилась очаровательная сотрудница. Не побоюсь сказать, что настолько красивой и идеальной во всем женщины я еще не встречала. Все женщины в офисе одновременно и восхищаются ею, и завидуют. В общем, все как и положено в женском коллективе. Но я не завидую. Она вдохновила меня на то, чтобы начать заботиться о себе. Впервые в жизни мужчины начали обращать на меня внимание. А сегодня утром один коллега сказал мне, что я выгляжу потрясающе. У меня такое чувство, будто я покорила весь мир! Спасибо новой коллеге. © Рабочие истории / VK
  • Коллега на работе вдруг заявила, что она теперь вегетарианка. И ладно бы просто ела свои овощи и никого не трогала. Но требует, чтобы в офисе никто не ел мясо. Никакой колбасы или запаха котлет из судочков. Мы посмеялись, но она серьезно начала устраивать проверки обедов, бесцеремонно заглядывая в чужие ланчбоксы. Нашла у меня на прошлой неделе отварную грудку и уже который день со мной не разговаривает. © Карамель / VK
  • Начальнице 68 лет. А я молодая девушка, ее зам. Вся черная работа на мне, ее работа — тоже на мне. Из кожи вон лезу, чтобы ей угодить. А она каждый день обвиняет меня в некомпетентности. И так уже 4 года. Говорю: «С меня хватит, увольняюсь!» А она мне отвечает: «Нет, я вас не отпускаю». Зачем тогда ей нужна такая неумеха, как я? И зачем вообще было меня брать? © Подслушано / Ideer
  • Двое моих коллег с работы были очень дружны. Парень был женат, а девушка — свободна. У нас была сплоченная команда, мы работали в сфере IT. Поэтому пойти выпить кофе после работы не считалось чем-то необычным. Но коллеги из соседнего отдела пустили слух, что парень изменил жене с той девушкой.
    Сначала они оба смеялись над этим, но все зашло слишком далеко. Жена парня была беременна, и такие слухи могли ей навредить. В итоге он даже уволился.
    Я до сих пор общаюсь с ними обоими. Каждый из них построил свою семью, и они счастливы в браке. Между ними никогда ничего не было. © ohno807 / Reddit
  • Кто-то звонил жене моего работодателя и говорил, что ее муж завел со мной шашни. Но она не терялась: «Вам завидно, что ли? Пусть, раз ему так хочется». После этого она позвала меня поболтать, попить кофе. И вот в один день она встает и при всех заявляет своему мужу: «Дорогой, пойду вам с Анастасией кольца выбирать, вы пока сидите». У сплетниц челюсти отвисли.
    Вот так реагируют большинство окружающих на взаимоуважение, теплые отношения людей. © Pasianidi Anastasia

Если вам интересно узнать, как справляться с такими страстями на работе или просто поднять себе настроение увлекательными историями, переходите по ссылкам ниже. А также вы можете поделиться своими историями в комментариях.

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