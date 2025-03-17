12 историй о коллективах, где каждый день — это эмоциональные американские горки

19 человек вызвали специалиста, чтоб решить проблемы, но что-то пошло не по плану
Истории
5 месяцев назад
Бывает, коллектив объединяется против начальника, если тот ведёт себя неприятно. Но иногда руководитель оказывается настоящим душкой, умея с юмором ставить на место сплетников и завистников. В этой подборке вы узнаете, какие странные комплименты звучат в офисах и как добиться заслуженного признания своих способностей.
Если вам интересно узнать, как справляться с такими страстями на работе или просто поднять себе настроение увлекательными историями, переходите по ссылкам ниже. А также вы можете поделиться своими историями в комментариях.
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