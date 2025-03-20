16 человек, которым жизнь подкинула нехилые такие загадки

Порой в жизни мы сталкиваемся с чем-то таинственным и, на первый взгляд, необъяснимым. Но стоит заглянуть чуть глубже — и почти всегда находится простое, рациональное объяснение. Именно так случилось с героями нашей небольшой подборки.