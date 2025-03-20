16 человек, которым жизнь подкинула нехилые такие загадки
Истории
43 минуты назад
Порой в жизни мы сталкиваемся с чем-то таинственным и, на первый взгляд, необъяснимым. Но стоит заглянуть чуть глубже — и почти всегда находится простое, рациональное объяснение. Именно так случилось с героями нашей небольшой подборки.
- Я чуть однажды не поседела, когда на пятом этаже мне в окно постучала человеческая рука... Оказалось, что у соседки в смежной квартире выбило пробки, и она таким образом решила узнать, есть ли свет у меня. Думала, с ума сойду. © Аполинежа / Dzen
- Приехал однажды в родное село отдохнуть. Дом опустевший, от деда достался, лет десять не жил никто в нем. Удобств никаких, кроме дивана старого, и так, мебель какая. Поэтому оставались ночевать у тетки. Однажды пожурила меня она, почему в доме не ночую, дед ведь тебе завещал, а ты даже не заходишь. А еще и родня начали подшучивать, что я якобы боюсь один там ночевать. Я разозлился, взял постель, подушку и пошел доказывать всем, что ничего не боюсь. Среди ночи вдруг я услышал шум в потолке, как будто бегали по нему и скребли его. Честно сказать, перепугался, включил свет, осмотрел комнаты — тишина. В общем, кое-как уснул. Утром, увидев кошку с мышью в зубах, понял, что это она гонялась на чердаке за грызунами. А потолок деревянный. После этого ночевал в доме и ничего не боялся. Так что я думаю, что всему есть свое объяснение. © Зия Даганов / Dzen
- Купили мы квартиру. Детям досталась самая большая комната, и почему-то именно в ней слышимость была просто атас. Начали делать ремонт. Когда в детской сняли старые обои, обнаружили под ними большой кусок фанеры. А за фанерой оказалась хлипкая дверь в квартиру в другом подъезде. Выяснили, что раньше это было общежитие, которое переделали под отдельные квартиры. © Елена М. / Dzen
- Представьте, двухкомнатная квартира на 4 этаже. В одной комнате — родители, в другой — я. Ночь. Я просыпаюсь от странного звука и понимаю, что на моей кровати сидит моя кошка и на что-то рычит. А она в целом очень мирная, и я ни разу не слышала, чтобы она рычала. В темноте вижу, что на полу что-то лежит, что-то темное, она смотрит как раз на это. Подумала, ну что-то уронила: одежду, игрушку, поэтому легонько подталкиваю ее ногой, чтобы она уже прыгнула на это темное и успокоилась. Она прыгает, а это что-то шмыгает под кровать. Тут мне уже как-то не по себе. Думаю, что забраться никакое животное не могло, квартира высоко, двери закрыты часов с семи вечера, когда все вернулись домой, за это время мы бы обнаружили. Я включаю свет и свешиваюсь с кровати, чтобы заглянуть под нее, света мало, но я вижу, что это что-то крупное и темное. Потрогала пальцем — пушистое. В голове мысли о всякой нечисти. Беру какую-то штуку, типа теннисной ракетки с длинной ручкой, и пытаюсь выгнать это из-под кровати — выскакивает черный кот и бежит в ванную, я за ним. Он забегает и пропадает в стене. Разгадка очень простая — у нас меняли трубы и сделали дыру к соседям. Их кот ночью зашел в гости. Я до сих пор думаю: а если бы моя кошка была более сговорчивой, и через несколько месяцев родились бы котята? Еще и черные? Боюсь, переубедить меня, что мистики не бывает, было бы невозможно. © Ксения Ч. / ADME
- Когда мои родители жили со мной в одном городе и жили на даче заездами с апреля по сентябрь, их кот Кузьма самую раннюю весну с грязью и клещами проводил у нас. И вот первый год, как он у нас. Ночь, тишина, просыпаюсь и слышу тихий детский кашель и чихание из большой комнаты. Это точно не коты, у нас их на тот момент было двое, и я знала, как они чихают. Детей у нас нет. У соседей тоже нет. Звуки конкретно из комнаты, не с улицы. Полежала, побоялась, разбудила мужа, пошли смотреть... Сидит Кузьма посреди комнаты, морда вся в пыли и паутине — чихает и кашляет, лапой трет морду — куда-то в пылюку залез, скорее всего на шкаф или за диван. Просто котик был большой, тембр "мяу" и прочих звуков у него был довольно низкий — как у человеческого ребенка. © trollkvinnan / ADME
- Я открыл маме глаза на нашу семейную тайну. Когда я был подростком, мне не разрешали долго играть в видеоигры, поэтому я тихонько спускался в подвал и играл там. Иногда родителям что-то нужно было в подвале, они начинали спускаться, и тогда я быстро отключал монитор и прятался. И вот однажды среди ночи я играю, слышу — мама спускается. Я шмыгнул в другую комнату, а она взяла и за мной зашла. Стала искать что-то в шкафу, ну я и прошмыгнул мимо нее, как мышка — она не заметила. Спустя лет пять мама удивилась как-то раз, что я тихо хожу, а я возьми и ляпни, мол, наверное, из-за моих ночных пряток. У нее аж лицо вытянулось. Оказалось, она думала, у нас там привидение. © Salt_Paint8157 / Reddit
- Я помню, в детстве со мной реальная жуть приключилась. Я спала в деревне на веранде, смежной с кухней, как вдруг из-за кухонной двери раздалось громкое: "Топ-топ-топ!", а потом "Бух-бух!" — как будто какой-то грузный мужик прошелся в сапожищах, а потом постучал в дверь (дверь между верандой и кухней запиралась на щеколду с моей стороны). Я перепугалась, разбудила маму и дедушку, они прибежали — тишина. Но дверь открывать не стали. Только все снова улеглись — опять "Топ-топ-топ!" и "Бух-бух!". Я в крик. Мама с дедом опять прибежали, но во второй раз шум уже при них продолжился. Дед вооружился топором, открывает дверь, а там... на кухне на металлических противнях бабушка сушиться укроп с петрушкой разложила. И прямо по этим подносам крысы прыгают. А подносы от этого гремят. © Екатерина / ADME
- Однажды вечером села чаю попить с бутербродами. Присела за стол, чашку взяла, и тут вдруг тарелка с бутербродами сама медленно поползла ко мне по столу. Я как подскочила! Думаю: ну все, дожили, я умею предметы двигать. Потом подняла блюдце, а там мокро, на столе немного воды. Видать, когда села, локти на стол поставила, стол немножко накренился и блюдце по воде поехало. Все просто... а я-то думала. © Девочка в песках / Dzen
- Я вырос и все детство провел на юге. Когда мне было лет восемь, мы поехали в гости к бабушке на север. Прошло все просто ужасно, потому что каждую ночь за окном выли "призраки". Когда мне было лет тридцать, я опять попал на север. И вот ложусь спать — и снова "призраки". Оказалось, так в этих краях шумит ветер. © JazzFestFreak / Reddit
- Мне было лет 13-14, и вот я осталась дома одна на сутки. Лето жаркое, поэтому окно открыто настежь. Где-то около полуночи услышала стук в дверь, от этого стука и проснулась. Жутко стало — в доме никого, и никто не должен прийти. Стук опять повторился, я с головой под одеялом трясусь. И тут в тишине ночной раздается: "Кукареку". Петух, блин, проснулся среди ночи. © Людмила Исакова / Dzen
- Мы с мамой как-то уехали в отпуск, а папа остался дома один. Однажды утром проснулся от того, что в соседней комнате кто-то разговаривает. И разговор такой странный. Вроде как речь человеческая, как будто маленький человечек из мультика говорит, и слова все непонятные. Папа спросонья перепугался. А потом сообразил. В соседней комнате попугайчик, который на тот момент у нас жил два месяца, решил начать говорить. Слова пока не получались, но общий смысл процесса он уже уловил. Вот и сидел в утренней тишине, тренировался. © ***** !! / Dzen
- Пошли мы с братом и отцом в поход. С вечера поймали рыбу, убрали в сумку-холодильник. С утра открываем, а рыба выросла сантиметров на десять! Мы офигели, не могли понять, как так. И вот спустя много лет вспомнили эту историю, стали обсуждать с отцом и узнали, наконец, правду. Оказалось, папа проснулся раньше, выяснил, что ночью ее спер енот. Пока мы не проснулись, он пытался подменить рыбу, но поймал только большую. Как мы раньше не догадались? © MorningStar_16 / Reddit
- Муж работал по суткам, я дома одна. Ночью звонок в дверь. Я, вся трясущаяся, иду к двери, спрашиваю, кто там. Тишина. И так повторялось несколько раз, но не подряд, а муж говорил, что это мне кажется. Потом, когда муж был дома, опять позвонили. Он открыл — никого. Выяснилась правда позже. Я ушла в магазин, а супруг дома остался. Звоню в дверь — тишина, звонок не работает. Открыла ключом и быстренько, пока муж не видел, на табуретку и к звонку, который в коридоре над вешалкой. Там, на вешалке, мои кошки себе лежку устроили и провода грызли потихоньку. © unknown / Dzen
- В детстве у друга был домашний кинотеатр, каждый вечер собирались, смотрели киношки. Как-то раз решили посмотреть фильм ужасов, сидим, страшно, повсюду колонки, все шорохи слышны. Тут мой друг не выдержал, метнулся в туалет (частный дом, туалет на улице), распахивает дверь — и там стоит она, смерть с косой, все как надо: капюшон, лица не видно. Он, естественно, орать. Включает свет — оказалось, это был сосед, дождь шел, вот и в капюшоне, только не с косой, а с лопатой, которую мой друг у ворот забыл, а мужик занес. © Подслушано / Ideer
- Снимала квартиру: хозяин хороший, квартира супер, с соседями не общалась. Вдруг началось странное — кто-то стал оставлять какие-то глупые записки с детскими угрозами. Пообщалась с хозяином жилья, и выяснилось: раньше эту квартиру снимал друг соседа. Оказалось, эти два товарища решили, что если я съеду, хозяин снизит стоимость, и друг снова сможет въехать. © Подслушано / Ideer
- Как-то в детстве к нам должны были прийти гости. Некоторые уже собрались. Я с двумя другими детьми ушла на кухню. Сидим мы отдельно от взрослых, трескаем сладости. И тут я замираю и с загадочным видом говорю: "Сейчас к нам в дверь позвонят". И тут же звонок. А я просто услышала, как по подъезду кто-то идет, и подумала — может, это действительно к нам. Угадала. Видели бы вы их лица: глаза круглые, челюсти отвисли. Как мне тогда удалось не заржать — сама не знаю. © Фродди / ADME
А вот еще 16 человек, которые хотели впечатлить окружающих, но промахнулись.
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