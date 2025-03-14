20 человек, которые создают настолько крутые вещицы, что хочется крикнуть: "Дайте две!"
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4 минуты назад
Есть люди с настолько золотыми руками, что они из абсолютно обычных материалов - ткани, ниток, дерева - умудряются создавать настоящие шедевры и просто прикольные вещицы. Глядя на их работы, так и хочется тоже заняться рукоделием и сотворить что-нибудь эдакое.
«Белый медведь весной. Я так горжусь этой работой! Вышивать ее было сплошным удовольствием, даже с тысячами французских узелков»
«Сделала макет дома. Дом классный! И ставни есть, и наличники, и узор елочкой на стенах. А главным сюрпризом является то, что внутри у него мебель!»
«Просто посмотрите, какую красоту сплела из бисера моя мама!»
«Моя жена шьет сумки и рюкзаки, украшая их в технике свободно-ходовой стежки»
"Сплела кулон из проволоки и опалов"
«Грибная шапка. Основа связана спицами, грибы — крючком»
- Грибная шапка — любовь с первого взгляда! © Kukusiha / Pikabu
"Сшил себе костюм из футера с начесом. Верхняя часть, которая с ромбиками - это лоскутное шитье, не стежка. Костюм таскаю уже год. Много раз стирал. Вид имеет"
- Мать моя женщина! Красивый, рукастый. Еще и модный! © azkiy.sotona / Pikabu
«Этих кукол я слепила своими руками. Рост у них около 25 см, глазки подвижные, тело шарнирное»
- Ой, они на вас личиками похожи — такие же милые! © BoroRen / Pikabu
«Мне понадобилось несколько дней, чтобы создать этот валяный портрет, но оно того стоило, не правда ли?»
«Моя жена стала рисовать в возрасте под 50 годиков. Решилась — и понеслось! Рисует на всем, что под руку попадется: одежда, ткань, холсты, бумага»
- Шикарные работы! И это она держала в себе 50 лет?! © Malyolechka / Pikabu
"Это моя первая вышивка. Подарила ее своему мужику - он в восторге!"
навышивала фейковых гранатов - вжик!
подарок сделала - довольный мой мужик.
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- Вы прикалываетесь? Первая? © KeenyKeenz / Reddit
«Я сшила себе асимметричное пальто с великолепной, но не такой уж и секретной подкладкой. Обожаю его!»
«Я уже более года вяжу лягух. Они у меня из мериносовой итальянской пряжи, а внутри проволочный каркас»
«Морковковость. Ручная вышивка на свитшоте. Теперь и свеклу, и лук с такими корешками хочется вышить»
«Я делаю украшения из муранского стекла, и мне есть, что показать»
"Нужно было платье с пайетками. Я люблю все в облипку, а денег нет. Купила на барахолке платьишко за $ 5 и перешила на свой вкус"
Плюшкино платье, сидит неплохо. Но не идет в сравнении с остальными шедеврами из статьи. У меня есть похожее, но боюсь носить😁
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«Сшила игрушку-тигренка вручную. Он из эко-меха, внутри скелет-позвоночник, лапы могут менять изгиб»
- Настолько красиво, что кажется нереальным. Браво! © katrusy / Pikabu
"Вышила для друзей важную напоминалку"
"Ключи. Телефон. Проездной. Деньги. Зонт. Лекарства. Солнцезащитный крем".
- Именно так выглядит настоящая дружба! © colormuse / Reddit
"Я связала шапку-какаду"
«Я делаю цветы ручной работы из фоамирана. На букет, который слева, ушло 3 месяца труда»
Крутые вещицы можно создавать самим, а можно покупать за копейки где-нибудь на барахолках или в комиссионках - как это делают герои другой нашей статьи.
Фото на превью lilmissbellybutton / Reddit
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