20 человек, которые создают настолько крутые вещицы, что хочется крикнуть: "Дайте две!"

Есть люди с настолько золотыми руками, что они из абсолютно обычных материалов - ткани, ниток, дерева - умудряются создавать настоящие шедевры и просто прикольные вещицы. Глядя на их работы, так и хочется тоже заняться рукоделием и сотворить что-нибудь эдакое.

«Белый медведь весной. Я так горжусь этой работой! Вышивать ее было сплошным удовольствием, даже с тысячами французских узелков»

«Сделала макет дома. Дом классный! И ставни есть, и наличники, и узор елочкой на стенах. А главным сюрпризом является то, что внутри у него мебель!»

«Просто посмотрите, какую красоту сплела из бисера моя мама!»

«Моя жена шьет сумки и рюкзаки, украшая их в технике свободно-ходовой стежки»

"Сплела кулон из проволоки и опалов"

«Грибная шапка. Основа связана спицами, грибы — крючком»

Грибная шапка — любовь с первого взгляда! © Kukusiha / Pikabu

"Сшил себе костюм из футера с начесом. Верхняя часть, которая с ромбиками - это лоскутное шитье, не стежка. Костюм таскаю уже год. Много раз стирал. Вид имеет"

Мать моя женщина! Красивый, рукастый. Еще и модный! © azkiy.sotona / Pikabu

«Этих кукол я слепила своими руками. Рост у них около 25 см, глазки подвижные, тело шарнирное»

Ой, они на вас личиками похожи — такие же милые! © BoroRen / Pikabu

«Мне понадобилось несколько дней, чтобы создать этот валяный портрет, но оно того стоило, не правда ли?»

«Моя жена стала рисовать в возрасте под 50 годиков. Решилась — и понеслось! Рисует на всем, что под руку попадется: одежда, ткань, холсты, бумага»

Шикарные работы! И это она держала в себе 50 лет?! © Malyolechka / Pikabu

"Это моя первая вышивка. Подарила ее своему мужику - он в восторге!"

«Я сшила себе асимметричное пальто с великолепной, но не такой уж и секретной подкладкой. Обожаю его!»

«Я уже более года вяжу лягух. Они у меня из мериносовой итальянской пряжи, а внутри проволочный каркас»

«Морковковость. Ручная вышивка на свитшоте. Теперь и свеклу, и лук с такими корешками хочется вышить»

«Я делаю украшения из муранского стекла, и мне есть, что показать»

"Нужно было платье с пайетками. Я люблю все в облипку, а денег нет. Купила на барахолке платьишко за $ 5 и перешила на свой вкус"

«Сшила игрушку-тигренка вручную. Он из эко-меха, внутри скелет-позвоночник, лапы могут менять изгиб»

Настолько красиво, что кажется нереальным. Браво! © katrusy / Pikabu

"Вышила для друзей важную напоминалку"

"Ключи. Телефон. Проездной. Деньги. Зонт. Лекарства. Солнцезащитный крем".

Именно так выглядит настоящая дружба! © colormuse / Reddit

"Я связала шапку-какаду"

«Я делаю цветы ручной работы из фоамирана. На букет, который слева, ушло 3 месяца труда»

