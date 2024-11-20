Серьезно! помню день, когда мы чуть не развелись:
Муж купил и покрасил спальню не тем оттенком бежевого😄 благо только первый слой, так что и комнату и брак удалось спасти)))
18 доказательств того, что объявления — еще та шкатулка с весельем
В мире проблем с креативом не наблюдается, талантливых людей хватает. Но особое место в сердце многих занимают объявления. И такие поклонники не стесняются присылать фотографии особо ярких примеров в сеть, откуда мы их и несем на ваш суд. А в конце вас ждет бонус — истории про объявления, развязка которых точно не оставит вас равнодушными.
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Серьезно! помню день, когда мы чуть не развелись:
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Моя мама рассказывала, что в детстве они с друзьями прикалывались. Пели песню "Про Костю-моряка", добавляя в конце каждой строки "в штанах" и "без штанов" по очереди. Вот так:
Шаланды, полные кефали (в штанах),
В Одессу Костя приводил (без штанов).
И все биндюжники вставали (в штанах),
Когда в пивную он входил (без штанов).
Похоже, это объявление составлялось по такому же принципу.
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Помню с другом так же высматривали номер нужного нам правда не автобуса, а трамвая. И наличие у обоих очков нам никак не помогало 😁
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Бонус: Истории про объявления, развязка которых точно не оставит вас равнодушными:
- Случайно увидела объявление с заголовком: «Муж на час». Заулыбалась и вспомнила кучу историй о флиртующих женщинах. Под заголовком в скобках приписано: «Исключительно мелкий ремонт по дому». Видимо, влипал уже. Приписала на объявлении: «Жадина». © Подслушано / Ideer
- В подъезде объявление: «В выходные запрещено громко готовить и делать уборку. Иначе будут приняты меры». Ржали всем подъездом. Суббота, день. Звонок в дверь, открываю — соседка с полицией. Вызывая, сказала, что ремонт, а по выходным шуметь запрещено. А муж просто на кухне мясо отбивал, а я убиралась. Соседка получила штраф за ложный вызов, который, по ее мнению, должны оплатить мы — шумели же. Отправили куда подальше. Забавные меры. © Подслушано / Ideer
Столбов и рекламных площадок в мире не счесть, поэтому таких подборок у нас еще хватает: