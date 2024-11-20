18 доказательств того, что объявления — еще та шкатулка с весельем

Моя мама рассказывала, что в детстве они с друзьями прикалывались. Пели песню "Про Костю-моряка", добавляя в конце каждой строки "в штанах" и "без штанов" по очереди. Вот так:

Шаланды, полные кефали (в штанах),

В Одессу Костя приводил (без штанов).

И все биндюжники вставали (в штанах),

Когда в пивную он входил (без штанов).



Похоже, это объявление составлялось по такому же принципу.