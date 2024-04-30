17 объявлений, которые смело можно в рамку на стене вешать

В жизни мы редко обращаем внимание на объявления вокруг нас. Но как показали наши сегодняшние герои, среди них можно найти такие алмазы, что весь интернет позавидует.

«Сегодня утром увидела в лифте»

«Работайте до изнеможения, а потом еще немного»

«Объявление в туалете»

Крик души

Даже помидорам делают массаж...

Экстремальный выход

Последняя фраза звучит, как название вестерна

А зачем нам такие беседы?

«Пропал уникальный кот»

«Вот такое объявление в Питере. И да, с шаВермой можно»

Lilit1313 1 минута назад Коллеги из Питера,в чем фишка питерской шавермы? Покупала у московского вокзала. Ну,да,начинки много. Но от московской не отличить) - - Ответить

«Есть у нас забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити. Видимо поняли, что по-другому не выиграть»

«Морячка не дождалась»

«На подъезде было обнаружено объявление. По-моему забавно»

Все мы немножко Лена

«Когда в шоке даже продавцы⁠⁠»

«Взрослые не носят карандаши» звучит грустно

"Просто открытая дверь в аптеку"