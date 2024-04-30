17 объявлений, которые смело можно в рамку на стене вешать

В жизни мы редко обращаем внимание на объявления вокруг нас. Но как показали наши сегодняшние герои, среди них можно найти такие алмазы, что весь интернет позавидует.
«Сегодня утром увидела в лифте»
Божечки,я аж прослезилась! Вадим,ставлю вам холодненькое темное пиво)
«Работайте до изнеможения, а потом еще немного»
«Объявление в туалете»
Крик души
Даже помидорам делают массаж...
Экстремальный выход
Вход или выход не запасной а ЗАПАСНЫЙ.
Последняя фраза звучит, как название вестерна
А зачем нам такие беседы?
Кошки негодуют,они как раз планировали побеседовать!))
«Пропал уникальный кот»
«Вот такое объявление в Питере. И да, с шаВермой можно»
Коллеги из Питера,в чем фишка питерской шавермы? Покупала у московского вокзала. Ну,да,начинки много. Но от московской не отличить)
«Есть у нас забор, который постоянно перекрашивают из-за граффити. Видимо поняли, что по-другому не выиграть»
«Морячка не дождалась»
«На подъезде было обнаружено объявление. По-моему забавно»
Все мы немножко Лена
«Когда в шоке даже продавцы»
«Взрослые не носят карандаши» звучит грустно
"Просто открытая дверь в аптеку"
А для тех, кому не хватило в этих объявлениях юмора, мы подготовили подборку историй, в которой креативность людей выходит на пиковый уровень.