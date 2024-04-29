у меня запас на пару раз всегда точно есть, но стараюсь хотя бы на полгода где-то вперед держать
15 остроумных пользователей, которые чуть что - так повод для смеха
Жизнь постоянно подкидывает трудностей и никто — не исключение. Но для некоторых пользователей любая ситуация — повод хорошенько повеселиться, да и других посмешить. В этой статье собраны твиты именно таких людей. Убедитесь сами.
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Классический случай. Только я свитера больше не покупаю , в моем случае должно быть платье или комплект
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Что значит - разводфри?
Так и будешь всю жизнь окольцованная сидеть?
Не разводилась - считай не женщина)
Ну разведись хотя бы для себя)
Другие вон уже по два раза разводились, а ты и разок не сходила)
Дал Бог мужика - даст и на госпошлину)
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Я почти всех спрятала, смотрю только родных или реальных людей, которых знаю. Но, если честно, после прикрытия мордокниги все тамошние няшки-ляшки и прочие, ломанулись в контакт и заипали... Куча рекламы, всякие ленты, предложения в друзья... На телефоне зайти невозможно! Туда только с компа, где стоят защиты от спама. Так сто там я редко.
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Угу... Купила разный уход для морды лица...иногда вспоминаю про это все...
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А что в таких случаях советуют? Сегодня я с трудом оторвала крышку от казанчика, причем чистого и пустого
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Надо вспомнить про ходьбу. Пока из дома работаю, можно вписаться. В зал не хочу: два далеко, а тот, сто рядом, маленький, уйма народу и убитые тренажёры
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Ну не любого прикосновения... Но частенько да, причем смотрят при этом с укоризной
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Комментарии
Эх, прокладочки! Как бы мы без вас жили? Ну, как минимум грустнее, чем с вами. Но вот читать про них...