15 остроумных пользователей, которые чуть что - так повод для смеха

1 час назад

Жизнь постоянно подкидывает трудностей и никто — не исключение. Но для некоторых пользователей любая ситуация — повод хорошенько повеселиться, да и других посмешить. В этой статье собраны твиты именно таких людей. Убедитесь сами.

1.

Muereske
45 минут назад

у меня запас на пару раз всегда точно есть, но стараюсь хотя бы на полгода где-то вперед держать

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4.

amandapereiradesouza
1 час назад

Классический случай. Только я свитера больше не покупаю , в моем случае должно быть платье или комплект

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6.

Белади
2 часа назад

Что значит - разводфри?
Так и будешь всю жизнь окольцованная сидеть?
Не разводилась - считай не женщина)
Ну разведись хотя бы для себя)
Другие вон уже по два раза разводились, а ты и разок не сходила)
Дал Бог мужика - даст и на госпошлину)

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8.

Конфуз
1 час назад

Я почти всех спрятала, смотрю только родных или реальных людей, которых знаю. Но, если честно, после прикрытия мордокниги все тамошние няшки-ляшки и прочие, ломанулись в контакт и заипали... Куча рекламы, всякие ленты, предложения в друзья... На телефоне зайти невозможно! Туда только с компа, где стоят защиты от спама. Так сто там я редко.

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10.

Конфуз
59 минут назад

Угу... Купила разный уход для морды лица...иногда вспоминаю про это все...

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11.

Бруннера
16 минут назад

А что в таких случаях советуют? Сегодня я с трудом оторвала крышку от казанчика, причем чистого и пустого

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13.

Конфуз
56 минут назад

Надо вспомнить про ходьбу. Пока из дома работаю, можно вписаться. В зал не хочу: два далеко, а тот, сто рядом, маленький, уйма народу и убитые тренажёры

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14.

Бруннера
14 минут назад

Ну не любого прикосновения... Но частенько да, причем смотрят при этом с укоризной

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15.

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Комментарии

Уведомления
Конфуз
1 час назад

Эх, прокладочки! Как бы мы без вас жили? Ну, как минимум грустнее, чем с вами. Но вот читать про них...

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