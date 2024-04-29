15 остроумных пользователей, которые чуть что - так повод для смеха

Что значит - разводфри?

Так и будешь всю жизнь окольцованная сидеть?

Не разводилась - считай не женщина)

Ну разведись хотя бы для себя)

Другие вон уже по два раза разводились, а ты и разок не сходила)

Дал Бог мужика - даст и на госпошлину)