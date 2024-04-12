17 твитов от мам и пап, прочитав которые каждый родитель может подумать: «О, мы не одни такие»

Народное творчество
37 минут назад

Когда вы являетесь родителями, хочется порой удостовериться, что не вы одни сталкивались с теми или иными перипетиями воспитания. Например, многие дети забывают про чистку зубов и постоянно задают каверзные вопросы. Некоторые же и вовсе проявляют чудеса смекалки. А вот результат вполне может потом выйти боком мамам и папам.

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А в этой статье мы собрали истории о детской непосредственности, которые доказывают, что быть родителем — это одновременно и «обхохочешься» и «да блин».

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