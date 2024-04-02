14 историй о том, что принцип уважать старших — это не всегда правильно
Народное творчество
1 час назад
Относиться друг к другу с уважением — это хорошо. Но некоторые люди старшего возраста этим бессовестно пользуются. Среди них, конечно же, бабки в больницах, мерзкие старшие родственники, да и просто наглые незнакомцы в очередях.
- У мужа в семье есть понятие «уважить старших». Если кому-то из родственников что-то стукнуло в голову, надо непременно выполнить, даже если это явная блажь и бред. Папа-диабетик просит пирожных — ты кто такой, чтобы рассуждать, что ему нельзя? Мама, сидя на даче в 50 км от города, захотела колбаски, которая продается только в одном определенном магазине — мой муж должен метнуться и привезти, пусть и в рабочий день. В прошлом году свекровь потребовала от младшей дочери, чтобы та вымыла все окна на даче. Дочь была на восьмом месяце и мыть окна не в состоянии, наняла клинера. Так мать с ней полгода не разговаривала, обиделась, что не уважили! © Подслушано / Ideer
- Проходила медкомиссию беременная. Запись была к лору, подошла моя очередь. Но тут пришла тетка, и молча встала перед дверью. Я поняла, что она сейчас без очереди в кабинет побежит. Я рядышком встала и начала ждать, лицо каменное, позицию не сдаю, думаю, что дверь откроется и я сразу зайду. Вдруг вышла врач и спросила, кто следующий по талонам? И я спокойно вошла. А в спину мне ворчание, что могла бы ее пропустить и что молодая, подождала бы, ей только спросить. Ох, как позлорадствовала, когда после осмотра со мной вышла врач и сказала, что без талонов принимает только под конец приема, до которого было часа 2-3. Выражение лица той тетки меня повеселило. © Devchonka / Pikabu
- Мне скоро рожать. У моего отца есть дама сердца и она подарила мне комбинезон для будущей малышки. Она хочет, чтобы мы одели в него девочку на выписку. Я предупреждала, что мы с мужем сами выберем первую одежду для нашей дочурки. В общем, мадам обиделась, и мне звонил папа и говорил, что я поступила эгоистично и грубо. Но, простите, это мой ребенок и я решаю, как его одевать. © TakeMeHomeThrway / Reddit
- Уж каких только вызовов у меня не было — и укол сделать просили, и цветы полить, и в аптеку за лекарством сходить. И не просили, конечно, а требовали, мы же должны. Ехали на «высокое давление». В квартиру заходим, бабка сходу, прям в коридоре: «Я вас вызвала не совсем из-за давления» и шоколадку протягивает. Я, мол, говорит, хочу жалобу на терапевта написать. «Она меня из кабинета выгнала, сказала, что без записи принимать больше не будет. Дайте мне справку, что у меня криз случился из-за нее, я к жалобе приложу», — и смотрит, улыбается. Фельдшер моя с таким лицом из квартиры вышла, я испугался, что криз случился уже у нее. © Злой медик / VK
- В этот Новый год мы с мужем и ребенком купили крабов, икры, устриц и встретили праздник тихо и спокойно втроем. И уехали на следующий день на отдых. Никаких салатов, родственников. Никаких нарушений личных границ! Все обиделись на нас. А сами там на своих застольях переругались, как обычно! А я больше не хочу быть никому удобной. На манипуляции больше не ведусь. Мама причитает, что встретить год нужно так, как его хочешь провести — с семьей. А я и встретила, как хочу. © Подслушано / Ideer
- Дочке исполнилось три года. В ее день рождения мы с мужем повели ее в аквапарк, там весело провели время, а потом отправились за подарком в магазин игрушек. В общем, дочка осталась довольна. За это время мне и мужу позвонили или прислали открытки три моих подруги, два друга мужа, коллеги с наших работ, друзья из соцсети. Из родственников — только двоюродная сестра, живущая в другом городе, и свекры, они даже перевели деньги на подарки. А вечером мне позвонила мама, но не для того, чтобы поздравить единственную внучку, а для того, чтобы высказать мне претензию. Мол, чего это я родню не уважила, не позвала никого на день рождения, не накрыла богатый стол. Внучку с днем рождения так и не поздравила, она же маленькая, ничего не понимает. А вот я должна понимать, что я родню обидела, не накрыв поляну. © Подслушано / Ideer
- Мы как-то ехали в глухую деревню на высокое давление, а оказалось, что бабка измерила давление пятью автоматическими тонометрами и они все показали разные цифры. Она нам все это рассказала и спросила, какой тонометр врет. Все. А давление нормальным было, да и жалоб никаких, кроме лживых тонометров. © Злой медик / VK
- На меня однажды обиделась бабушка за то, что я ее не позвала на свою свадьбу. Бабушка, которую я видела один раз в жизни. И то за тот один раз она успела на меня наорать. © Подслушано / Ideer
- Помню, в далеком детстве в райцентре на вокзале ждешь свой автобус. Народ уже стоит у места посадки. Подается автобус, все кто стоит, начинает заходить в него. И вот народ заходит разномастный: мужчины и женщины. Но почему-то первые заходят в автобус именно бабки. Хотя никто их там особо не пропускал специально. И потом уже обратил внимание: они когда видят открытые двери автобуса, начинают изо всех сил работать локтями, им ведь никто ничего не скажет, вот они этим и пользуются. © m0dima / Pikabu
- Прихожу к врачу, а на мое время бабка сидит. Причем реально, с талоном. А я как раз была беременная и очень ранимая. С пузом, размером с арбуз. На меня наехала бабка и все бабки очереди. На беременную. Типа ну бывает, что талоны дублируют, но она пришла первая, поэтому пойдет она первой, а после нее все они, а потом уже я, ведь я вроде как без очереди. Я прошу показать ее талон еще раз, мне снисходительно и со смехом его дают. А там — завтрашняя дата! Та-дам!
И началось: «Ну девочка (ага, девочка на 7 месяце беременности), мне в регистратуре неправильно дали, но я тоже пойду, раз пришла, после тебя». Но когда вышел пациент, который был передо мной, эта бабка со скоростью света кинулась в кабинет. Оттолкнув меня, сильно беременную. Потом еще в кабинете громко рассказывала, что талон ей неправильно дали. Бабки-подружки молчали в тряпочку, никто ее не осудил, но и влезть передо мной тоже не попробовал. © frikki84 / Pikabu
- Мне исполнилось 15. Праздновала день рождения дома и не хотела, чтобы пришел мой 5-летний племянник. Он очень избалован. В итоге родители уговорили его позвать. Мало того, что он захотел задуть мой свечи на торте, так еще в порыве злости и скинул его на пол. Я высказала родителям недовольство, а они обиделись, но я не слишком волнуюсь. Всякий раз, когда у нас возникают разногласия, они обычно игнорируют меня до следующего дня и волшебным образом забывают все, что произошло. © Awkward_Bag_1250 / Reddit
- Ходила беременной, с огромным животом, к окулисту по талону, на свое время. Так меня там вообще пускать не хотели! Типа, тут живая очередь. В итоге вышла медсестра. Я объяснила ситуацию и спросила, что мне делать. Тут же на меня наехала очередь, а еще передо мной влезла бабка в кабинет. Так медсестра взяла меня за руку, завела в кабинет — и я ждала свою очередь уже внутри. © frikki84 / Pikabu
- Я как-то с большим пузом стояла на 2-м этаже и ждала лифт, чтоб на 6-й этаж подняться. С первого этажа останавливается битком набитый лифт, ну, я понимаю, что мне там места нет, и не пытаюсь даже войти. И все равно бабке в лифте надо было сказануть: «Ничего, подождет». Вот почему не люблю я этих бабок. © dobr0 / Pikabu
- Слов нет, одни эмоции. Сама год работаю в поликлинике. Надоело, что пациенты могут называть меня «милочкой» или «эй ты», потому что я молодой специалист. Или когда меня тыкают, что у меня мало «жизненного опыта»! © Злой медик / VK
А еще у нас есть 20+ человек, у которых такая родня, что иногда хочется сбежать к пингвинам в Антарктиду.
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