17 историй о мамах, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Семейный архив часто хранит не только старые фотографии, но и коллекцию устных шедевров, главной героиней которых неизменно выступает мама. Эти байки, отточенные многократными пересказами за праздничным столом, ничуть не хуже, чем классические анекдоты. А от того, что они случились на самом деле — гораздо ближе и роднее.