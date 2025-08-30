17 историй о мамах, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Пишем "кот" и из пары десятков миллионов роликов находим нужный. Что может быть легче?)))))))
Семейный архив часто хранит не только старые фотографии, но и коллекцию устных шедевров, главной героиней которых неизменно выступает мама. Эти байки, отточенные многократными пересказами за праздничным столом, ничуть не хуже, чем классические анекдоты. А от того, что они случились на самом деле — гораздо ближе и роднее.
На проходной " у нас секретное производство,к нам нельзя просто так зайти . Я к маме . А,ну проходите "