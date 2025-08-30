17 историй о мамах, которые можно рассказывать вместо анекдотов

5 часов назад

Семейный архив часто хранит не только старые фотографии, но и коллекцию устных шедевров, главной героиней которых неизменно выступает мама. Эти байки, отточенные многократными пересказами за праздничным столом, ничуть не хуже, чем классические анекдоты. А от того, что они случились на самом деле — гораздо ближе и роднее.

  • Подарила маме карманный вентилятор. Она с ним пришла на местную тусовку, все тетушки пришли в восторг и немедленно заказали себе такой. Мама: «Я у тебя этот, как его, инфлюенцер». © evgienika / Х
  • Мама где-то прочитала, что если взять кусочек от стебля розы, воткнуть в картофель и закопать, то через месяц — полтора вырастет новый куст розы. Я, конечно, над ней посмеивалась — мама часто экспериментировала в саду, но она посадила несколько веточек, поливала. Через пару недель приходит довольная: «Не верила мне, иди, посмотри, уже новые листочки появились». Пошла, посмотрела, правда, листочки, только это картошка проросла. © Не все поймут / VK
  • Лежала в роддоме, а мама все дни носила мне передачи. И вот день выписки: я с ребенком на руках, с двумя большими пакетами вещей. Муж с цветами, фотограф, счастливые родственники. И тут мама подходит и тихонько спрашивает: «Банки мои забрала?» У меня просто не было слов. © LVira / Pikabu
  • Бабушкина соседка, ей по виду было лет сто, жила одна, как, собственно, почти все бабульки в подъезде. Сын к ней наведывался с семьей по выходным. Однажды бдительные бабушки заметили, что по будням к той соседке постоянно наведывается, по их меркам, молодой человек лет 60-ти. Собрали и систематизировали информацию: данные прослушки и наружного наблюдения — наблюдение велось из форточек, прослушка — через стену. Оказалось, что познакомились они случайно, в магазине, и нашли друг в друге родственные души. Теперь «молодой человек» регулярно приходит на чай и для высокоумного времяпрепровождения в беседах о возвышенном. На срочно созванном совещании комитета по выработке стратегии и тактики, на лавочке у подъезда, конечно же, бабульки решили, что так дело не пойдет, и надо срочно вызывать соседкиного сына для принятия решения по выходу из кризиса, «а то она ему, чего доброго, квартиру отпишет, судись с ним потом». Приехал сын, провел с матерью разъяснительную работу, о чем немедленно от него был затребован отчет. Мать, по словам сына, категорически не поняла и не приняла сыновнего вмешательства в ее личную жизнь и заявила: «А захочу, так и замуж за него пойду, и ты мне не указ!». На вопрос сына: «Мать! Да разве в 90 лет замуж-то выходят?» — последовал убийственный ответ — «А мне 89». © Ksaverija / ADME
  • Мама в день моего рождения решила устроить квест. Я ходила по всей квартире, немного прибиралась — это было заданием, искала подсказки и должна была найти свой подарок. Последняя подсказка привела меня к горе немытой посуды. Начала мыть — пришлось. Последней должна была быть кастрюля. Она оказалась чистой, а под ней лежал телефон моей мечты! И подарок получила, и квартиру убрала. © Карамель / VK
  • Как-то раз моя мама пришла ко мне в пионерский лагерь — хотела меня проведать, поэтому перелезла через забор. Она была стройной, в коротких шортах и топике, выглядела весьма молодо. Вожатый ее заметил и спросил, как ее зовут и из какого она отряда. Мама ответила, не моргнув глазом: «Надя, второй отряд». Вечером на построении вожатый долго искал таинственную «Надю из второго отряда», которая нарушила правила. © Палата № 6 / VK
  • У меня разродился кактус «детками». Первый посадила в горшок и подарила маме. Еще один пересадила, задекорировала ракушками и морскими камешками и поставила в комнату сестре, как сюрприз к возвращению из долгой зарубежной поездки. Сестра возвращается, иду с ней в ее комнату и замечаю, что кактуса нет. Мама сказала, что случайно уронила. Я удивилась, что мне не сказала, немного расстроилась. Позднее выяснилось: оказывается, дарить кактусы девушке на выданье — плохая примета. Поэтому мама тайно избавилась от кактуса, предназначенного сестре. И от своего. Маме 47 лет. © Подслушано / Ideer
  • Однажды утром слышу, как мама что-то бурчит, возмущается. Говорит вроде бы сама с собой, что-то бубнит в соседней комнате. Маме 68 лет.
    Иду спросить, что случилось, чем возмущена.
    Мама: «Представляешь? У меня пломба выпала! И из чего они их делают? Бракоделы!» А я что-то не припомню, чтобы мама вообще ходила к стоматологу. Вроде у нее все окей. Пару лет точно не была.
    Я:
    — А где тебе ее поставили и когда?
    Мама:
    — Да еще в школе! © Lenchbina / Pikabu
  • Звоню сегодня матушке. Ей 84 года.
    — Мам, как дела, как здоровье?
    — Ой, сынок, так болею, так болею... И рука, и нога, и давление. Ходить тяжело, астма замучила.
    — Ну тогда сиди дома. Мы с Шуриком (это мой сын) сейчас по магазинам проедемся, потом на природу смотаемся, на обратном пути к тебе заедем. Что тебе купить?
    — Сынок, ты знаешь, мне уже полегчало. Я с вами поеду. © MAPK.TBEH / Pikabu
  • Моя мама по профессии медсестра, довольно часто брала меня пятилетнего с собой на работу, а дабы соблюдать внутренний распорядок больницы, сшила мне белый халат и милую шапку. Я помню, как проникшись правилами оного распорядка, нашел себе бахилы и перчатки, надел их, повязал марлевую повязку и направился прямо в операционную. На строгий вопрос хирурга: «Что здесь делает ребенок? Кто это?» — я спокойно ответил: «А я мамин микрохирург!» Меня мама постоянно так называла. © Не все поймут / VK
  • К маме приехал в гости. Разговариваем о всяком. И вдруг она говорит:
    — Я на сайте, который ты мне показывал, увидела уморительное видео. Очень хочу, чтобы ты его посмотрел, я так смеялась!
    — Ты его сохранила? Покажешь?
    — Нет. Но там же есть поиск?
    — Да.
    — Достань телефон, давай, мы его сейчас найдем.
    Открываю сайт, открываю поиск. Жду.
    Мама:
    — Пиши: «кот». © CaptainOcevidnst / Pikabu
  • Были на природе с парнем и его родителями. Его папа сидел с удочкой на берегу, а мама каждые пять минут ходила к нему и спрашивала, не собирается ли он закругляться? У меня в семье все ровно наоборот, поэтому парню больше нравится выезжать на природу с моими. Бывает, папа просто хочет посмотреть телек, а мама в это время стоит над душой и приговаривает: «Ну, поехали на речку! Еще два часа до темноты, успеем порыбачить». © Карамель / VK
  • Дело было давно, лет двадцать назад. В магазинах начинают появляться всякие необычные продукты, по телевизору — кулинарные передачи. И вот как-то раз моя мама увидела то ли суши, то ли роллы. Недолго думая, решила побаловать нас с папой на ближайшие праздники таким деликатесом. Ну и гостей поразить, чего уж там. Папа как раз из командировки привёз красную рыбу, которую мама разделала и частично засолила. Где в то время она раздобыла нори — не представляю. Наварила риса, накатала суши — и с гордостью водрузила их в центр стола. Это были первые в моей жизни суши. Нет, не так.
    Сушищи. Толщиной с мою руку. В каждую закатано грамм по 150–200 рыбы, и ещё больше риса. Каким-то чудом нори все это удерживали внутри. И вот в центр стола водружаются эти гиганты. Эффект произведен. Мама довольна. А через несколько лет повсюду начали открываться суши-кафе. И мама говорила:
    — Ну что это такое, «на зубок»? Вот мои сытные были. © pugchoo / Pikabu
  • Отдыхали с семьей в Египте. За столик ко мне подсел парень. Пушил хвост, пытался знакомиться, а вежливый отказ пропустил мимо ушей. И тут подошла мама. Глянула на «мачо», грохнула на стол тарелку с тремя порциями жареной картохи и выдала: «Парень, я б ее не звала на свидание. Ты мою дочь не прокормишь. Она всю эту картошку умнет и десерт, будь уверен, в нее тоже влезет». В общем, мама меня выручила, так как парень впечатлился и сбежал в закат. © Черепуха Ку / ADME
  • Моя маменька — женщина с железным характером. Летом она живет в глухой избушке среди лесов и болот. Однажды ей захотелось вглубь леса за грибами. Вместо грибов нашла вырубку с малиной. В кустах что-то выло и чавкало. Мама, недолго думая, швырнула в чащу сук со всей силы. Оттуда с ревом выбежало огромное черное и мохнатое — медведь! Мама бросилась бежать и заблудилась. Позвонила в службу спасения: «Я слабенькая старушечка, меня чуть не съел медведь!» Прислали лесника, но у него быстро сел телефон. Он сказал, что будет шуметь и пусть мама идет навстречу, но та отказалась: «У меня тут костер уже разведен, вода с собой и вообще я никуда не тороплюсь». Вечером спасатели нашли и вывели из леса маменьку... и заблудившегося лесника. Медведя так и не нашли. © aleol / Pikabu
  • Звонит маман из другого города: «Я завтра утром приезжаю, успеешь встретить меня до работы?» Я: «А во сколько поезд к нам приходит?» Матушка говорит, что не помнит, а билет далеко и доставать его долго, а потом спрашивает без тени сомнения: «Ну так что, успеешь или нет?» © ********torfan / Pikabu
  • Я так никогда себе девушку не найду. Мама работает проводницей в поезде. Прихожу как-то с одногруппницей домой, чтобы она помогла мне с докладом. Сидим в комнате, тут открывается дверь, заглядывает мама и говорит: «Я сейчас ухожу. Вы постельное брать будете?» © ****frodo / Pikabu

