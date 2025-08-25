Повезло, что с телефоном залез на крышу. Меня на террасе родственники закрывали 2 раза. У нас один дом, но зачем мы в разных квартирах, лестница, терраса и гараж - общие, закрываются на ключи.
Я поднимаюсь на крышу, встречаюсь там с сестрой мужа. Она со мной здоровается, заканчивает свои дела и уходит. И по привычке закрывает дверь на лестницу на ключ.
Я развесила белье, подошла к двери. Уппсс. Закрыто. Ключ в замке изнутри. Я снаружи. Телефона нет. Муж дома, этажом ниже но как до него докричаться?
Я, зная, что он скорее всего на кухне, а там есть окно, взяла какую-то тряпку, привязала ее к веревке и спустила к окну нашей кухни. Дергаю вверх-вниз, привлекаю внимание. Не привлекается. А октябрь на дворе, становится прохладно. Нашла старый мячик. Кинула его на балкон. Ноль эмоций.
Наконец, про меня вспомнили. Вызволили. Противная сеструха даже не извинилась.
А через пару месяцев закрыла меня опять! Но я была уже с телефоном. И тепло одета.
15 человек, которые и рады бы поработать, но у жизни были другие планы
Обычно мы заранее строим планы на рабочий день: вовремя встать, спокойно добраться до офиса и выполнить все по списку. Но жизнь любит вносить свои коррективы — то техника подведет, то природа пошлет испытание, то собственная невнимательность сыграет злую шутку. И никакой опыт или дисциплина тут не помогут: остается только смеяться над ситуацией и делиться ею с другими, как и сделали герои нашей подборки от ADME.
- Я написал в офис, что не смогу появиться на работе несколько дней, потому что моя жена родила сына — на переднем сиденье нашей машины на обочине дороги. Мы знали, что он должен родиться со дня на день, и мы как раз ехали в больницу, просто сын оказался быстрее. Мне пришло сообщение от коллеги со ссылкой на местную новостную статью: «Кажется, я узнал вашу машину!» © throwaway47138 / Reddit
- Искала работу. И вот попалась мне HR, которая начала задавать все эти вопросы, типа, кем вы видите себя через 5 лет в нашей компании. Меня это уже так достало, что отвечала им в том же духе, без лишней вежливости. Сказала: «Хорошо бы, если бы контора через 5 лет сама себя видела. А то мало ли, закроется».
Мы были не одни, там еще другие сотрудники сидели. Многие поржали с моих ответов. Мне сказали, что перезвонят. И перезвонили целых 2 раза! Первый раз HR — сказала, что я им не подхожу. А второй раз начальник отдела и пригласил ведущим специалистов в отдел закупок пойти работать! Но я уже нашла место ближе к дому.
- Однажды утром я приехала на работу и вдруг мне позвонил отец. В его голосе слышалась паника: он сказал, что влип, но объяснять причину отказался. Я лишь успела предупредить начальницу, что задержусь. Я сорвалась обратно и, приехав, наконец поняла, в чем дело. Отец решил, что раз меня нет, самое время заняться деревьями во дворе. Чтобы удобнее было пилить ветки, он приставил лестницу к сараю и забрался на крышу. Казалось бы, все шло по плану, но с ним была наша собака. Стоило отцу подняться наверх, как та весело налетела на лестницу и опрокинула ее. © Pearl725 / Reddit
Повезло, что с телефоном залез на крышу. Меня на террасе родственники закрывали 2 раза. У нас один дом, но зачем мы в разных квартирах, лестница, терраса и гараж - общие, закрываются на ключи.
- Учительница моей дочери отменила уроки, потому что ее бигль забрался на крышу ее дома.
Снова. © grudthak / Reddit
- Утром не вышел наш самый пунктуальный сотрудник. Спустя 2 часа — звонок. Он с дрожью в голосе сообщает, что конкретно попал. Я напряглась, спрашиваю, все ли с ним в порядке. На что он выдает: «Я-то в порядке, но у меня под дверью спит лось, и спит он уже 3 часа». Час спустя сотрудник прислал мне фотографию из окна второго этажа. Там, величественно и нелепо, лежал взрослый лось. Он свернулся калачиком, словно гигантская собака с рогами. © InnerObligation2676 / Reddit
- Когда-то давно я работал в продуктовом и занимался упаковкой продуктов. В один из дней я был так вымотан, что позвонил начальнику и сказал, что у меня... апатия. Мой босс решил, что это болезнь по типу простуды — просто пожелал отдохнуть и прийти завтра. © Mcsmack / Reddit
- Сестра уговорила меня сходить с ней в солярий. Там неправильно выставили настройки, и всего за 10–15 минут я получила сильный ожог. Через несколько часов кожа покраснела так, что я не могла носить одежду минимум три дня. А ведь я тогда работала в ресторане быстрого питания — и перспектива надеть жесткую униформу и стоять за стойкой, обливаясь потом с раздраженной кожей, казалась настоящим кошмаром. Так что на работу я не вышла. © PM_me_ur_abs / Reddit
- У меня была коллега, которая позвонила и сказала, что не выйдет на работу. Причина: она вылила на себя горячую лапшу рамен. © rosealexvinny / Reddit
15 минут в солярии?! 👀👀👀Не знаю, какие у них настройки, но в обычном она уже должна была бы покрыится хрустящей корочкой...
- Одна из девочек-подростков, работавших у нас неполный день, позвонила и сказала, что хочет отпроситься. Погода стояла отличная, и она спросила, можно ли взять выходной, чтобы сходить на пляж. При этом добавила: если график не позволяет — она выйдет на работу. Начальника поразила ее откровенность, и он решил отпустить ее. © ClubMeSoftly / Reddit
- Жена звонит в панике: «Я опаздываю на работу! Мне не выйти, у двери огромный жук». Предложил переступить жука, но она боялась. Тогда я сказал: пусть подключит нашего терьера, который точно не боится насекомых. Жена подвела собаку к двери, а та обнюхала жука и спокойно ушла.
После внимательного осмотра выяснилось, что «жук» оказался... клубком ниток. А я жене сто раз говорил: носи очки! © Adddicus / Reddit
- Моя коллега сообщила, что не сможет прийти сегодня, потому что «подумала, что одна из ее гуппи может родить». Чтобы взрослые рыбы не сожрали мальков, нужно как можно скорее отделить мальков от взрослых. Начальник посчитал это уважительной причиной.
- Коллега не смог приехать, потому что собака соседа съела ключи от его машины. © curvyn****tyxo / Reddit
- А моя коллега уронила замороженную индейку себе на босую ногу. © Less_Instruction_345 / Reddit
- Коллега, с которым я работал в розничной торговле, позвонил и сказал, что ему приснился кошмар. Он не смог заснуть, не выспался, и на работу не придет. © dennisbauls6 / Reddit
- Лежала на сохранении. Соседке по палате позвонили с работы, а она в ответ: «Извините, но я вот-вот рожу». Через 5 минут — снова звонок. Женщина берет трубку, слушает, и как давай хохотать. Я к ней, мол, что случилось? А она сквозь смех выдает: «Меня только что спросили, могу ли я родить послезавтра, потому что завтра важная планерка».
Комментарии
Ну, звонки в роддом - это классика, мне тоже звонили. Я даже порешала что-то с Битрикса на телефоне.
А вот в первый рабочий день на эту самую работу я не вышла, потому что за день до этого решила постирать шторы, тяжёлая гардина соскользнула и прилетела мне по губе. И ладно бы по центру, была бы "в синем море в белой пене", стильная-модная-молодёжная. Сбоку. Пол-губы на пол-лица. Прислала фотку, отпустили на день.