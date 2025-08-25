15 человек, которые и рады бы поработать, но у жизни были другие планы

Повезло, что с телефоном залез на крышу. Меня на террасе родственники закрывали 2 раза. У нас один дом, но зачем мы в разных квартирах, лестница, терраса и гараж - общие, закрываются на ключи.

Я поднимаюсь на крышу, встречаюсь там с сестрой мужа. Она со мной здоровается, заканчивает свои дела и уходит. И по привычке закрывает дверь на лестницу на ключ.

Я развесила белье, подошла к двери. Уппсс. Закрыто. Ключ в замке изнутри. Я снаружи. Телефона нет. Муж дома, этажом ниже но как до него докричаться?

Я, зная, что он скорее всего на кухне, а там есть окно, взяла какую-то тряпку, привязала ее к веревке и спустила к окну нашей кухни. Дергаю вверх-вниз, привлекаю внимание. Не привлекается. А октябрь на дворе, становится прохладно. Нашла старый мячик. Кинула его на балкон. Ноль эмоций.

Наконец, про меня вспомнили. Вызволили. Противная сеструха даже не извинилась.

А через пару месяцев закрыла меня опять! Но я была уже с телефоном. И тепло одета.