17 курьезных ситуаций в дороге, которые оказались смешнее любого сериала

Каждая поездка — это шанс попасть в приключение, и неважно, направляетесь вы на работу или едете в другой город. Тут и странные попутчики, и неожиданные остановки, и курьезные случайности. Мы собрали самые забавные ситуации, которые точно поднимут вам настроение.