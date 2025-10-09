Неужели есть люди, которые в маршрутке могут спокойно по телефону рассказывать о своей беременности?!
17 курьезных ситуаций в дороге, которые оказались смешнее любого сериала
Каждая поездка — это шанс попасть в приключение, и неважно, направляетесь вы на работу или едете в другой город. Тут и странные попутчики, и неожиданные остановки, и курьезные случайности. Мы собрали самые забавные ситуации, которые точно поднимут вам настроение.
- Однажды ехала в маршрутке возле водителя. Выглядела я достаточно женственно: на мне был белый сарафан, волосы собраны в две пышные косички, босоножки на каблуке — фея, не иначе. В один момент он резко дернул руль, объезжая препятствие, и порвал себе браслет на руке. Выругался вслух, что жена расстроится — недавно подарила. И тут я достала из крохотной сумочки круглогубцы и пассатижи, в один миг починив ему браслет. Его глаза нужно было видеть! В сумочке у меня сейчас: набор металлофурнитуры, небольшая отвертка крестовая и помада. Женщины умеют удивлять. © Карамель / VK
- Живу в маленьком городке. На учебу езжу в соседний город побольше. На днях ехала в маршрутке и рассказывала по телефону маме, что я вроде бы как беременна. Некоторые люди слышали. Когда приехала домой, мой парень подбежал и начал целовать живот. Как быстро расходятся слухи! © Подслушано / Ideer
- Однажды меня муж забыл в маршрутке. Мы с ним поехали в кинотеатр. Оставалось только два места: одно — возле водителя, второе — в салоне. Я села к водителю, муж, соответственно, занял второе место. Ехать нужно было недолго, но я не знала дорогу. Когда мне надоело ехать, я позвонила мужу — и в тот момент выяснилось, что он уже смотрит кино и совершенно забыл про меня. © Карамель / VK
- Поехали как-то с друзьями на рыбалку. Дело было к вечеру. Мы поставили машины, разложились и пошли на резинке ставить сетки. Возвращаемся — уже изрядно потемнело, сумерки, фонариков нет. Идем, а ноги чувствуют что-то неладное: сыро как-то, потом и вовсе начали проваливаться в грязь. Думаем: ну все, болото, заблудились, надо с другой стороны обходить. И пошли — лесами дремучими, тропами невиданными, болотами гиблыми. В общем, шарахались мы так всю ночь, а к рассвету таки смогли найти дорогу к нашему пристанищу. Грязные, усталые, искусанные комарами, злые, мы обнаружили собственные следы увязания «в болоте». Оно оказалось небольшой канавой, из-за которой пришлось шляться всю ночь — в трех метрах от разложенной палатки. © Палата № 6 / Telegram
- Я думала, что видела в этой жизни, если не все, то многое, но случай в автобусе все-таки поразил меня. Еду домой от подруги, а возле меня сидит молодая мамочка. На руках у нее ребенок, месяца 3-4. Спокойно едут, никого не беспокоят, как вдруг малыш начинает плакать. Я уже мысленно готовилась к «концерту» и тихо радовалась, что через остановку мне выходить. Да вот только того, что произошло дальше, не ожидал никто. Мама посмотрела на ребенка и, глядя в глаза, тихим, спокойным голосом сказала: «Понимаю, дорогой, но уже вечер, и все устали. Я в том числе. Сейчас не время. Потом поплачешь». И он замолчал. Мгновенно. © Карамель / VK
- Всегда знала, что случайности не случайны. Ехала как-то на собеседование — автобус забит, стою на одной ноге и стараюсь не упасть на соседа. Возле меня сидит мужчина и, естественно, не уступает место. Чувствует мой взгляд, поднимает глаза и спрашивает: «Хотите присесть?» — и показывает рукой на свои колени. Говорю: «Нет, спасибо, лучше постою». Доехала, возмущенная его наглостью, и на той же остановке выходит он. Прихожу в офис, меня вызывают в кабинет — а там он: «О, присаживайтесь!» Я отвечаю: «Куда? На стул или сразу на колени?» Он опешил, но засмеялся. А я ушла — сразу поняла, что работа не для меня. © Карамель / VK
- Как-то раз, будучи в юном возрасте, я сделала себе пирсинг на нижней губе. Украшение выбрала черное — эдакий полукруг с шипами. Все выглядело круто, пока однажды в автобусе, уже собираясь выходить, ко мне не подошла девушка и не сказала: «Девушка, у вас семечка к губе прилипла. А! Это пирсинг. Извините». © Подслушано / Ideer
- Бабушка в детстве всегда говорила мне, что ноги нужно держать в тепле — мол, это самое главное. Она считала, что человек, который заботится о твоих ножках, проявляет настоящую, чистую, искреннюю любовь. Когда я училась в универе, мы поехали группой в другой город. Мне пришлось ехать в поезде отдельно, так как количество людей было нечетным. Сначала сидела в купе с друзьями, а потом вернулась в свое. Замерзла ужасно, а напротив ехал симпатичный парень. Видит, что я дрожу от холода, и говорит: «Девушка, может, вам носочки дать теплые? Моя бабушка вязала. Ножки всегда в тепле должны быть!» В общем, так я встретила своего будущего парня, с которым мы уже пять лет вместе. © Карамель / VK
- Ездила я домой на выходные поездом. Захожу в купе — там сидят три женщины. Мы поздоровались, и одна из них сказала: «Как же хорошо, что у нас только девочки в купе! Очень переживала, что придется ехать с каким-то храпящим мужиком». Мы посмеялись, расстелили постель и легли спать. Но заснуть мне так и не удалось — та самая женщина храпела, пожалуй, громче всех мужиков, с которыми я когда-либо ехала. © Карамель / VK
- Едем мы как-то с подругой в такси: вечер, настроение норм, болтаем о чем-то своем. И тут из водительской рации голос: «Кристина, ты меня слышишь?» Мы сначала не поняли, что происходит. Потом снова этот мужик: «Кристина, я тебя очень люблю, выйдешь за меня?» Мы в шоке, таксист с открытым ртом, а в эфире — тишина. Секунда, вторая... и вдруг женский голос, почти со слезами: «Да». И все — начался праздник! Из рации хлопки, кто-то орет «молодцы», кто-то свистит. Наш водитель аж сигнал вжал от радости. Мы с подругой ржем, он тоже смеется. Такая у нас романтичная поездка вышла. © Не все поймут / VK
- Когда была студенткой, ездила во время сессии домой с пересадками и однажды забыла сумку в трамвае на конечной. Разревелась жутко: там были деньги, ключи, конспекты и еще куча мелочевки. Обратилась к руководству — сказали ждать обратки. Приехал трамвай — я туда, а пожилой кондуктор спрашивает о содержимом. Все назвала! А он говорит: «Не все, не отдам! Что самое важное для студента?» Я уже снова в слезы, а он рассмеялся, сумку отдает и говорит: «Бутерброды!» © Подслушано / Ideer
- Ехал как-то в трамвае. Лето, душно, окна приоткрыты. Рядом сидел мальчик, лет семи. На одной из остановок, он, видимо увидел друга, и между ними состоялся такой диалог:
— Привет! Ты куда?
— Я? Туда. А ты куда?
— А я тут.
- Однажды в поезде (на верхней полке) я не могла заснуть три часа из-за того, что мужик напротив храпел на весь вагон. Я спросонья начала пихать его ногой, но храп становился все громче и громче. Меня это так достало, что я проснулась окончательно и уже собиралась наорать. Встала, открыла глаза — а напротив удивленный мужчина. Оказалось, храпела бабуля снизу. © Подслушано / Ideer
- Моя знакомая девушка бронировала место в маршрутке в другой город. Звонит оператору, та просит назвать имя. Знакомая говорит: «Елизавета». Оператор заявляет: «Так, Елизавета у нас уже есть, скажете, что вы Елизавета Вторая». © kaja.nika / Pikabu
- Была на работе классная сотрудница, дружили, с работы часто ездили вместе. Был у нас в метро один прикол: если видим освобождающееся место — толкая друг друга, бежим сесть. Опоздавший, как правило, садился на колени, и дальше мы старались минут пять ехать, не разговаривая, с покерфейсом. Долго ее не видел. Сегодня захожу в поезд, а она стоит ко мне полубоком. Думаю, как бы подойти посмешнее, но тут девушка, которая возле нее сидела, встает, а она пытается сесть. Но опыте — я отталкиваю ее и сам прыгаю на сидячее место. Видели бы вы очумевшие глаза вставшей девушки, очумевшие глаза пассажиров и ее глаза... Точнее, не ее, а очень похожей на нее девушки. © APXuK / Pikabu
- Еду в электричке. Заходит мужик с огромной собакой — алабаем. Все путем: на коротком поводке, намордник надет, пес явно воспитанный и послушный. Рядом со мной девочка лет пяти шепчется о чем-то с мамой. Потом малышка встает, подходит к мужику и говорит: «А можно я вашу собачку конфетой угощу?» И протягивает ему конфету. Мужик отвечает: «Сейчас спрошу у него». Склоняется к уху собаки и вроде как что-то говорит ему. Пес внимательно слушает и смотрит на девочку. Потом дергает ухом. И мужик говорит: «Нет, не будет есть. Сказал, слишком маленькая для него». Девочка кивает, возвращается обратно задумчивая. Слышу, через пару минут спрашивает у мамы: «Мам, слишком маленькая кто? Я или конфета?» © SanLet / Pikabu
- Приехала из другого города вечером — устала ужасно, замерзла, злая. Вышла на вокзале, а до дома еще идти, сил уже нет. Решила воспользоваться такси. Вижу — стоят две машины на стоянке таксистов. Подхожу, открываю дверь и задаю вполне логичный вопрос: «Вы свободны?» На что он, улыбаясь, отвечает: «Да». Сажусь с недовольной гримасой и называю адрес. Едем. Он начинает задавать какие-то вопросы, я, естественно, отвечаю в том же тоне. Подъехали, даю деньги. Он: «Не надо, я не таксист». По моему изумленному лицу он решил, что стоит объяснить: «Вы же спросили: „Вы свободны?“, я и ответил». Извинилась за свое хамство и вышла. © Подслушано / Ideer
Иногда именно случайности делают путешествия особенными. Пусть эти истории напомнят вам, что даже неловкие моменты в дороге потом становятся хорошими воспоминаниями. А какие истории о поездках есть у вас? Поделитесь в комментариях.
