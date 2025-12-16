15+ человек, у которых такое большое сердце, что и Робин Гуд рядом не стоял

15+ человек, у которых такое большое сердце, что и Робин Гуд рядом не стоял

Есть такой «эффект помощника» — это когда добрый поступок вызывает в нас выброс так называемых гормонов счастья. Говоря иначе: помогая другим, мы становимся чуточку счастливее. Герои и героини нашей сегодняшней подборки знают об этом не понаслышке.

  • Сидим с братом в ресторане, болтаем, ржем. Со стороны, наверное, кажется, что мы на свидании. И тут он попросил официантку поставить телефон на зарядку. Достает из кармана айфон, протягивает, а она берет, кривится и будто бы случайно поворачивает телефон ко мне и подносит близко, а сама у него какую-то фигню спрашивает. Невольно смотрю, а на экране — звонок от «любимой жены». Спасибо тебе, добрая женщина, хотела меня предупредить.
  • У меня старая машина, ей почти 20 лет. И вот вдруг въехал в меня сзади огромный и красивый джип. Я расплакалась. А мужчина и говорит, мол, нечего из-за развалюхи такой плакать. Я ему как выдам: «Тогда купи мне другую, поновее, раз такой умный». И вот через 3 дня он звонит и предлагает мне встретиться. Мы полгорода объездили, выбирая мне машину. В итоге взяли той же марки, с пробегом, конечно, но на 15 лет свежее. Он потом еще помог мне поставить машину на учет, после чего попрощался и был таков. Свою старушку я отремонтировала и продала. Я даже не знаю, как это описать. Просто чудо какое-то. © Подслушано / Ideer
  • Я не люблю холод с молодости. Когда папа обанкротился, денег стало не хватать. Я, будучи студентом, до поздней осени проходил в летней обуви. Вдруг пошел снег, а я в этой обуви отправился на пары. Денег на автобус не было, и я замерз ужасно, пока пешком шел. Снег тогда просто возненавидел. Промок еще весь. И вдруг мой друг выпросил у деда с пенсии купить ему обувь, а свою пару — совсем не старые, а очень даже крепкие сапоги — принес мне. Дружим до сих пор. © zupar_murza_akhmet
  • Когда прохожу мимо машин и замечаю какой-то косяк — колесо спущено, окно открыто, свет горит — и если под стеклом есть номер телефона, всегда звоню и сообщаю, что заметил. Мне не сложно, а хозяин предупрежден. И вот однажды иду мимо машины, а у нее фары горят. Ну, я позвонил, сообщил — сказали «спасибо». Все как обычно. И вдруг через минуту прилетает мне денежка на телефон. © Tioplai / Pikabu
  • Нас трое детей было. Как-то папа получил зарплату, и мы поехали на рынок. Всем троим купили верхнюю одежду, а мне тогда досталась моя мечта — меховая шапка. На следующий день папа уезжал в рейс. И вот надевает он свои старенькие летние ботинки, а в них стельки картонные. Я говорю, мол, чего ж ты себе не купил обувь, февраль же, холодно. Папа ответил: «Да ничего, мне в машине жарко, дочь». Сейчас только понимаю, что он очень мерз. © swetlana.garmakowa
  • Ездили с детьми в магазин. На парковке я увидела криво припаркованную машину — она залезла за линию на соседнее место для парковки. Дед вокруг машины бегает: то багажник откроет, то водительскую дверь, то пассажирскую. Рядом его машины поджали — в салон никак не попасть. Спросила, нужна ли помощь, а он как давай мне жаловаться на то, что народ парковаться не умеет. Объяснила ему популярно, что это он тут не прав, но протиснулась между дверью и соседней машиной, влезла в салон и выехала задом. Получила комплимент: «Вы — самый добрый человек в мире!» Понадеялась, что если мой дед тоже не сможет однажды попасть в машину, то и ему кто-нибудь поможет. © gdaychook / Reddit
Александр
5 часов назад

Про дочь пожалевшую отца - водителя, что обморозит ноги!
Девочка моя , те времена, когда в автомобилях не было обогрева, канули в лету!

-
-

  • Вышла на улицу без зонта, и вдруг начался тропический ливень. Промокла до нитки. Стою на остановке, трясусь, а автобус еще как назло опаздывает. Тут бежит ко мне женщина из кафешки через дорогу и зонтик протягивает. Мол, берите, ваш теперь. Мои попытки вернуть его или заплатить деньги она отвергла и умудрилась еще и прощения у меня же попросить за то, что зонтик был маленьким. © FazzlePC / Reddit
  • В кофейне я заказала капучино навынос. Бариста поставила два стакана. Я растерялась. Она шепотом говорит: «У вас был тяжелый день, это видно. Второй кофе — наш подарок». И знаете, стало как-то сразу легче на душе. © laura.kalau
  • Пару дней назад еду я с 14-часовой смены и вижу на дороге собаку. На ней ошейник, но хозяина нигде не наблюдается. Пес дрожит, мокрый весь. Ну, я звоню в полицию, а у них там пересменка и ждать долго надо. Заманил пса в машину кое-как, чтобы он хоть согрелся. А у него на ошейнике жетон висит, на нем — номер телефона. Я несколько раз звонил — нет ответа. Ждали мы с псом полицию долго, а потом до меня дошло, что ближайший участок в паре километров от этой дороги — решил я сам отвезти им собаку. В участке выяснилось, что потерявшегося пса искали владельцы. Я от усталости уже с ног валился, поэтому оставил собаку полицейским и поехал домой отсыпаться. Потом узнал, что животное вернули домой, все хорошо. © Unknown author / Reddit
  • Надо было мне отправить посылку клиенту. С деньгами у нас сейчас туговато, так что я у мужа взяла 5 баксов — впритык. А оператор на почте мне и говорит: «С вас 7 долларов», — а денег-то больше нет. Пришлось сказать, что платить нечем и что я вернусь на другой день с деньгами. А сотрудница отвечает, мол, да ладно, чего вы, я из своих заплачу. И реально заплатила! Я там чуть не расплакалась. Как только вышла, нашла их сайт и накатала длиннющий отзыв о том, какая замечательная девушка у них работает. © Unknown author / Reddit
  • Застала в транспорте милейший момент. Мальчик зашел, приложил карту для оплаты, а там нет денег. Водитель по-отечески с заботой говорит ему: «У тебя на карте денег нету, иди садись, папе с мамой дома скажи, чтобы на карту деньги положили. Давай-давай, так поедешь, просто папу с мамой предупреди». © mega_dashko
  • Работаю в фотостудии. Пришел солидный, серьезный мужчина и заказал распечатать фотографии. Пока они печатались, мы начали разговаривать про его собаку, про то, как он с отцом ходит в лес, про грибы и ягоды. Я сказала, что после этого разговора теперь очень захотелось лесных ягод! Фотографии отдала, он поблагодарил, а через два часа принес мне банку черники! Я до конца дня не могла перестать улыбаться. © Подслушано / Ideer
  • Стою на светофоре, а рядом в крутейшей тачке пара сидит. Я ни с того ни с сего такой говорю:
    — Братан, прокати! У меня 12 декабря день рождения, сделай подарок — прокати! Ни разу в такой машине не сидел.
    Ну и угадайте, кого довезли прямо до дома? Надеюсь, им было по пути. В конце меня же еще и поблагодарили, что настроение им поднял. Мой внутренний ребенок счастлив! © kaisiq
  • Опаздывала на свой первый экзамен. Препод был зверь: опоздал — значит, не сдал. Бегу я на остановку через дорогу, и меня полицейский останавливает, мол, ну-ка не беги. А я ни с того ни с сего расплакалась и рассказала ему все. Он с каменным лицом говорит: «Пройдемте в машину». Я сажусь ни жива ни мертва, а он с улыбкой: «Ну ничего, успеем, куда тебе?» И с мигалками меня довез! © psy_stori
  • Ноябрьское утро, дождь. Еду к сыну в больницу. На остановке нужный мне автобус только что ушел. Значит, предстоит еще мокнуть, а укрыться негде. Тут к остановке подъезжает такси, и молодая женщина, которая его вызвала, говорит: «Кому до метро, садитесь, бесплатно». Рискнул только я. Доехал сухим! Первый раз за много лет кто-то так предложил подвезти. © iam40yo / Pikabu
  • Звонок вечером.
    — Госномер у вашей машины такой-то?
    — Так точно.
    — Беспокоят вас из автомобильной инспекции.
    — А что случилось?
    — У вас свет не выключен.
    — Эм... Спасибо большое...
    — Не за что. До свидания.
    Спускаюсь — и правда, горит свет. Утром бы, конечно, ни за что не завелся. И ведь нашелся какой-то неравнодушный человек, позвонил в испекцию, а там не посмеялись из-за такого пустяка, а связались со мной. © merc.124 / Pikabu
  • Я купила духи, а чудесный продавец подарил детям шопер. Позже вспомнила, что надо купить еще и сестре духи, вернулась и сразу к нему, мол, мне подарок нужен, что предложите. Он как-то сухо кивнул, скрылся в подсобке, через минуту вылез, а в руках свечка ароматическая. Спрашивает: «Устроит такой подарок?» Тут я начинаю смеяться: я-то имела в виду духи на подарок! Он смутился и помог выбрать. Я все удивлялась: неужели он мог подумать, что я настолько бесцеремонна? И только дома обнаружила, что он мне все-таки упаковал эту свечу вместе с духами. © asiyazho
  • У нас целый подъезд пенсионеров. Все работали на заводе и получали квартиры в 60-х и примерно одного возраста — 80 и старше. Внук одной бабули вырос и сколотил приличное состояние. Раз в месяц он приезжает с помощником, обходит квартиры и кричит: «Бабуськи! Тимур и его команда прибыли!» Это значит, что все бабули пишут списки продуктов или мужских дел. И все тут же покупается и ремонтируется. Нет, они не одиноки и дети их не забыли. Просто Юра хочет помочь и помогает. © psy_stori
  • Обожаю круассаны. Пришла за одним, а девушка на кассе и говорит: «Подождите 10 минут — будет скидка 50%». Я ушла в соседний магазин и вернулась позже. Отстояла большую очередь, и круассаны все раскупили. А девушка вдруг достает круассанчик из-под кассы со словами: «Я его вам оставила. Видела, что вы напротив». Я спросила, что она сама любит, и в ответ купила ей ее любимую булочку. © nastya.nutricoach

Анастасия
1 час назад

Про "Тимура и его команду" рассказ понравился. Есть же на свете добрые люди. ☺️

