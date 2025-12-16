15+ человек, у которых такое большое сердце, что и Робин Гуд рядом не стоял

Есть такой «эффект помощника» — это когда добрый поступок вызывает в нас выброс так называемых гормонов счастья. Говоря иначе: помогая другим, мы становимся чуточку счастливее. Герои и героини нашей сегодняшней подборки знают об этом не понаслышке.