20 доказательств того, что ветеринары — это люди с большим сердцем и чувством юмора

Сегодня мы решили узнать, как проходят будни тех людей, которые реализовали детскую мечту многих и стали ветеринарами. Приготовьтесь: и слезу прольете, и посмеетесь вдоволь.

Идеальное место, чтобы спрятаться от ветеринара, найдено

Находчивый доктор

Была у нас трехцветная кошечка, которую ни как не удавалось успокоить. Ветеринар ей зубы хочет посмотреть, а она забилась в угол и не дается. В итоге доктор к кошке подошел и начал ее дразнить, пока она не зашипела. «С зубами все отлично!» — сказал он и вышел из кабинета. © Negative_Corner6722 / Reddit

Если кот не может видеть ветеринара, то и ветеринар не может видеть кота

Этого котохозяина ждет еще немало сюрпризов

Приходит на прием молодая пара с котенком. Я в конце спрашиваю, мол, остались ли у вас вопросы. Парень такой: «Да, можете, пожалуйста, сказать, что это за странный звук котенок иногда издает?» В это время котик начинает мурчать, и парень кричит: «Вот он, вот он!» В общем, у товарища это был первый кот в жизни и он понятия не имел, как кошки мурчат. © pixiegurly / Reddit

«Поехали на экстренный прием — теперь у нас есть кот в сапогах»

Давайте честно: нам всем хотелось бы это сделать!

Как-то на прием пришла дама с шиншиллой. Мы ее спрашиваем, что случилось, а она поднимает шиншиллу повыше и тоненьким голосом говорит: «У меня ушко чешется постоянно!» Никак не могу забыть эту парочку. © goatsnake_ / Reddit

«Сначала ветеринар пишет: „Все с котом в порядке!“, а потом шлет мне эту фотку...»

Таких людей в мире должно быть больше

Увидела котенка на дороге, подобрала и помчала в ветеринарку. Денег у меня не было совсем. Сидела и плакала в приемной, пока ветеринар котика осматривал. Какая-то женщина ко мне подошла и давай расспрашивать, что да как. Утешила меня как смогла и ушла. Через полчаса ветеринар меня зовет и говорит, что она заплатила вообще за все. Прошло уже 10 лет, кот живет со мной, а я часто думаю об этой женщине. Хотела найти ее, но в ветлечебнице сказали, что она просила не давать ее контакты. © dis***datho / Reddit

«Во время визита к врачу моя кошка облазила каждый уголок в кабинете, даже за столом ветеринара посидела»

При наличии собаки или кота удваивается не только радость в жизни, но и вероятность кондратия

Вышли с собакой на прогулку. Она радостно носилась около часа, а потом вдруг рухнула на асфальт. Хватаю ее, бегу домой. Собака лежит. Не ест, не пьет. Тяжело дышит. Я паникую, бужу мужа, собираюсь в ветеринарку. И вдруг посреди сборов слышу смачное хлебание воды. Оказывается, я застала первый в мире случай, когда у джек-рассел-терьера села батарейка. С собакой все хорошо. Перегуляли просто. © maru_belogubova

«30-килограммовые экзотические пациенты ведут себя точно так же, как и все другие: пытаются спрятаться от меня»

Представьте, пришли вы к ветеринару, а там...

Как-то консультирую людей перед проведением мастэктомии для их кошечки. Все рассказываю: плюсы, осложнения, рекомендации. Потом встаю, чтобы подойти к столу и помочь посадить кошечку в переноску. Понимаю, что слишком резко встала, и говорю: «Я сейчас упаду». И тут же падаю. Перепугала владельцев! Кошечку, кстати, прооперировали — живет свою лучшую жизнь. © bogdanova_vet

«Иногда мы удаляем колтуны у кошек. Я их потом беру, делаю всяких монстриков и прячу в разных местах в клинике»

Однако, неожиданная развязка

Это не моя история, но она мне в душу запала. В общем. Мама с дочкой принесли хомяка. Он стоит в углу клетки, не ест и не пьет. Врач достает хомяка из клетки — тот бегает. Ставит его обратно — он в углу стоит и не двигается. Говорят, что на днях хомяк сбежал под холодильник. Ветеринар такой: «О, я понял!» — и сует руку в пасть хомяку, а там магнитик! © Az_woman / Reddit

«Вот как кот моей подруги отныне посещает ветеринара»

Кошмар любой котоняни

Подруга попросила присмотреть за кошкой во время ее отсутствия. Через неделю я заметила, что у нее что-то с шерстью не то, какая-то она тусклая стала и спуталась вся. Испугалась и понесла ее в ветеринарку. А врач говорит, что кошка просто грязная, потому что мыться то ли не умеет, то ли не любит. © Snake_Bait_2134 / Reddit

«Ветеринару пришлось побрить нашего кота. Мы думаем, он недоволен стрижкой»

Собачке повезло, что ее владельцы не пытались удалить «клещей» самостоятельно

Наш щенок бегал во дворе и играл, а потом мы у него на животе нашли клещей. Побежали в ветеринарку. Так мы узнали, что у нашей собаки есть соски... © panamared78 / Reddit

«Мой храбрый мальчик сегодня ходил в ветеринарку»

Признайтесь, позавидовали коту?