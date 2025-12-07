14 человек, у которых утро началось со стендапа
Иногда день обещает быть необычным уже с самых первых минут. От мужчины, который променял работу на кота, до неожиданного превращения свекрови в босса, — в этой подборке собраны реальные истории людей, которые поделились своими приключениями в соцсетях.
- По доброте душевной устроила свекровь в ту компанию, где работаю сама. Она всегда была женщиной с сильным характером и любила командовать, но в повседневной жизни это не создавало проблем, так как мы живем отдельно и видимся только по праздникам. И вот вчера произошло неожиданное — теперь она мой начальник. И уже утром я получила письмо с указанием от нового руководителя отдела, и там стояла ее фамилия. Я смотрела на экран, и мои щеки горели. Позвонила мужу и сказала: «Ты понял, что твоя мама — теперь мой босс?» А он ответил: «Ну хоть на работе, может, будешь ей нравиться». Господи, дай мне сил и хорошую вакансию в другой галактике. © Рабочие истории / VK
- Решила устроить себе утро, как в кино: красивая тарелка, нарезанный авокадо, тостики, кофейная эстетика. Встала пораньше, настроилась, почувствовала себя героиней кулинарного блога. Первый тост сгорел. Второй тоже, но не так сильно, думаю, сойдет. Авокадо оказалось незрелым, как мои жизненные решения. Намазать его на хлеб можно было только болгаркой. Окей, заменила на банан. Заварила кофе, взяла кружку, вдохнула аромат... и благополучно опрокинула половину на стол. В итоге завтракала печеньем. © Не все поймут / VK
- Мы с парнем встречаемся уже год, и он мне до сих пор не предложил съехаться. Я живу в общежитии, а он с родителями, иногда парень снимает квартиру на день или два, чтобы мы провели время вместе. Однажды мы завтракали в однодневке (так называют квартиры посуточно), и я намекнула на то, как было бы хорошо, если бы мы жили вместе. Расписала свою мечту в самых ярких красках и поймала парня на улыбке. Тогда мне показалось, что ему эта идея нравится, но в ответ я услышала: «Да, было бы прикольно». И все. На этом мы и закончили. С того разговора прошел еще месяц, а о совместной жизни речь так и не идет. © Палата *** / VK
- Недавно встречались с лучшей подругой в кафешке, позавтракали, поделились новостями, я спрашиваю у нее, мол, как там у них дела с парнем. Наташа улыбается и отвечает: «Ой, у нас все хорошо. Перешли с любимым на новый уровень отношений!» Я в полном шоке, удивленно говорю: «Замуж! Неужели замуж позвал?» Она посмеялась, глубоко вздохнула и сказала: «Да нет, какое замуж. До этого уровня нам еще далеко. Он вот при мне безо всего начал ходить, раньше стеснялся, а утром сегодня лазил по квартире туда-сюда, как ни в чем не бывало!» © Палата *** / VK
- Я наконец-то устроился на работу, о которой мечтал последние 6 лет. Это было настоящее счастье! Первый рабочий день прошел гладко. На следующий день я с утра предупредил начальника, что уйду на полчаса раньше, так как у моего сына день рождения, и я не могу пропустить это событие. У нас был гибкий график, что мне очень нравилось, и я думал, что смогу уйти спокойно, главное — отработать нужное количество часов в день и выполнить определенный объем. Но я ошибся. Начальник категорически отказал мне, ссылаясь на важное собрание с новыми сотрудниками вечером. Я пытался объяснить свою ситуацию, но потом разозлился и написал заявление об увольнении. Я решил пойти поздравить сына с днем рождения, потому что хорошую работу я еще найду, а вот 10-летие сына больше не повторится и ему было очень важно, чтобы я был рядом в этот день. © Рабочие истории / VK
- Утром мылся в душе, еще толком не проснулся. Схватил первый попавшийся флакон, намылил голову. Оделся, пошел готовить завтрак. Девушка меня увидела и начинает хохотать: «Ты что, имидж решил поменять?» Оказалось, я по ошибке взял ее шампунь для удаления желтизны. Передержал — и получил «баклажановый блонд». Девушка сказала, через пару дней смоется. На работе я сказал, что заболел, не мог же я с такой шевелюрой на глаза коллективу показаться. © Палата № 6 / VK
- На днях ехал в университет, утро, полный автобус людей. Я сижу, книгу читаю. Вдруг замечаю, как в салон заходит милая бабушка. Меня удивило то, что никто ей не стал уступать место, поэтому я поднялся первым. Она посмотрела на меня, улыбнулась, похлопала по плечу и сказала: «Ты чего? Сиди-сиди, у меня еще сил много, а вот ты вяленький какой-то, лицо зеленое. Небось, студент еще, ешь мало, не высыпаешься, стресса много». Никогда еще не встречал незнакомца, который несколькими словами может настолько точно описать мою жизнь. © Палата № 6 / VK
- Утро началось с криков мужа о том, что он проспал. Как обычно в такие дни, он не мог найти нужные вещи, везде опаздывал, а карты показывали пробки по всему городу. Пока муж искал документы, я металась по квартире в поисках галстука. Вбежав на кухню, я увидела, как мой любимый спокойно пьет чай, смотрит в окно и гладит кота, который спит у него на коленях. Я спросила, что происходит, ведь буквально 5 минут назад нужно было куда-то бежать. В ответ он сказал: «Я спешил, а потом сонная Ксюша (наша дочка) принесла мне кота и сказала, что мне нужно его успокоить и полюбить, потому что я его напугал своей беготней и криками. Вот этим я сейчас и занимаюсь, ведь на работу я все равно уже не успею». Кототерапия сработала! © Рабочие истории / VK
Мужчина с баклажановым блондом - какой-то странный, как это за несколько минут он смог так покраситься, что цвет не смывается?
- Никогда не забуду, как утром прошлой зимой мой парень проснулся в слезах (ни разу не видела, как он плачет за несколько лет!), сгреб меня в охапку и рассказал, что ему приснился сон, что я от него ушла. Обнимал, говорил, что любит, а через час я узнала, что он уже несколько месяцев переписывается с какой-то девушкой. © Подслушано у девушек / VK
- Ехала утром в автобусе, и мы медленно плелись. В соседней полосе ехала женщина на авто. Когда мы поравнялись в первый раз — она красила губы. Когда во второй — она растирала крем для рук. И рядом стояла сумка, полная косметики. Честно сказать — я офигела! Я думала, женщина, наводящая марафет за рулем, это миф! © Подслушано у девушек / VK
- Почти два года работаю в одной и той же кофейне. Каждое утро к нам приходит один и тот же дедушка. Приходит рано, но всегда с хорошим настроением, рассказывает свежие новости, анекдоты. Очень мне нравится этот старичок. Жене он берет латте с сахаром, себе — без. Сегодня он пришел грустный и заказал только один латте себе. Я чуть не расплакалась. Он удивился, но сразу понял, в чем дело и объяснил: «Не переживайте, с ней все в порядке. Просто успела раздраконить меня с утра!» © Палата № 6 / VK
Женщина за рулём, наносящая косметику, могла спровоцировать аварию, и если она подводила глаза карандашом, то могла получить травму глаза, если немного бы дёрнулась.
- С утра зачет по философии. Выучила ровно половину билетов. А у меня на руке умные часы с большим циферблатом. Тяну я, значит, билет, и вдруг на экране высвечивается: «Овуляция через день». Я смотрю на препода, препод на меня. И тут он как отмочит: «Видите? Даже ваше тело подсказывает вам о цикличности бытия. Ответ принят, можете идти». Я вышла из аудитории на негнущихся ногах, не веря своему счастью. Но часы эти больше не ношу.
- На днях у моего любимого был день рождения. Я специально проснулась в 5 утра, тихонько встала с кровати, достала всю необходимую атрибутику, которую предварительно запрятала, и начала украшать комнату. Мне хотелось сделать ему приятный сюрприз, чтобы он проснулся и понял, как сильно я его люблю. Разбудила его в 6 утра своими поцелуями, милый проснулся и увидел все то, что я старалась сделать для него. Украшения, тортик, подарок. Парень был в восторге. Я считала, что сюрприз удался, но сегодня он признался мне, что слышал, как я все готовлю. Он притворился спящим, чтобы не испортить мою затею. © Палата *** / VK
- Младшая сестра родилась в Германии, а я нет. Помню, как в детстве бабушка нам пекла торт «Наполеон». Захотелось его так сильно, захожу на кухню: «Мам, мне нужен „Наполеон“!» Сестра оторвалась от завтрака, странно на меня посмотрела и как отмочит: «Ну ты даешь! Найти себе кого-нибудь помоложе!» © Не все поймут / VK
"Младшая сестра родилась в Германии, а я нет. Помню, как в детстве бабушка нам пекла торт «Наполеон»."
Для тех, кто не уловил связи между этими двумя утверждениями:
"Моя младшая сестра родилась и всю жизнь прожила в Германии. А я ещё помню, как оно жить в России, потому что с родителями переехала, когда мне было 10 лет. Вот недавно я почему-то вспомнила торт Наполеон, который когда-то ещё моя бабушка в Москве готовила."
Девушка, которая хочет съехать из общаги к парню, живущему с родителями... А почему бы не найти работу и не снять квартиру? И так охота на чужую шею сесть, что даже тот факт,что парень этого не хочет, она очень старательно от себя прячет.