14 человек, у которых утро началось со стендапа

"Младшая сестра родилась в Германии, а я нет. Помню, как в детстве бабушка нам пекла торт «Наполеон»."



Для тех, кто не уловил связи между этими двумя утверждениями:

"Моя младшая сестра родилась и всю жизнь прожила в Германии. А я ещё помню, как оно жить в России, потому что с родителями переехала, когда мне было 10 лет. Вот недавно я почему-то вспомнила торт Наполеон, который когда-то ещё моя бабушка в Москве готовила."