Не люблю такое. На работе надо работать, а все эти "ну мы же как семья" всегда означают что тебя хотят на халяву поиметь. Семья - дома, хотите поощрять - деньгами пожалуйста.
20+ задорных офисных традиций, из-за которых легче переносятся любые начальники и понедельники
Понедельник — день тяжелый? Но только не для тех, у кого на работе есть свои маленькие традиции и поводы для радости. В одних коллективах накрывают стол на день рождения именинника, в других — развешивают фотографии на доске почета, а в третьих — коллекционируют ярлычки от чайных пакетиков.
- У нас на удаленке есть важный день: котопятница. Каждую пятницу все кидают в чат фото котов — своих, чужих, случайно встреченных на улице. Доходит до смешного. Один из менеджеров показал шикарного тайского котяру. Чат аж растекся лужицей от умиления: «Это твой?» Он такой: «Нет, соседский». А через неделю он снова выкидывает фотку, только на этот раз с рыжим котенком — глазки круглые, хвост морковкой — и пишет: «А это мой. Не удержался. Тоже хочу в котопятнице участвовать».
- На работе на кухню приносим вкусняшки к чаю. Есть у нас любители сушек-малюток со сгущенкой, если кто-то приносит их, то один коллега регулярно делает мне шуточное предложение, надевая сушку на палец, это уже традиция. Говорю себе, что характер у него тяжелый, если бы мы начали встречаться, то расстались бы быстро, до настоящего кольца дело не дошло бы. Работать в одной конторе с бывшим — такое себе удовольствие. Пусть лучше будут сушки и дружба.
- Сменила место работы, там все дамы замужние. Но все мужиков своих ругают. Буквально пару месяцев назад в процессе ворчания на благоверных я рассказала, как мой, умничка и красавец, приготовил дома пасту. С этого все началось. Выяснилось, что почти у всех мужики — золото. И нахваливание мужей незаметно стало традицией, теперь за чаем стали говорить: «Девочки, представляете, мой-то вон чего!» Дамы и сами зацвели, и дела в офисе пошли в гору, что самое удивительное.
- Перевелась в другой отдел, тут есть традиция — «Красная папка». Раз в неделю ее тайно подкладывают кому-то на стол. Я поначалу подпрыгивала: думала, это штрафы или выговор от босса. Но когда папка оказалась у меня, я открыла ее и ахнула: там лежали не отчеты, а записки от всех коллег с комплиментами за мою работу и пара билетов в кино. Оказалось, так у нас выбирают «героя недели», которому официально разрешено закончить работу в пятницу на два часа раньше.
- У нас в отделе обслуживания клиентов работает женщина. Она сидит на удаленке, но раз в месяц привозит в офис коробку с домашними сосисками в тесте, а потом уходит домой. Сосиски эти невероятно вкусные, для перекуса — просто супер, но я не понимаю, как вообще все это началось.
- У нас на работе есть пекарь-любитель, который обожает кулинарные телешоу. После каждой программы он старается воссоздать коронные блюда который приносят участники, и на следующий день демонстрирует их публике. В офисе у сотрудников гибкий график, но почти все стараются прийти в этот день.
- У нас на работе есть традиция пить чай. Она настолько прочная, что даже образовался клуб «Безумное чаепитие». Повестка дня обычно звучит в формате «посидим, покалякаем о делах наших».
- Видимо у наших сотрудников много свободного времени. Обнаружил это произведение искусства и умилился. Кто знает, вдруг однажды этот шедевр нас озолотит.
- У нас в библиотеке часам к 12 запирают один кабинет и усаживаются там пить чай с беляшами. Как-то забегает дама из другого отдела: «Девочки, чего-то не хватает?» Заведующая вздыхает: «Мужчин в коллективе нет, Анна Ивановна!» Та икает от неожиданности и выдает: «Я думала, может, к столу еще колбаски купить». Ржали так, что читателей распугали.
- Устроился к нам в бригаду молодой парень. Как-то приходит на работу с огромным тортом.
— Что это? Зачем?
— А у меня сегодня день рождения. Угощайтесь.
Угостились. Мы тогда еще не поняли, что будет дальше. В следующем месяце с тортом на работу заявился Стас.
— Что я, халявщик что ли?!
И понеслось. Каждый месяц было по одному, а то и по два чаепития. Тянулось это года три. Уже и паренек тот уволился, а мы все дни рождения отмечаем. И вот однажды кто-то взвыл, что уже не может столько сладкого есть. И все. Про традицию быстренько забыли.
- У нас на работе есть традиция в свой день рождения приносить конфеты и раскладывать их на стол каждому сотруднику. Прямо как у нас в школьные годы раньше было.
- Наш управляющий директор — большой фанат крикета. Поэтому каждый год в июле мы проводим добровольный межведомственный турнир, который он же и судит. Согласно правилам, игрок сборной должен работать в вашем отделе на протяжении всего турнира. Сейчас мы, старшие менеджеры, активно перетасовываем сотрудников между отделами, стремясь сформировать лучшие команды, и нередко на собеседованиях спрашиваем о навыках, необходимых для успешного прохождения отбора. Наш менеджер по логистике открыто вел заверенные отделом кадров беседы подобного рода: «Какие у вас навыки ловли мяча? Вам нравится играть в крикет?» Со стороны кадровика раздавалось тихое ворчание.
- Как-то я работала в компании, нас в отделе было 10 человек, и было принято накрывать стол на свой день рождения прямо с утра. Мне эта традиция кажется странной: ты именинник, это твой день, тебе звонят, пишут, поздравляют, при этом работу никто не отменял, а параллельно ты тащишь пакеты из супермаркета.
Как-то я предложила новую традицию: с января все готовят праздник для именинника. Он приходит только с тортиком. Все поддержали. Так прошли несколько зимних и весенних дней рождений. Кто-то приносил салат, кто-то фрукты, бутерброды. Летом именинников не было. У меня день рождения в октябре. Увы, к осени все об этой традиции забыли.
ah_olesya_
- Иногда я покупаю «Киндер-сюрприз» — просто в качестве перекуса. Чтобы показать коллегам, как я их люблю, я собираю игрушку из яйца и оставляю ее на столе в качестве сюрприза для того, кто в данный момент отсутствует в кабинете.
- У нас каждое утро — совместный кофе. Один-два раза в неделю — круассаны и примерно так же — фруктовые корзины (их компания закупает). Многие сотрудники вместе ходят в обеденный перерыв на кружки всякие: у нас есть вышивание, рисование, йога, массаж.
yerlan__
- Сын давно искал работу и устроился в фастфуд. Месяца через два приносит кучу ништяков — брелок, ручку, блокнот. Говорит, что стал работником месяца, его фото вроде даже куда-то повесили. Через месяц спрашиваю: «Как успехи? Звание несешь гордо?» Ответил, что работником месяца назвали другого новенького. Удивляюсь, неужели сын стал хуже работать. А он такой: «Да нет, просто новичков так поддерживают и мотивируют».
- Мы хоть раз в месяц собираемся в ресторан вместе. Обычно это пятничный обед. Также каждую неделю кто-то спонтанно печет печенье или пироги. И начальник раз в неделю приносит круассаны. В принципе, я понимаю почему не могу похудеть.
rosselle_d
- Были в гостях на выходных, подруга француженка рассказала, что каждый понедельник у них совместный завтрак. Их 14 человек, фирма по оказанию бухгалтерских услуг. Каждый по очереди раз в 14 недель приносит круассаны, шоколадки, булочки. Потом они все вместе пьют кофе или чай и делятся, как прошли выходные. Классно, я считаю. А нас 4 человека в офисе, мы приходим — и сразу работать. Единственная традиция — обед в ресторане на Рождество.
galina.mind
- Когда мы садимся за стол, то заходим в рабочий чат и пишем «Доброе утро». Обычно люди реагируют на наше сообщение с подтверждением входа маленьким смайликом, машущим рукой. Но почему-то по пятницам коллеги ставят на него маленькую картинку с изображением вокалистки, исполняющей песню «Пятница».
- На работе в коллективе по традиции все всегда скидываются равной суммой (в нашем случае по 500 рублей) на подарочный конверт имениннику. Никто не против, да и в итоге все деньги, которые ты целый год сдаешь, на твой же день рождения и возвращаются, как бы беспроцентный круговорот денег. Но вот что мне всегда непонятно: почему на день рождения генерального директора собирают по тысяче?
- На работе была традиция в пятницу разыгрывать подарок. Началось с того, что кто-то не съел какую-то вкусную еду в обед. Мы решили тянуть бумажки из шапки. Кто вытащит победную бумажку, побеждает и забирает подарок. Так мы решили делать каждую пятницу уже умышленно. Разыгрывали конфеты, соленья. Каждый хотел придумать подарок поинтереснее. Было классно и забавно. Кто-то выигрывал по два раза подряд. Я не побеждала никогда. Но вот мой последний рабочий день перед декретом — и долгожданная победа. Чувство было, что я выиграла не просто вкусняшку. Ушла в декрет счастливой.
mariya__zhuravleva
Наверняка и у вас на работе есть забавные традиции, которые передаются от одного поколения сотрудников к другому. Или нет? Вы всегда можете рассказать об этом в комментариях к нашей подборке.
Нужно еще больше добрых статей? Вот как раз 18 комиксов о мелочах, которые с возрастом вдруг начинают греть душу.
Похожее
16 случаев, когда простая ошибка обернулась такой удачей, какая и не снилась
15 историй, когда сказка о любви вдруг превратилась в «тыкву»
19 историй о том, как люди находили родственников, о существовании которых даже не подозревали
18 курьезов из пунктов выдачи заказов, где градус юмора порой просто зашкаливает
18 историй об умных питомцах, которые могут и клад найти, и на работу устроить
Долгие годы гадала, почему в школе мне не дарили валентинки. Правда всплыла лишь на 20-летии выпуска
15 курьезных историй, которые начались с обычного «Проснулся я, значит, ночью...»
15 уморительных историй из жизни молодоженов
22 мощные истории с такими поворотами, что так и просятся на экран
15 риелторов, которые оставили людям не только жилплощадь, но и историю на все времена
16 живых историй, когда подруги отмочили такой номер, что никакой сценарист бы не додумался
15+ семейных реликвий, которые оказались для людей дороже денег — 6.03.26
