Ну, может быть и сначала первое, потом второе. Под дождем прогулялись, поцеловались, заболели, теперь дома сидят в тепле
18 комиксов о мелочах, которые с возрастом вдруг начинают греть душу
3 часа назад
Запах свежего постельного белья, еще горячие бабушкины пирожки, тихий вечер наедине с любимым сериалом и ведерком мороженого — казалось бы, что в этом такого. Обычные бытовые мелочи. Но с возрастом мы часто понимаем, что именно в них и прячется маленькое счастье. И наша подборка комиксов как раз про эти простые, но очень знакомые радости.
В юности мы часто ценили именно красивые подарки, а с годами поняли, что забота и внимание гораздо важнее
То, что мы не способны оценить по достоинству в детстве, позже начинает ощущаться как пища богов. А если еще и приготовленная родными руками!
С годами мы понимаем, что такое настоящая помощь от близкого человека
Со временем приоритеты касательно того, сколько времени тратить на сон, меняются, и нет ничего страшного в том, чтобы порой подольше понежиться в постели
Так же бывает и с представлением о настоящей романтике. Для кого-то это поцелуи под дождем, а для кого-то — теплый плед и родное плечо рядом
Только представьте: все домашние утром ушли на работу и в школу, а у вас появилось минимум 30 минут счастья в тишине с чаем и печенькой
Это неповторимое ощущение свежего постельного белья после долгого дня — даже порхать на облачках вряд ли было бы уютней
В мире, который ценит только продуктивность, бывает непросто устроить себе «ленивый день», но порой на него непременно стоит решиться
Не стоит забывать, что уютный и теплый день в дружной компании можно провести и под открытым небом, завершив его зефирками под звездами
Комплимент от незнакомца порой может озарить трудовые будни лучше любой квартальной премии
В зрелом возрасте пары могут разъехаться по разным комнатам, чтобы спокойно высыпаться. И это тоже забота друг о друге, от которой тепло на сердце
Милые маленькие знаки внимания от любимых запросто сделают тяжелый рабочий день не в пример легче
Иногда глоток горячего кофе в хмурый день делает жизнь чуточку лучше и светлей
Здорово, когда родные люди знают, как тебя порадовать, и прилагают к этому все свои силы
В детстве мы мечтали о путешествиях. А теперь нам не обязательно отправляться куда-то далеко, чтобы «сменить картинку» и перезагрузиться
Судя по выражению лица любимой, едут они на дачу к свекрови копать картоху 🤣
Иметь в жизни людей, которые одобряют и поддерживают ваши идеи — чудесный дар, которого все достойны
Привезти еще один кусочек в копилку счастливых летних воспоминаний — бесценно, и он обязательно продолжит радовать долгими пасмурными вечерами
Кажется, только с возрастом начинаешь понимать, что совместное разглядывание семейных фотоальбомов — не пустая трата времени. И так тепло на душе становится
Кажется, даже на душе стало теплее от этих картинок. А если у вас в памяти хранятся такие же светлые моменты и добрые истории, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
Вот еще небольшая подборка статей, которые могут заинтересовать вас.
