10 лет работы няней: истории, которые научили меня находить подход к детям

Работала я как-то с четырехлетней девочкой, у которой было одно любимое слово — «нет».

Катюша твердила его в ответ на любую просьбу. И неважно, что я ей предлагала: убирать игрушки, идти мыть руки или садиться обедать. Думаю: «А вдруг я неправильно вопрос формулирую?» Ну и решила давать девочке хотя бы минимальный выбор.

Спрашиваю: «Мы сначала уберем игрушки или почитаем книжку?» Кричит: «Почитаем!» Продолжаю: «А потом все-таки наведем порядок». И удивительно — Катерина соглашается. Думаю, ей важно было почувствовать, что она сама принимает решения.