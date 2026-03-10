Двухлетний ребенок прекрасно участвует в готовке и «помогает», выполняя простые действия. Сын обожает со мной готовить. Это при этом, что хватать всё и раскидывать я не позволяла никогда, я люблю порядок.
10 лет работы няней: истории, которые научили меня находить подход к детям
Недавно я встретилась со своей университетской подружкой. Мы обе отучились в педагогическом, только меня унесло в журналистику, а моя приятельница стала подрабатывать няней через агентство. Теперь она буквально нарасхват, и ее контакты передают по сарафанному радио. Но в начале этого пути ей было порой непросто справляться с малышами. Мы долго болтали, и вот истории, которые она мне рассказала о своих маленьких подопечных.
Катюша, которая все время говорила «нет»
Работала я как-то с четырехлетней девочкой, у которой было одно любимое слово — «нет».
Катюша твердила его в ответ на любую просьбу. И неважно, что я ей предлагала: убирать игрушки, идти мыть руки или садиться обедать. Думаю: «А вдруг я неправильно вопрос формулирую?» Ну и решила давать девочке хотя бы минимальный выбор.
Спрашиваю: «Мы сначала уберем игрушки или почитаем книжку?» Кричит: «Почитаем!» Продолжаю: «А потом все-таки наведем порядок». И удивительно — Катерина соглашается. Думаю, ей важно было почувствовать, что она сама принимает решения.
Илья, который любил есть за компьютером
Илюша терпеть не мог есть за столом и утаскивал еду к себе в комнату. Там он плюхался возле компьютера, включал мультик и жевал, кажется, даже не понимая вкуса блюд. Я уже готова была прекратить попытки оторвать ребенка от экрана. Но однажды предложила ему сыграть в ресторан: Илья стал «шеф-поваром», а я — «гостем».
Семилетнего мальчика неожиданно увлекла эта игра. Ему понравилось сервировать стол и раскладывать еду на тарелки. А потом я научила его основам ресторанного этикета, и каждый прием пищи стал для нас маленьким спектаклем.
Аришка, которая не хотела делиться игрушками
Маленькая Арина никак не могла найти друзей на детской площадке. Там было принято обмениваться игрушками и вместе ковыряться в песочнице. Конечно, я понимала девочку. Я ведь тоже не готова отдать кому-то свою сумочку или позволить пользоваться моей помадой.
Пришлось придумать выход из положения. Мы с Аришкой начали брать на прогулку одну «общую игрушку», которую она специально выбирала для игры с другими детьми. Как правило, это были уже не особо любимые куклы или ведерки, и девочка не переживала, что их кто-то потеряет или сломает.
Сашенька, который не любил умываться
Раньше я постоянно спорила с детьми и быстро уставала, а они в ответ только сильнее упрямились. Однажды мой подопечный Сашка наотрез отказался умываться и закрыл лицо ладошками. Я не стала его заставлять. Я просто открыла кран и принялась молча мыть его любимую резиновую уточку.
Саша выглянул сквозь пальцы и увидел веселые брызги. Он тут же схватил мыло и стал помогать мне тереть утиную спинку, а там и умыться согласился. И тогда я поняла, что не нужно давить. Достаточно самой начать любое дело с интересом, и ребенок сразу захочет присоединиться.
Оливия, которая путалась под ногами на кухне
В одной семье в мои обязанности входила еще и готовка. Все бы ничего, но моя двухлетняя подопечная Оливия искренне желала помогать и обижалась, когда я просила ее в это время посидеть в кроватке. А ведь на кухне столько всего, что не предназначено для детских ручонок!
Однажды меня озарило: я усадила Оливку в детский стульчик и выдала ей две небольшие пластиковые тарелочки и горсть сухих макарон. Сначала девочка с серьезным видом просто пересыпала их туда и обратно, а потом начала «готовить суп» для игрушек. В итоге ребенок был занят почти полчаса и чувствовал себя настоящим помощником.
Маруся, которая не любила новые занятия
Был в моей практике один интересный случай: девочка, которая наотрез отказывалась заниматься чем-то новым. Мама как раз подарила Марусе большой пазл, а та ни в какую не хотела складывать его. Оказалось, она боялась, что у нее не получится.
Я выяснила это совершенно случайно — девочка сама воскликнула, что у нее ничего не выйдет. Тогда я сказала ей: «А кто решил, что мы должны собирать по картинке? Давай сделаем что-нибудь смешное». Ох, сколько всего мы придумали с этими кусочками от головоломки! Вскоре Маруся разулыбалась и решила, что все-таки попробует собрать пазл по инструкции.
Арсений, который не любил гулять
Некоторые дети, как ни странно, не хотят идти на улицу. Кому-то не нравится одеваться, кто-то просто не понимает, зачем гулять, когда дома есть такой интересный планшет с мультиками. Арсений, за которым я как-то приглядывала, кажется, действительно не понимал, в чем смысл этих самых прогулок.
И тогда я сообщила ему, что теперь мы не просто будем гулять — у нас будут «экспедиции». Например, сегодня у нас важная задача — найти три зеленые машины, пять кленовых листьев и четыре необычных камешка. Вот так наши прогулки превратились в поиски сокровищ.
Мишенька, который не разговаривал с новой няней
Когда в агентстве мне передавали контакты этой семьи, то сразу предупредили, что оттуда уже сбежали четыре няни. Думаю: «Ничего, где наша не пропадала». Скоро я выяснила, в чем тут было дело. Серьезный мальчик Миша молча посмотрел на меня и ушел в свою комнату. В этот день он не обращал на меня внимания и не разговаривал со мной.
В какой-то момент я перестала задавать ему вопросы и пытаться рассмешить. Просто играла рядом — строила башенки из кубиков и собирала пазлы. Так продолжалось три дня. На четвертый день мальчик сам попросил меня: «Покажи, как волчок крутится». Скорее всего, ему просто нужно было время, чтобы привыкнуть к новому человеку.
Полинка, с которой было нелегко ходить по магазинам
Нам с шестилетней Полиной часто приходилось спускаться в магазин за продуктами. И каждый раз девочка залипала у кассы, где были выложены всякие завлекательные (и не особо полезные) вкусняшки. Покупать их разрешения у меня не было, и малышка каждый раз серьезно расстраивалась.
Пришлось придумать отдельную игру для таких походов. Каждый раз мы с Полинкой составляли список покупок, и девочка была моей «главной помощницей». Теперь ей некогда было отвлекаться на витрины: у кассы малышка перебирала продукты в нашей тележке и проверяла, все ли мы купили для обеда и ужина.
Аня и Даня, которые скучали по родителям
Я хорошо знаю, что иногда дети начинают капризничать просто потому, что им не хватает мамы или папы. Так было с Анютой и Данечкой — сестрой и братом, за которыми я как-то присматривала, когда их родители уходили на работу. Мы завели с малышами небольшой ритуал: к возвращению мамы и папы они должны были подготовить «рисунок дня». Вечером они с гордостью показывали свои работы. Ну и в течение дня их настроение было гораздо лучше.
В этом и в других случаях я всегда говорю, что самое важное — это спокойствие взрослого. Когда ребенок чувствует, что его понимают, с ним гораздо легче договориться. Иногда достаточно всего десяти минут искреннего внимания, чтобы день прошел спокойно. Ну а игровой подход реально решает половину недоразумений.
Ну как, наняли бы такую няню? А если у вас есть родительские лайфхаки, которые помогают быстро находить общий язык с детьми, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
У нас есть и другие залипательные статьи. Вот, например, 17 жизненных историй о том, что родственников может быть много, но зайками все вряд ли будут.
Комментарии
Няня очень понравилась. Так приятно читать о людях, которые находят подход к детям и спокойно, без угроз и принуждения приводят детей к нужному результату.
Дети с нянями и воспитателями ведут себя лучше, как правило, многие случаи с родителями бы не прошли