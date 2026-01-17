19 человек не прошли мимо чужой беды и теперь аж на душе теплее

Говорят, что добрые дела любят тишину, но иногда они возвращаются к нам с таким грохотом и фейерверком эмоций, что об этом невозможно молчать.

Мы собрали 19 историй, которые доказывают, что бумеранг добра существует, и иногда он прилетает в самый нужный момент.