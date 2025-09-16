15 животных, от чьих причуд одновременно глаза на лоб лезут, и на смех пробирает

Я играла с Вильмой в перетягивание каната, а Кирби начал ревновать и пытался привлечь мое внимание. Он пытался втиснуться в нашу игру, но я не приветствую такое поведение, поэтому посадила его ждать своей очереди. Вдруг я случайно попала Вильме плюшевой игрушкой в ​​глаз. Я схватила, чтобы пожалеть ее, извинилась, похвалила. Все это время Кирби наблюдал. Вильма немного успокоилась.

Тут я начала махать плюшевой игрушкой Кирби. Она даже не касалась его мордочки, и тут он, как взвизгнет! И давай моргать левым глазом, потирая его лапой. Хотя я точно знаю, что его не задевала!