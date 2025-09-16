15 животных, от чьих причуд одновременно глаза на лоб лезут, и на смех пробирает
Знакомо чувство, когда ваш кот нагло ворует что-то со стола, но делает это с таким видом, что остается только рассмеяться? Или когда пес притворяется самым несчастным в мире, чтобы выпросить ласку, когда вы играете со вторым питомцем? Мы собрали 15 таких пушистых хитрецов, поругать или пристыдить которых ни у кого смелости не хватит, в особенности у их хозяев.
«Так вот кто крадет помидоры! Он их даже не ест, а просто играет с ними. Даже меня не постеснялся»
- Такому милашке можно все! © Relative_Yesterday70 / Reddit
«Он всегда пытается лечь на яйца. Вот как мы решили эту проблему — положили вместо яиц шарики для пинг-понга»
- Вы и меня на секунду обманули! © kaykatzz / Reddit
«Мой кот отказывается пить из фонтанчиков и мисок»
«Она игнорирует любые лежанки, зато вот дешевая форма для запекания индейки ей очень даже по вкусу»
«Она думает, что успеет смолотить мое печенье быстрее, чем я обмакну его в чашку»
«Этот разбойник разобрался, как включать мой сенсорный светильник, и теперь включает его, мол, пора просыпаться»
«Думаю, пусть хоть где ползают, лишь бы не на кухонном столе. И вот что я вижу в следующее мгновение»
«У кое-кого очень хорошо работает логика. Я в шоке»
«Представьте, что они только что сгрызли стельки вашей обуви. Ваши действия?»
Понять и простить. Такие глазки. 🥰😍 Я бы ещё и в носик каждую чмокнула бы, не удержалась бы.
«Дикий кот каждый день в шесть утра приходит к моему окну, потому что я его подкармливаю»
«Мой кот, когда я читаю ему нотацию о том, чтобы он перестал будить меня в 7 утра каждое утро. Уже 13 лет»
«Пытается съесть свою кормушку. Похоже, он не в восторге от новых порядков в его питании»
«Снято примерно через 3 секунды после того, как я сказал: „Коту в эту мусорку лучше не залезать“»
«А я повсюду ее искал»
«У меня две собаки — Вильма и Кирби. Сегодня я узнала насколько второй хитрец»
Я играла с Вильмой в перетягивание каната, а Кирби начал ревновать и пытался привлечь мое внимание. Он пытался втиснуться в нашу игру, но я не приветствую такое поведение, поэтому посадила его ждать своей очереди. Вдруг я случайно попала Вильме плюшевой игрушкой в глаз. Я схватила, чтобы пожалеть ее, извинилась, похвалила. Все это время Кирби наблюдал. Вильма немного успокоилась.
Тут я начала махать плюшевой игрушкой Кирби. Она даже не касалась его мордочки, и тут он, как взвизгнет! И давай моргать левым глазом, потирая его лапой. Хотя я точно знаю, что его не задевала!
А вот еще несколько статей, которые точно понравятся любителям животных:
Комментарии
Да, собаки такие, мой , насквозь брутальный волкодав, попалился на не той больной лапе. Суровый был, даже жесткий по характеру, но щенок в душе. Скучаю по 90- кг щенка(в душе), давно ушел, но... 100кг мужика...