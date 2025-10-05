18 мужчин из прошлого, глядя на которых в миг понимаешь, что в них так привлекало женщин

1 час назад

Старые фотографии мужчин прошлых поколений хранят особое обаяние, которое невозможно подделать. В их взглядах, улыбках и осанке есть та самая харизма, от которой наши мамы и бабушки теряли головы. В этой подборке снимков сразу становится понятно, что именно они находили в своих избранниках.

«Папа, как он есть (1970-е)»

«Тут моему папе 23 года»

«Мой отец в 60-х годах»

«Портрет моего отца Фрэнка, примерно 1952 год, в 19 лет»

«Дед — ну чисто красавчик. Конец 40-х»

  • Обалдеть! Надеюсь, ты унаследовал его гены? © 7aske / Reddit

«Мой отец, апрель 1985 года»

«Фото из школьного альбома за 1950–51 год. Это мой папа, ему здесь 17–18 лет»

«Мой офигительно красивый дедушка в 40-е годы»

Анастасия
7 минут назад

Вот тут и правда красивый мужчина. Улыбка, горящие глаза, взгляд открытый. Никакого налёта "очешуительности". С таким человеком хочется поговорить.

  • Скажите, а вы унаследовали его внешность? Я не для себя, я для подруги спрашиваю.. © la_peregrine / Reddit

«Мой папа в 1979 году»

«1980 год. Мой папа — рокер из Нью-Джерси, позже ставший голосом 80-х в рекламе»

«Мой отец в 85 году»

«Мой папа в 1985 году»

«1991-й: я, отец и его Chevrolet ’57»

«Я в 19 лет»

«Наш папа, 1968 год»

«Конец 80-х: мой отец у своей парусной школы на Сен-Бартс»

«Папа возле своего грузовика, 1979 год»

«Мой отец в 1995 году»

