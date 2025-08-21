20+ животных, которые показали, что дружба не знает границ

Настоящая дружба встречается не только среди людей — животные знают о ней не меньше. Они тоже умеют привязываться, заботиться и даже становиться лучшими друзьями. Глядя на них, сердце сразу наполняется теплом и радостью, а вокруг все становится чуточку светлей. Мы в редакции подготовили для вас фотографии хвостатых, которые точно заставят вас улыбнуться. Приготовьтесь умиляться!