Они выглядят слишком маленькими, чтобы их от мамки отрывать. Котятам должно быть месяца три, а этим месяц наверное.
25 фото, на которых животные доказывают, что дружба не знает границ
Фотоподборки
1 час назад
Дружба — это не только про людей. Эта фотоподборка докажет, что животные тоже умеют привязываться, заботиться друг о друге и даже становиться лучшими друзьями. Готовьтесь умиляться!
«Жена с дочкой поехали за котом, вернулись с двумя»
«Я завел своей собаке собаку»
- «Похоже, она не в восторге от этого решения». © HMC95 / Reddit
«У нашего коня есть друг-белка, которая тусуется в его стойле, и они вместе делят угощения»
«У кого-нибудь еще кот тусуется с курами?»
у меня Гелик(кошка она) вечно с курами. и она единственная, кого куры не боятся и не гоняют. Оно, канешн, прикольно.. но я переживаю за будущих цыплят. По ходу, Гелик - весьма хитрая и продуманная кошка.
-
-
Ответить
«Мой кот и курица стали лучшими друзьями, они буквально везде вместе»
«Вот так выглядят курицы моего друга»
- «Кажется, они тебя обсуждают!» © BisonNaive9771 / Reddit
«Они знают друг друга всего четыре дня, а уже неразлучны»
«Эти двое вечно сплетничают»
«Знакомьтесь, Оззи — тот, что побольше, и Гэри — тот, что поменьше»
«Уютные обнимашки»
«Когда по-настоящему комфортно друг с другом»
«Роман — кот, с Алли и Финном — его собачками»
- «Три мушкетера!» © Silly_Cheetah_706 / Reddit
«И друзья не разлей вода, и соперники — смотря по настроению»
«Прошло всего два дня, а они уже обожают друг друга»
«Кажется у меня неприятности»
- «Кот посередине что-то замышляет» © barney_girl / Reddit
«Кажется, они отлично ладят»
«Они друг другу не понравились»
«Эти двое неразлучны»
- «Не могу, это слишком мило!» © reddituserperson1122 / Reddit
«Засели в снегу»
«Лошади, похоже, обожают мою собаку»
«У коров тоже бывают лучшие друзья»
- «Спроси у них, можно ли мне тоже быть их лучшим другом» © babyyverss / Reddit
«Мы нашли раненого кролика, и наш крошечный чихуахуа Фэнг стал его защитником и лучшим другом»
«У моего щенка появился друг»
«Они подружились в тот же день, как мы привезли ее домой»
«Щенок и капибара — братаны»
Дружба бывает не только у людей, и эти пушистые — и не очень, друзья, — тому доказательство. Они заботятся друг о друге, проводят время вместе и выглядят просто очаровательно. А если хочется увидеть животных с другой стороны, загляни сюда — там подборка хвостатых хулиганов, которым вообще не стыдно!
Фото на превью Conscious_Rain_5450 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
6 месяцев назад
15+ животных, которые умеют дружить и любить не хуже людей
Животные
6 лет назад
20+ ситуаций, которые поймут все владельцы кошек
Животные
4 года назад
20+ трудоголиков, у которых граница между работой и личной жизнью слегка размыта
17 историй о незнакомцах, после встречи с которыми и трава показалась зеленее, и солнце ярче
Истории
1 месяц назад
12 комиксов о том, как много мы поняли об учителях, став взрослыми
Художники
6 лет назад
20 котиков, которые на себе прочувствовали, что значит жить в семье креативных и любящих родителей
Животные
3 года назад
18 историй о том, что людям с разным уровнем дохода ужиться вместе бывает ой как непросто
Народное творчество
1 год назад
14 знакомств, которые не обошлись без приключений
20 СМС-переписок, в которых за собеседника становится неловко, как за себя
Народное творчество
4 года назад
16 девичников, которые пошли не по плану
14 доказательств того, что многие приоритеты прежнего поколения давно пора отправить в утиль
Народное творчество
2 года назад