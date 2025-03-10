25 фото, на которых животные доказывают, что дружба не знает границ

Дружба — это не только про людей. Эта фотоподборка докажет, что животные тоже умеют привязываться, заботиться друг о друге и даже становиться лучшими друзьями. Готовьтесь умиляться!

«Жена с дочкой поехали за котом, вернулись с двумя»

«Я завел своей собаке собаку»

«Похоже, она не в восторге от этого решения». © HMC95 / Reddit

«У нашего коня есть друг-белка, которая тусуется в его стойле, и они вместе делят угощения»

«У кого-нибудь еще кот тусуется с курами?»

© One_Tart_9320 / Reddit Анна НеТоИмя 3 дня назад у меня Гелик(кошка она) вечно с курами. и она единственная, кого куры не боятся и не гоняют. Оно, канешн, прикольно.. но я переживаю за будущих цыплят. По ходу, Гелик - весьма хитрая и продуманная кошка. - - Ответить

«Мой кот и курица стали лучшими друзьями, они буквально везде вместе»

«Вот так выглядят курицы моего друга»

«Они знают друг друга всего четыре дня, а уже неразлучны»

«Эти двое вечно сплетничают»

«Знакомьтесь, Оззи — тот, что побольше, и Гэри — тот, что поменьше»

«Уютные обнимашки»

«Когда по-настоящему комфортно друг с другом»

«Роман — кот, с Алли и Финном — его собачками»

«И друзья не разлей вода, и соперники — смотря по настроению»

«Прошло всего два дня, а они уже обожают друг друга»

«Кажется у меня неприятности»

«Кажется, они отлично ладят»

«Они друг другу не понравились»

«Эти двое неразлучны»

«Засели в снегу»

«Лошади, похоже, обожают мою собаку»

«У коров тоже бывают лучшие друзья»

«Спроси у них, можно ли мне тоже быть их лучшим другом» © babyyverss / Reddit

«Мы нашли раненого кролика, и наш крошечный чихуахуа Фэнг стал его защитником и лучшим другом»

«У моего щенка появился друг»

«Они подружились в тот же день, как мы привезли ее домой»

«Щенок и капибара — братаны»