15 примеров дружбы животных, которые греют душу как тазик «Оливье»
Чтобы там ни было в жизни, когда смотришь на милые фото пушистиков, все сразу как-то светлее и уютнее становится. И уж точно настроение улучшается. А мы только и рады возможности внести небольшой вклад в личное счастье наших читателей. Поэтому вот подборка мимимишных питомцев, которых связывает настоящая дружба и любовь.
«Фото специально для тех, кто считает, что мою собаку лучше держать подальше от кошки»
Гусь свинье не товарищ? Зато собака — вполне!
Настоящим чувствам и злой хозяин не помеха
- Дело было в деревне. Наш любимый песель был на «свободном выгуле». Никому не мешал, но злобный сосед его терпеть не мог. Угрожал, мол, если собаку не привяжем — пожалеем. И вот однажды пес пропал. Слезы ручьем, бегу к соседу: «Ты офигел?! Что натворил?!» А сосед усмехнулся и выдал: «Это ваш натворил. Вот с моей Жучкой семью завел». Короче, оказалось, что наш песик — еще и примерный отец. Он захаживал к соседской собаке, и у них родились щенки. Теперь они в одной конуре спят.
Целый день они дерутся, а ночью спят в обнимку
Люди, у которых собака na свободном выгуле (любая, любого размера) должны гореть в аду.
У кого еще кот дружит с собакой, признавайтесь
Овчарка и такса обе дружили с балинезийкой. Колли вполне мирно сосуществовала с британкой. Вот бы люди так.
Даже хищник может оказаться лучшим другом
- На днях на работу залетел попугай. Хозяев не нашли, решила забрать домой. А там кот. Сегодня возвращаюсь домой, захожу в квартиру и вижу открытую клетку! Сердце в пятки, лицо в пот! Думаю, ну все, хана пернатому... И тут выбегает меня встречать кот, а у него на спине едет попугай! Так меня еще дома не встречали. © Палата № 6 / VK
«Моя курица выискивает насекомых в шерсти собаки»
Мои кот и попугаи в детстве додружились ;( Инстинкт все равно сработал, когда мы уже умилялись, как они дружат
История одной необычной дружбы
Пушистым приятелям тоже нужно собираться и выходить гулять
- Папа вчера рассказывал историю. Ехал на работу в метро, на одной станции в вагон заходит собака и занимает место у двери. Она едет две станции, потом выходит. На платформе, у той же двери, где сидела собака, ее встречают еще две собаки. Они встречаются и вместе направляются к выходу, виляя хвостами. Просто у них какие-то свои «собачьи дела». © Палата № 6 / VK
Когда тебе 15 лет, но ты уступаешь новому щенку свою лежанку, потому что ему страшно. А еще защищаешь его, несмотря ни на что
Собака в метро это ЧП. Сомневаюсь, что там спокойно болтаются целых три собаки по своим делам
«Мой кот улизнул из дома, чтобы встретиться с котом соседей»
Друг действительно познается в беде
- Собака у меня уже два года, а кошку я подобрала недавно. Шла по улице, а она такая несчастная и грязная сидит. Съежилась под деревом. Пожалела и забрала к себе. Вымыла, вычесала, и оказалось, что она белоснежная красотка с голубыми глазами! Переживала только, как примет ее моя Линда. Я подносила к ней кошку и говорила: «Это наша Маруся. Не обижай ее». Линда рычала, а Маруся шипела. Думала, что они никогда не поладят. Но однажды кто-то из детей плохо прикрыл калитку, и к нам во двор забежала чужая собака. Маруся в это время грелась на солнышке. Так собака бросилась к ней и прокусила ей лапку. Линда сорвалась с цепи и прогнала чужака! А потом я увидела, как она зализывает ранку на лапке кошке. Я не верила глазам... Но теперь они даже спят вместе. © Палата № 6 / VK
Собакен знает, что не нужно двигаться, если кот наконец-то удобно устроился
Дружба в самые трудные времена
- Мы с семьей живем в частном доме. И вот в прошлом году наш пес принес в зубах маленького котенка. Тот выглядел ужасно. Потрепанный, страшненький, грязный. Пес тогда оставил его у будки и лаем зазывал к себе. Мы посмотрели на нового нашего друга, решили оставить. Выхаживали, отмывали, откармливали. А пес от кота ни на шаг не отходил. Делился едой, вылизывал, вымывал. Они не разлучались никогда, а сейчас, когда кот стал красавцем и подрос, так вообще. Играются каждый день! Пришлось даже двойную будку им построить. © Палата № 6 / VK
А вот еще подборка мимимишных статей про животных-друзей:
Комментарии
Наа самом дел смешно смотреть, как закормленные так, что из ушей лезет, звери не нападают друг наа друга. Им делить нечего и сил наа это нет.
Потом современные хозяева. особенно городские. вообще мало что из психологии зверей понимают. Наа кого нападут собаки наа свободном кормлении (что поймал, то и жри), наа кого нет Почему они не трогают домашний скот (в зависимости от порода) и тыды.
БЛИН... дорогая администрация... уберите, блин, из запретов предлоги! Заипало, чесслово!!!!
Человек требующий чтобы чужая собака не самовыгуливалась - это канешно ЗЛО... Ведь собачкам нужна ВОЛЯ! А потом эти же "добрые" бегают и требуют пристрелить всех чужих собак которые их покусают.