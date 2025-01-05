15 примеров дружбы животных, которые греют душу как тазик «Оливье»

Чтобы там ни было в жизни, когда смотришь на милые фото пушистиков, все сразу как-то светлее и уютнее становится. И уж точно настроение улучшается. А мы только и рады возможности внести небольшой вклад в личное счастье наших читателей. Поэтому вот подборка мимимишных питомцев, которых связывает настоящая дружба и любовь.

«Фото специально для тех, кто считает, что мою собаку лучше держать подальше от кошки»

Гусь свинье не товарищ? Зато собака — вполне!

Настоящим чувствам и злой хозяин не помеха

Дело было в деревне. Наш любимый песель был на «свободном выгуле». Никому не мешал, но злобный сосед его терпеть не мог. Угрожал, мол, если собаку не привяжем — пожалеем. И вот однажды пес пропал. Слезы ручьем, бегу к соседу: «Ты офигел?! Что натворил?!» А сосед усмехнулся и выдал: «Это ваш натворил. Вот с моей Жучкой семью завел». Короче, оказалось, что наш песик — еще и примерный отец. Он захаживал к соседской собаке, и у них родились щенки. Теперь они в одной конуре спят.

Целый день они дерутся, а ночью спят в обнимку

У кого еще кот дружит с собакой, признавайтесь

Даже хищник может оказаться лучшим другом

На днях на работу залетел попугай. Хозяев не нашли, решила забрать домой. А там кот. Сегодня возвращаюсь домой, захожу в квартиру и вижу открытую клетку! Сердце в пятки, лицо в пот! Думаю, ну все, хана пернатому... И тут выбегает меня встречать кот, а у него на спине едет попугай! Так меня еще дома не встречали. © Палата № 6 / VK

«Моя курица выискивает насекомых в шерсти собаки»

История одной необычной дружбы

Пушистым приятелям тоже нужно собираться и выходить гулять

Папа вчера рассказывал историю. Ехал на работу в метро, на одной станции в вагон заходит собака и занимает место у двери. Она едет две станции, потом выходит. На платформе, у той же двери, где сидела собака, ее встречают еще две собаки. Они встречаются и вместе направляются к выходу, виляя хвостами. Просто у них какие-то свои «собачьи дела». © Палата № 6 / VK

Когда тебе 15 лет, но ты уступаешь новому щенку свою лежанку, потому что ему страшно. А еще защищаешь его, несмотря ни на что

«Мой кот улизнул из дома, чтобы встретиться с котом соседей»

Друг действительно познается в беде

Собака у меня уже два года, а кошку я подобрала недавно. Шла по улице, а она такая несчастная и грязная сидит. Съежилась под деревом. Пожалела и забрала к себе. Вымыла, вычесала, и оказалось, что она белоснежная красотка с голубыми глазами! Переживала только, как примет ее моя Линда. Я подносила к ней кошку и говорила: «Это наша Маруся. Не обижай ее». Линда рычала, а Маруся шипела. Думала, что они никогда не поладят. Но однажды кто-то из детей плохо прикрыл калитку, и к нам во двор забежала чужая собака. Маруся в это время грелась на солнышке. Так собака бросилась к ней и прокусила ей лапку. Линда сорвалась с цепи и прогнала чужака! А потом я увидела, как она зализывает ранку на лапке кошке. Я не верила глазам... Но теперь они даже спят вместе. © Палата № 6 / VK

Собакен знает, что не нужно двигаться, если кот наконец-то удобно устроился

Дружба в самые трудные времена