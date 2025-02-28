20+ животных, которые выбрали себе приятелей сердцем, и дружат искреннее, чем некоторые люди
Животные
45 минут назад
Животные умеют заводить приятелей не хуже людей. И проникнуться самыми теплыми чувствами они могут не только к представителям своего вида, но и к тем, с кем кажутся несовместимыми. Неважно, какого вида или размера друг, если рядом тепло и уютно. Кошки привязываются к крысам, собаки опекают котят — самые неожиданные пары заботятся друг о друге так, будто иначе и быть не может.
«Попугай Киви дружит со всеми животными, которые живут вместе с ним в одном доме»
"Хаос утешает своего брата Дизеля во время страшной грозы"
«Кто сказал, что кошки и собаки не могут быть лучшими друзьями? Эта парочка стала неразлучной»
- Ой-е-ей, тебя, кажется, ждут проблемы. Вместе эти двое могут натворить таких дел - кошка и ее шпиц! © Carolinakakt / Reddit
Котик приятельствует с ящерицей
"Мой возрастной пес начал молодеть с каждым днем, как только у него появился свой котенок"
А этот мэйн-кун выбрал в товарищи кролика
"Песик привел домой нового дружка. Оленя"
"Это не олень! Хозяин, это стройная длинноногая лабрадориха!"
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Ответить
- Неужели собаки готовы подружитьcя вообще с кем угодно? © Firehawk195 / Reddit
Годы идут, но одно остается неизменным — самое уютное место в доме по-прежнему рядом с другом
Котята-подобранцы твердо уверены, что нашли свою настоящую маму
"Я - фотограф. Сегодня мне повезло запечатлеть такую парочку"
"Я и мечтать не смела, что за неделю, которая прошла с того момента, как к нам в дом попал котенок, эти двое сумеют так проникнуться друг к другу"
«Они были неразлучны. С тех пор, как его друга не стало, кот ни к одной из живущих в доме крыс не проникся теми же чувствами»
Дружба, по мнению этой парочки, это все делать вместе и делить пополам
Эта морская свинка просто влюбилась в собаку
Двое приятелей неразлучны даже во сне
"Когда в доме появился щенок хаски, кот решил его усыновить"
«Котенок по имени Креветочка нашел себе самого лучшего друга»
- Жизнь слишком коротка, чтобы не иметь друзей. Даже если они в десять раз больше вас, и вы не совсем уверены, кто они, потому что вы-то всего-навсего маленький котик. © KindaSlowSometimes / Reddit
"Мой пес нашел в парке подружку. Пообщавшись с хозяином, мы выяснили, что наши собаки - брат и сестра. Они не виделись с тех пор как им было 2 месяца"
Дружить - это разделять все интересы приятеля. Даже его нелепое пристрастие к невкусным палкам
"Эти двое могут притворяться, что терпеть не могут друг друга, но на самом деле они - лучшие друзья"
«Морская свинка будет ходить по пятам за псом до тех пор, пока он не обратит на нее внимание и не оближет»
"У моего щенка появился друг"
- Очаровательная парочка! А как вам пришло в голову, что они поладят? © headgyheart / Reddit
«Мои кошки родили котят в один день, и теперь растят малышей вместе»
«Кот и курица стали лучшими приятелями и теперь всюду ходят друг за другом»
Говорят, что дружба, как и любовь, не знает границ и различий — и животные подтверждают эту истину лучше всех. И вот еще несколько подборок на эту же тему:
Фото на превью St0pX / Reddit
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