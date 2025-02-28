20+ животных, которые выбрали себе приятелей сердцем, и дружат искреннее, чем некоторые люди

Животные умеют заводить приятелей не хуже людей. И проникнуться самыми теплыми чувствами они могут не только к представителям своего вида, но и к тем, с кем кажутся несовместимыми. Неважно, какого вида или размера друг, если рядом тепло и уютно. Кошки привязываются к крысам, собаки опекают котят — самые неожиданные пары заботятся друг о друге так, будто иначе и быть не может.

«Попугай Киви дружит со всеми животными, которые живут вместе с ним в одном доме»

"Хаос утешает своего брата Дизеля во время страшной грозы"

«Кто сказал, что кошки и собаки не могут быть лучшими друзьями? Эта парочка стала неразлучной»

Ой-е-ей, тебя, кажется, ждут проблемы. Вместе эти двое могут натворить таких дел - кошка и ее шпиц! © Carolinakakt / Reddit

Котик приятельствует с ящерицей

"Мой возрастной пес начал молодеть с каждым днем, как только у него появился свой котенок"

А этот мэйн-кун выбрал в товарищи кролика

"Песик привел домой нового дружка. Оленя"

Неужели собаки готовы подружитьcя вообще с кем угодно? © Firehawk195 / Reddit

Годы идут, но одно остается неизменным — самое уютное место в доме по-прежнему рядом с другом

Котята-подобранцы твердо уверены, что нашли свою настоящую маму

"Я - фотограф. Сегодня мне повезло запечатлеть такую парочку"

"Я и мечтать не смела, что за неделю, которая прошла с того момента, как к нам в дом попал котенок, эти двое сумеют так проникнуться друг к другу"

«Они были неразлучны. С тех пор, как его друга не стало, кот ни к одной из живущих в доме крыс не проникся теми же чувствами»

Дружба, по мнению этой парочки, это все делать вместе и делить пополам

Эта морская свинка просто влюбилась в собаку

Двое приятелей неразлучны даже во сне

"Когда в доме появился щенок хаски, кот решил его усыновить"

«Котенок по имени Креветочка нашел себе самого лучшего друга»

Жизнь слишком коротка, чтобы не иметь друзей. Даже если они в десять раз больше вас, и вы не совсем уверены, кто они, потому что вы-то всего-навсего маленький котик. © KindaSlowSometimes / Reddit

"Мой пес нашел в парке подружку. Пообщавшись с хозяином, мы выяснили, что наши собаки - брат и сестра. Они не виделись с тех пор как им было 2 месяца"

Дружить - это разделять все интересы приятеля. Даже его нелепое пристрастие к невкусным палкам

"Эти двое могут притворяться, что терпеть не могут друг друга, но на самом деле они - лучшие друзья"

«Морская свинка будет ходить по пятам за псом до тех пор, пока он не обратит на нее внимание и не оближет»

"У моего щенка появился друг"

Очаровательная парочка! А как вам пришло в голову, что они поладят? © headgyheart / Reddit

«Мои кошки родили котят в один день, и теперь растят малышей вместе»