16 человек, которые порылись в бабушкиных сундуках и на барахолках, а мы им теперь завидуем
59 минут назад
Иногда жизнь преподносит такие неожиданные находки, что сложно не поверить в удачу. Кто-то случайно покупает редкий предмет на блошином рынке, а кто-то получает в наследство вещь с удивительной историей. Счастливый случай может ждать нас где угодно — нужно лишь быть внимательнее к деталям. В этой подборке мы собрали реальные историй людей, которые показали свои находки.
И обязательно загляните в бонус, ведь редкость можно найти даже на помойке!
«Из таких винтажных чашек кофе пьем, моя дама по случаю купила на распродаже чьего-то ненужного наследства»
«Великолепный фарфор, очень тонкий и практически невесомый. По деньгам обошлось в символический косарь за шесть штук».
«Это блюдо просто лежало у нас дома в буфете. И только много лет спустя я узнала, что оно досталось от прадеда. Блюду больше 100 лет и оно с позолотой»
«Бабушка отдала мне свое пальто»
- Ты можешь спокойно продать его за $ 1000. © tread10 / Reddit
«Моя находка в доме бабушки. Кто знает, что это?»
- Вероятно, это японская выемчатая эмаль 1920-х, стоит около $ 500. © Red_D_Rabbit / Reddit
«У меня есть удивительный кулон, который называется «драконий клад»
- Вы его продаете? Я бы купила. © ReasonableAd1887 / Reddit
«Обнаружил в подвале своего дома золотую жилу. Там около 100 предметов в отличном состоянии, им точно больше 60 лет! Есть даже 2 блюда со штампом 1700 года»
«Его мне тетя дала»
- Можно продать за $150-200. © SmileyLebowski / Reddit
«Витражи в теперь уже моем доме 1924 года — их установили, когда дом построили. Отмечаем 100-летие!»
«Разбираю мамин дом. Нашел куколку 1920-х годов, она осталась от бабушки. Ее семья часто переезжала, но любимую игрушку она всегда брала с собой»
«Нашел у бабули вазу. Выяснилось, что она может стоить порядка $ 100»
«Нашла в бабушкином доме. Это фигня или можно попробовать продать?»
- Это же кошелек для монет, такие были в моде в 1920-х. © Ok_Part6564 / Reddit
- Я их коллекционирую, рыночная цена $ 20-40. © Crafty_Lady1961 / Reddit
«Этот старинный патефон принадлежал моему богатому прапрадеду. Может, таких всего 2 экземпляра в мире»
«Я узнал о еще существовании неделю назад, а до этого он 30 лет пылился в гараже у бабушки».
«Нашел у бабули. Кто-нибудь может сказать, какова ее ценность?»
- Это знаменитый фарфор Delft Blue, производство Голландии. Он признан во всем мире и очень дорогой (В интернете продается более, чем за $ 250 — прим. ADME). © Rednetboy / Reddit
«Приобрели дом 1860-х годов и нашли там светильник. Хотим дать ему вторую жизнь, электрик сказал, что это можно устроить»
«Выносила хлам из старого дома и нашла лампу. Кажется, она 1890-х годов»
- Вы вполне можете продать ее за $ 100. © Rednetboy / Reddit
«Обнаружила этот камин в доме 1902 года постройки. Как думаете, удастся ли продать?»
- Раньше я был посредником на рынке антиквариата. Думаю, вы можете выручить за него $ 1,5 тыс. © MareShoop63 / Reddit
Бонус
- Пошла я как-то мусор выносить. Смотрю, около помойки стоит милый чайник. Без крышки, правда. Ну я его хвать и домой понесла. Помыла, разглядела маленький скол. Прочитала про клеймо в интернете. И через 20 минут выставила на продажу за косарь. На следующий день же купили! © Haltijatar / Pikabu
