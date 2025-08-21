16 человек, которые порылись в бабушкиных сундуках и на барахолках, а мы им теперь завидуем

Иногда жизнь преподносит такие неожиданные находки, что сложно не поверить в удачу. Кто-то случайно покупает редкий предмет на блошином рынке, а кто-то получает в наследство вещь с удивительной историей. Счастливый случай может ждать нас где угодно — нужно лишь быть внимательнее к деталям. В этой подборке мы собрали реальные историй людей, которые показали свои находки.



И обязательно загляните в бонус, ведь редкость можно найти даже на помойке!

«Из таких винтажных чашек кофе пьем, моя дама по случаю купила на распродаже чьего-то ненужного наследства»

«Великолепный фарфор, очень тонкий и практически невесомый. По деньгам обошлось в символический косарь за шесть штук».

«Это блюдо просто лежало у нас дома в буфете. И только много лет спустя я узнала, что оно досталось от прадеда. Блюду больше 100 лет и оно с позолотой»

«Бабушка отдала мне свое пальто»

Ты можешь спокойно продать его за $ 1000. © tread10 / Reddit

«Моя находка в доме бабушки. Кто знает, что это?»



Вероятно, это японская выемчатая эмаль 1920-х, стоит около $ 500. © Red_D_Rabbit / Reddit

«У меня есть удивительный кулон, который называется «драконий клад»

Вы его продаете? Я бы купила. © ReasonableAd1887 / Reddit

«Обнаружил в подвале своего дома золотую жилу. Там около 100 предметов в отличном состоянии, им точно больше 60 лет! Есть даже 2 блюда со штампом 1700 года»

«Его мне тетя дала»

Можно продать за $150-200. © SmileyLebowski / Reddit

«Витражи в теперь уже моем доме 1924 года — их установили, когда дом построили. Отмечаем 100-летие!»

«Разбираю мамин дом. Нашел куколку 1920-х годов, она осталась от бабушки. Ее семья часто переезжала, но любимую игрушку она всегда брала с собой»

«Нашел у бабули вазу. Выяснилось, что она может стоить порядка $ 100»

«Нашла в бабушкином доме. Это фигня или можно попробовать продать?»

Это же кошелек для монет, такие были в моде в 1920-х. © Ok_Part6564 / Reddit

Я их коллекционирую, рыночная цена $ 20-40. © Crafty_Lady1961 / Reddit

«Этот старинный патефон принадлежал моему богатому прапрадеду. Может, таких всего 2 экземпляра в мире»

«Я узнал о еще существовании неделю назад, а до этого он 30 лет пылился в гараже у бабушки».

«Нашел у бабули. Кто-нибудь может сказать, какова ее ценность?»

Это знаменитый фарфор Delft Blue, производство Голландии. Он признан во всем мире и очень дорогой (В интернете продается более, чем за $ 250 — прим. ADME). © Rednetboy / Reddit

«Приобрели дом 1860-х годов и нашли там светильник. Хотим дать ему вторую жизнь, электрик сказал, что это можно устроить»

«Выносила хлам из старого дома и нашла лампу. Кажется, она 1890-х годов»

Вы вполне можете продать ее за $ 100. © Rednetboy / Reddit

«Обнаружила этот камин в доме 1902 года постройки. Как думаете, удастся ли продать?»

Раньше я был посредником на рынке антиквариата. Думаю, вы можете выручить за него $ 1,5 тыс. © MareShoop63 / Reddit

Бонус