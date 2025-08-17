20 фотоснимков бабушек, которые в молодости могли дать фору голливудским звездам

35 минут назад

Когда мы думаем о звездах Голливуда золотой эпохи, на ум приходят блистательные образы Одри Хепберн или Софи Лорен. Но у каждой семьи есть свои иконы красоты — женщины, чье очарование, стиль и харизма в молодости могли соперничать с кинодивами. Сегодня мы покажем фотографии бабушек, которыми похвастались пользователи сети. Посмотрите, какими были эти великолепные женщины без всех этих новомодных фильтров и фотошопа.

«Моя бабушка, конец 1940-х»

«Бабушка была очень горячей штучкой, 40-е»

«Этой красотке сегодня исполнилось 94!»

«Бабушка с отцом, 55 лет назад»

«Моя бабушка в 1992 году»

«Моя бабушка на мопеде. Увы, мы с ней так и не познакомились»

«Бабушка в 70-х»

«Прически моей бабули — это отдельная песня»

«Покажу свою красивую бабулю»

«1963 год. Мои прабабушка и бабушка в Диснейленде»

«Моя бабушка и ее бойфренд много лет назад»

«Фото моей бабушки из 60-х»

«Бабуля на свидании с дедом в 1948»

  • В то время брюки считались неподобающей одеждой для женщин. Круто, что твоя бабушка пошла против всех этих условностей. Выглядит она стильно. © Artislife61 / Reddit

«Моя бабушка в 50-х»

«Так выглядела моя бабушка в молодости»

«Моя бабушка в течение 47 лет была моим лучшим другом»

  • Твоя бабушка на всех фото такая «зажигалочка»! © Buffyoh / Reddit

«Единственное сохранившееся фото моей прабабушки»

«Моя бабушка Ирен»

«Здесь моей бабушке 16. Обожаю ее»

«Моя бабушка и ее пианино, выпущенное в 1920-м. Я на нем тоже играл»

Melancholy
17 часов назад

Люблю фотографировать, но не могу смотреть на снимки. Кто-то умирает, кто-то стареет, какие-то моменты уходят навсегда и не вернуться больше… от этого невероятно щимит сердце…

