20 фотоснимков бабушек, которые в молодости могли дать фору голливудским звездам

Когда мы думаем о звездах Голливуда золотой эпохи, на ум приходят блистательные образы Одри Хепберн или Софи Лорен. Но у каждой семьи есть свои иконы красоты — женщины, чье очарование, стиль и харизма в молодости могли соперничать с кинодивами. Сегодня мы покажем фотографии бабушек, которыми похвастались пользователи сети. Посмотрите, какими были эти великолепные женщины без всех этих новомодных фильтров и фотошопа.
«Моя бабушка, конец 1940-х»
«Бабушка была очень горячей штучкой, 40-е»
«Этой красотке сегодня исполнилось 94!»
«Бабушка с отцом, 55 лет назад»
- Господи, я хочу вернуться в прошлое и просто попытаться к ней подкатить. © ShockAe / Reddit
- Вау, вот это гены вам достались! © JumpyPumpkin9526 / Reddit
«Моя бабушка в 1992 году»
- Ну е-мое. Теперь я чувствую себя старым! © DarkAthena / Reddit
«Моя бабушка на мопеде. Увы, мы с ней так и не познакомились»
«Бабушка в 70-х»
«Прически моей бабули — это отдельная песня»
«Покажу свою красивую бабулю»
«1963 год. Мои прабабушка и бабушка в Диснейленде»
- Их наряды выглядят очень современно. © Uvabird / Reddit
«Моя бабушка и ее бойфренд много лет назад»
«Фото моей бабушки из 60-х»
- Я бы точно пригласил ее на танцы. © Peachykeenpal / Reddit
«Бабуля на свидании с дедом в 1948»
- В то время брюки считались неподобающей одеждой для женщин. Круто, что твоя бабушка пошла против всех этих условностей. Выглядит она стильно. © Artislife61 / Reddit
«Моя бабушка в 50-х»
- Будь у меня машина времени, я бы стал твоим дедулей. © CapTexAmerica / Reddit
«Так выглядела моя бабушка в молодости»
«Моя бабушка в течение 47 лет была моим лучшим другом»
- Твоя бабушка на всех фото такая «зажигалочка»! © Buffyoh / Reddit
«Единственное сохранившееся фото моей прабабушки»
«Моя бабушка Ирен»
«Здесь моей бабушке 16. Обожаю ее»
- Настоящая голливудская старлетка! © la_capitana / Reddit
«Моя бабушка и ее пианино, выпущенное в 1920-м. Я на нем тоже играл»
Люблю фотографировать, но не могу смотреть на снимки. Кто-то умирает, кто-то стареет, какие-то моменты уходят навсегда и не вернуться больше… от этого невероятно щимит сердце…
