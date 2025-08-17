20 фотоснимков бабушек, которые в молодости могли дать фору голливудским звездам

Когда мы думаем о звездах Голливуда золотой эпохи, на ум приходят блистательные образы Одри Хепберн или Софи Лорен. Но у каждой семьи есть свои иконы красоты — женщины, чье очарование, стиль и харизма в молодости могли соперничать с кинодивами. Сегодня мы покажем фотографии бабушек, которыми похвастались пользователи сети. Посмотрите, какими были эти великолепные женщины без всех этих новомодных фильтров и фотошопа.