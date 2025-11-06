Мои коты на ручки не идут 😓 начинают пинаться, вырываться и орать хриплыми голосами. Это их рыжий патриарх так научил. А он так делает, потому что услышал, что мы его кастрировали 😳 и больше не хочет иметь с нами ничего общего
14 историй, про которые иначе как «Свекровь мочит» и не скажешь
Первая встреча со свекровью — это всегда немного лотерея. Никогда не знаешь, что тебя ждет: теплая улыбка, допрос с пристрастием или пир на весь мир. Позже начинается самое интересное — совместные праздники, советы и неожиданные выходки. В этой подборке — истории о свекровях, которые умеют удивлять, смешить и порой ставить в тупик.
- Знакомилась с мамой парня, очень волновалась. Зашли, она меня усадила в зале и унеслась на кухню. Пошла я за ней и вдруг услышала: «Ну вот же мымра, а?!» У меня ступор, а она обернулась, увидела меня и выдала гениальное: «Кошка икру с бутербродов слизала, пока я к двери ходила», — и давай смеяться. Меня тоже на ха-ха пробило. Незабываемое знакомство, короче. Но в итоге и маме, и кошке я понравилась.
- Мы с парнем жили вместе. Я освободилась пораньше и решила сделать ему сюрприз. Готовлю ужин и вдруг слышу, как открывается дверь. Решаю подшутить, напугать его. Выпрыгиваю из-за угла и получаю цветами прямо в лоб. Смотрю, а там незнакомая женщина. И тут мой любимый заявляет:"Ой, дорогая, знакомься, это моя мама! Помнишь, я говорил, что скоро вас познакомлю, хотел устроить сюрприз«. Тут мы все не выдержали и стали смеяться, надо же было так умудриться. Мама его извинилась за то, что швырнула в меня букет от страха. Не так я себе представляла наше знакомство, но, может, оно и к лучшему, сразу свели на ноль все неловкости. Свекровь у меня дама с характером, но ко мне относится тепло.
- Свекровь долго не видела внучку, даже уже обижаться начала, что не приводим. Но так получалось: то малышка болела, то она сама, то дела у нас были. Наконец мы пришли к ней в гости. Она с внучкой пошла в другую комнату и тут я слышу: «Ах, ты моя маленькая, мое солнышко, ну, иди на ручки». Я забеспокоилась, не тяжело ли ей в ее возрасте уже подросшего ребенка поднимать. Тут свекровь заходит со своей кошкой на руках! Ну да, ну да, вы же так давно не виделись, так соскучились! © Не все поймут / VK
- Пришел меня парень знакомить с родителями. Отец: «Я надеюсь, что вы неадекватная», мама его кивает и добавляет: «Да-да, а то у нас тут слегка безумно все». Я и ответила: «Тогда супер. Неадекват — наш формат». Все вместе посмеялись и пошли к столу. С мужем уже вместе 3 года, свекровь меня называет «неадекватная дочь», а я зову ее «безумная мама». Да, странная у нас семейка. © Не все поймут / VK
- Недавно жаловалась мужу на свекровь, мол, она нам жизни спокойной не дает. Постоянно сует свой нос в наши дела, пытаясь принимать участие во всех ситуациях. Меня это бесит, а муж говорит, что могло быть и хуже. Есть у него знакомая, у которой свекровь в 3 часа ночи ворвалась к ним с мужем в спальню и спросила: «Сынок, а ты знаешь, почем нынче чернослив на базаре?» © Палата № 6 / VK
- Живем вместе со свекровью. Сегодня она просто подошла ко мне и тихо спросила: «Эля, в чем смысл жизни?» Я в ступоре: «Эмм... не знаю». Она: «Ну, ты подумай. Знаешь, я тоже часто задаю себе этот вопрос и тоже зачастую не могу понять, в чем же смысл... Но точно знаю: в чем его нет, так это в том, чтобы мыть за тобой твои грязные кружки!» Кажется, съезжаем на съемную... © Не все поймут / VK
Так на съемной квартире все равно кружки нужно мыть. Если съезжать не хочется - посудомойка решит эту проблему
- Моя свекровь как-то на семейном празднике стала рассказывать историю из своей молодости. Начала она со слов: «Нас было пять мальчиков и пять девочек, или наоборот, я точно не помню». И долго не могла понять, почему мы всем загибаемся в диком смехе! © Убойные Истории / VK
- Дочь наша начала на горшок ходить. Я поделилась со свекровью этой новостью, а она как начнет: «А ты знаешь, у нее такой потенциал! Надо бы на спортивную гимнастику отдать, может, она будет чемпионкой! Ну или хотя бы в балет!» Ну мне смешно, малой же всего два годика. Как-то раз рассказала, что Соня научилась пазлы складывать. А свекровь как станет: «Вот видишь, у нее аналитический склад ума! Ее в программисты! Надо курсы искать!» Я валяюсь со смеху, а она серьезна. Такое ощущение, что все свои неосуществленные мечты она через мою дочку пытается реализовать. Смеюсь, но ведь и правда заметила, что она мне теперь на ушко шепчет, как воспитать гениального ребенка. То книги почитать посоветует, то на какие-то курсы отправить. И вот думаю: может, ей как-то мягко объяснить, что я хочу, чтобы Сонечка сама выбирала, чем ей заниматься? © СИТУАЦИЯ / VK
Мама ребенка абсолютная дypa, конечно, дочь сама выберет, а до этого ничему не следует учить? Как она поймет, ЧТО ей нравится, если ничего не пробовала и не знает? 3 года - самый лучший возраст, чтобы начинать обучение хотя бы иностранным языкам . Нет, мать будет ждать до 17?
- Когда моя будущая свекровь узнала, что я уже была замужем, начался ураган. От ее децибелов дрожали стекла, звенел хрусталь. Мой жених перебил мать одной фразой: «А ничего, что папа — это уже третий твой муж?» А она: «Вот именно, сынок, я знаю, как это бывает». Чувствую, семейная жизнь будет веселой... © Карамель / VK
- Недавно мы с мужем ездили к его маме с папой. А у мужа имеется младший брат, которому 6 лет. Мы все вместе поужинали, сидим со свекрами и пьем чай. А муж с брательником носятся друг за другом, играют и громко кричат. Мы со свекровью смотрим на них, посмеиваемся потихоньку, и тут она говорит: «Как ты думаешь, может, их пора спать уложить? Или пусть еще побесятся?» © Убойные Истории / VK
- Как-то полезла я под ванну, чтобы посмотреть, откуда течет, и нашла там штук 10 банок разного варенья сроком годности до 1976-1985 годов. Почесала репу, позвонила мужу, спросила, не определить ли их на помойку? Муж ржет, говорит: «Какое неуважение к старшим, стыдись!» Откуда варенье — не знает, видимо, свекровь притащила. Наш дом был построен в 2010 году, мы так прикинули, что, когда варенье переехало к нам под ванну, ему было уже около тридцатника. Позвонили свекрови, спросили, мол, ваше? Она ответила: «Мое, не выбрасывайте, я на дачу заберу!» И ведь забрала. © Убойные Истории / VK
- Свекровь купила ребенку набор под названием «Рептилии». В набор входят трицератопс, птеродактиль, крокодил, пара кактусов, пальма, пингвин, лев и белый кот... Я что-то пропустила на уроках биологии. © Убойные Истории / VK
- У меня дома живет котенок Байт, который постоянно ест, клянчит еду и вообще ненасытный, просто замучил всех. Ложусь я поздно. Однажды ночью иду по коридору, на кухне свет горит. Из коридора видна только часть кухни, стол и холодильник. И вот у этого холодильника сидит Байт и что-то увлеченно поглощает, наверное, с плиты стащил. А так как он уже вечером ел, я громко и с раздражением спрашиваю: «Опять жрешь, негодное создание?» Через секунду из того угла кухни, что не просматривался, доносится жалобный голос свекрови: «Ну что ты, Кирочка, я же с самого утра не ела...» © Убойные Истории / VK
- Было мне тогда лет 18. Как-то мы с подружкой проходили мимо стройки. Там еще ничего не было, просто времянка и перепаханная земля. Подружка зашла во времянку, там сидела тетенька. Удивилась она внезапным гостям и сразу пошла ставить чайник. Мы просидели у нее, наверное, час. Нас, голодных студенток, накормили, напоили, мы поболтали о том о сем. И точно так же мы спокойненько ушли. Больше эту тетеньку не видели. Но впечатление осталось приятным, конечно. Прошло 10 лет. Ухаживал за мной молодой человек, позвал на новогоднее празднование в большую разновозрастную компанию. Познакомил со многими, всех по имени-отчеству называл. С одной дамой, показавшейся мне смутно знакомой, завязался разговор, мы стоим и болтаем втроем... И тут он такой: «А, да, кстати. Это моя мама». Оказывается, они работали в одном театре вместе, и он привык в коллективах по имени-отчеству к ней обращаться. И да, это была та самая тетенька, накормившая студенток во времянке на стройке... Это мы уже вспомнили вместе, сопоставив все факты. © Dosifeya / Pikabu
Пользователи сети не понаслышке знают, что и тещи порой жгут от души:
Комментарии
"мы шли мимо стройки и зашли во времянку" звучит, как начало ужастика