18 доказательств того, что отношения тещи и зятя без курьезов не обходятся

Истории
16 часов назад

Рассказов о взаимоотношениях тещи и зятя в интернете не счесть. Но тема не теряет своей актуальности, поэтому вот вам очередная порция историй о культовых героях всех семейных подборок.

  • Моя теща твердо убеждена, что дома должны оставаться незапертыми, чтобы члены семьи могли входить и выходить без приглашения, когда им заблагорассудится. Мы с моей второй половинкой такого не одобряем, поэтому наши двери всегда заперты. Теща не растерялась, просто взяла ключи и сделала дубликат. Она не обрадовалась, когда мы поменяли замки. © Unknown author / Reddit
  • Приехал на дачу, а там «теща» на грядках. Я спросил, что она тут забыла, а в ответ: «Мне теперь нельзя приезжать на нашу дачу?». Я напомнил, что мы с ее дочерью шесть лет в разводе, но это ее не смутило. Тогда я решил выйти из ситуации элегантно. В следующий раз мне позвонил тесть и сказал, что на нашей даче были какие-то незнакомые люди, которые их прогнали и угрожали спустить на них собак, если они снова придут. Ну... А я просто продал дачу, вот и все. © Палата № 6 / VK
  • Утром в день свадьбы моя теща рассказывает мне о первом браке моей будущей жены и о том, что она знала, что бывший моей жены изменял ей еще до того, как они поженились, но ей «не хватило духу сказать». Весь разговор был странным и неловким. © WantAllMyGarmonbozia / Reddit
  • Сотрудница жалуется на жадного зятя, вот в чем суть. Ее внук-подросток дружит с девушкой. Иногда просит у отца денег на кино, кафе... И вот вчера он просит у бати денег на кафе, тот дает ему тысячу. Сотрудница, она же теща, говорит зятю, мол, дай ты побольше, что они там на тысячу купят-то. А зять говорит ей: «Я дал тысячу, родители девушки дадут тысячу, уже неплохо». И вот, значит, сотрудница возмущается, какой жадный у нее зятек. Я ей говорю:
    — Ну ты в итоге дала внуку еще денег?
    — Нет.
    — Ну а почему? Дала бы, покормила бы девчонку за свой счет.
    — При чем тут я, это другое...
    Я теперь, похоже, тоже считаюсь у нее жадным. © Unknown author / Pikabu
Фидо
2 часа назад

Как-то странно продавать дачу лишь из-за того, что не можешь договориться с бывшими родственниками

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  • Моя жена всегда сама стирала мне вещи. Пытался стать полезным мужем, решил постирать вещи самостоятельно. Оставил маркер в нагрудном кармане рубашки и уничтожил кучу рабочих рубашек. Жена пожаловалась теще. В итоге после разговора, пошла в магазин и купила мне 5 новых рубашек и брюк. Обожаю свою тещу. © karduar / Reddit
  • Встречался с будущей женой. К ней приехали родители, и она попросила меня не «светиться», так как родители у нее очень строгие. А вечером звонит и говорит: «Приезжай. Мама сейчас хлеб резала, потом задумчиво на нож посмотрела, повернулась к отцу и говорит: ‘Вань, у дочки, походу, жених появился. Ну что, дочь, зови своего, знакомиться будем. Ножи точить он точно хорошо умеет». Ничего не строгие оказались, душевно пообщались. © NeBudite / Pikabu
  • Теща попросила помочь с картошкой. Собрали, сложили в гараже, свою половину отдал ей. Через две недели спросил: «Еще привезти?» Сказала, что не нужно. Через месяц — снова нет. Не выдержал, спрашиваю: «Неужели не закончилась?» Теща на полном серьезе отвечает: «Нет, я понемногу покупаю в магазине». © Палата № 6 / VK
  • Я был занят, но захотел есть, поэтому попросил тещу приготовить мне жареные бутерброды с тунцом. Так она решила подшутить и приготовила мне бутерброды с кошачьим кормом! © InterestingManager43 / Reddit
  • Теща заявляет: «Мы хотим организовать твой день рождения! Давай отпразднуем у вас дома». Потом она появилась с сумкой продуктов и отдыхала, пока я готовил себе праздничный ужин и все убирал. Моя жена в тот день была на работе. © Unknown author / Reddit
  • У мужа напряженные отношения с моей мамой. Вчера мама позвонила и сказала, что приедет на пару дней повидаться с внуками, и вечером я осторожно сказала об этом мужу. Только он открыл рот, чтобы ответить, как вдруг решила ожить дочкина игрушка и продолжила за него: «Дорогая мамочка, нет тебя милей, улыбайся, мамочка, песенке моей. Ля-ля-ля». «Ладно, пусть приезжает», — только и смог выдавить муж. © Мамдаринка / VK
  • Теща убедила нас переехать поближе к ней. Мол, она будет много заниматься детьми, и это сэкономит нам много денег. Ради этого мне пришлось отказаться от хорошей работы. Но как только мы переехали, она передумала. И теперь мне придется платить за уход за ребенком, а денег у меня меньше. И да, останься мы там, где были, — было бы дешевле. © Unknown author / Reddit
  • Мать моей бывшей жены сказала в день нашей свадьбы: «Жаль конечно. Но, по крайней мере, ты всегда можешь развестись». И на протяжении всего нашего брака она напоминала бывшей жене, что все мужчины изменяют. © MNCPA / Reddit
  • Сидели с парнем дома, скучали, и тут мне позвонила по видеосвязи моя мама. Я долго с ней разговаривала, решила переключить камеру и показать ее будущего зятя, а он вмиг подпрыгнул и побежал на кухню. Я испугалась, на автомате закончила звонок, давай узнавать, что стряслось, а парень говорит: «Да, блин, чего ты выключила, звони обратно! Я просто хотел перелить чай с этой кружки в ту, которую она мне подарила, чтобы она видела. Давай звони!» А последние дни он постоянно только из той кружки и пьет, чтобы всегда быть готовым к маминому звонку. © Карамель / VK
  • Подруга поделилась семейной тайной: «Моя мать вышла замуж, но зять (мой отец) не нравился теще. Поэтому когда бабушка приходила, мама прятала папу в шкафу». Бабушка жила в том же доме и приходила каждый день, часто еще и ночевать оставалась. Папа подруги практически постоянно жил в шкафу. © Подслушано / Ideer
  • В пробке заметила машину: молодая пара, девушка красится, парень закатывает глаза и говорит о том, как все достало, а сзади сидит бабуля и будто поучает его, мол, надо было по-другому ехать! Забавно, но еще смешнее стало, когда я увидела на стекле машины наклейку: «Меняю тещу на маринованные огурцы!» © Палата № 6 / VK
  • На днях у родителей жены отключили воду на несколько дней, взяли их вещи на стирку. Сегодня утром, собираясь на работу, любимая вручила 4 пакета: два с мусором и два со стиркой. Надо было видеть глаза тещи, когда до нее доехали не те два пакета. © Палата № 6 / VK
  • Работаю на телефоне. Звоню однажды клиенту с опросом, спрашиваю, найдется ли минутка, а мне мужчина отвечает: «Девушка, я на юбилее тещи, 50 лет, горе-то какое, представляете? Завтра позвоните». Поржали знатно всем отделом. © Палата № 6 / VK
  • Каждый раз, когда я думаю, что женщины меня больше ничем не удивят, они умудряются поднять планку еще выше. Теща на днях приобрела шарпея. Знаете, зачем? Затем, что у него морщин больше, чем у нее. © Палата № 6 / VK

А если вам не хватило подобных историй, то держите еще несколько подборок:

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