18 доказательств того, что отношения тещи и зятя без курьезов не обходятся

Как-то странно продавать дачу лишь из-за того, что не можешь договориться с бывшими родственниками
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Рассказов о взаимоотношениях тещи и зятя в интернете не счесть. Но тема не теряет своей актуальности, поэтому вот вам очередная порция историй о культовых героях всех семейных подборок.
Как-то странно продавать дачу лишь из-за того, что не можешь договориться с бывшими родственниками
А если вам не хватило подобных историй, то держите еще несколько подборок:
Бедный папа, который жил в шкафу... а переехать подальше или развестись духу у него, видимо, не хватило)