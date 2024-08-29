16 звездных красоток показали себя без макияжа, и мы теперь сидим в ступоре

Многие знаменитости до сих пор предстают перед подписчиками только при полном параде. Но героини нашей статьи не из их числа. Эти звездные красотки предпочитают быть честными с аудиторией и без стеснения показывают свои лица либо без макияжа, либо с минимальным количеством косметики. И мы готовы им за это поаплодировать.

Александра Бортич

Кстати, на съемках фильма «Я богиня» Александру Бортич знатно оттаскала за волосы коллега по цеху. Как так получилось, можно узнать здесь.

Алена Апина

Лариса Гузеева

Юлия Пересильд

Полина Гагарина

Елизавета Боярская

Мы никак не можем отделаться от мысли, что Елизавета Боярская — копия одной из актрис старого Голливуда. Какой именно — можно узнать здесь.

Юлия Савичева

Равшана Куркова

Анна Седокова

Наталья Бочкарева

Екатерина Климова

Марина Кравец

Марина Федункив

Анна Семенович

Ольга Бузова

Юлия Снигирь