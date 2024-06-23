12 актрис, которые испытали 50 оттенков стресса на съемках наших любимых проектов

Казалось бы, работа актрисы слаще меда: примеряй разные образы для кадра, а потом вышагивай по красной дорожке и собирай овации. Но, как выяснилось, съемочный процесс приятным бывает далеко не всегда. Героиням нашей статьи довелось изрядно понервничать, пока они работали над легендарными проектами.

Юлия Снигирь

Звезде новой экранизации романа "Мастер и Маргарита" дались непросто съемки сцен зловещего бала. Актриса призналась, что до последнего надеялась, что на ее героине будет больше одежды. Также она рассказала, что ей было неприятно в таком откровенном виде взаимодействовать с коллегами: "Я понимаю, что это вроде не ты, не твое тело, а персонажа, но я же в своем уме: рядом со мной стоят коллеги, с которыми мы давно знакомы, это все равно неловкий момент, когда они делают вид, что все в порядке, и пытаются общаться, глядя тебе исключительно в глаза". Отдельной пыткой для актрисы стал аксессуар, который она носила на лице. Он настолько впивался в нос Юлии, что когда она его сняла, на коже еще долго оставались отметины.

Кристина Асмус

Однажды подписчики Кристины Асмус спросили актрису, какую роль она никогда бы не согласилась сыграть. Кристина ответила: "Такая роль уже есть в моей фильмографии". И показала кадр из ленты "Что творят мужчины!" Сюжет этой картины выстраивается вокруг группы парней, которые решают соблазнить как можно больше женщин, а Асмус играет развязную девушку, готовую на все ради модного телефона.

Анна Пересильд

Анна Пересильд призналась, что на съемках сериала "Слово пацана" ей пришлось впервые целоваться. Актриса неимоверно нервничала, а ее партнер, Рузиль Минекаев, взял и поддержал девушку. Однако после выхода эпизода с соответствующей сценой на Анну обрушился шквал критики: пользователи сети негодовали из-за того факта, что у актера есть жена, а Пересильд вовсю рассказывает о настоящем поцелуе.

Юлия Пересильд

Маме Анны Пересильд, актрисе Юлии Пересильд, тоже приходилось переживать из-за поцелуя на съемках сериала "Медиатор". Правда, целовать ей нужно было не симпатичного парня, а... неживую крысу. "Я должна была поцеловать крысу и плакать над ней. Я думала, что сойду с ума от ужаса, честно. Но сделала это", — признавалась артистка. Также она добавила: "Ни одно животное не пострадало. Реквизиторы купили уже почившую крысу в зоопарке, а у нашей игровой крыски был выходной".

Анна Михалкова

Съемки в фильме «Давай разведемся!» довели Анну Михалкову до слез. Дело в том, что актриса должна была появиться в кадре в нелестном для фигуры белье телесного цвета. Но когда Михалкова предстала в нем на площадке, артисты из массовки достали телефоны и начали беспардонно ее фотографировать. «Я говорю: „Это что такое?! Вы вообще видите, что они тут снимают?! И сейчас это все выложат!“ У меня началась истерика просто», — вспоминала Анна. Организаторам пришлось включить громкоговоритель и попросить массовку спрятать телефоны.

Ирина Муравьева

Ирина Муравьева ни в какую не хотела сниматься в фильме "Обаятельная и привлекательная", но все-таки поддалась на длительные уговоры режиссера. И пожалела. Артистка вспоминала: "Больше всего меня поразило, как героиня открыто говорит о том, что хочет замуж. Я думала: как неловко! Девочки хотят использовать науку, чтобы с ее помощью стать самыми обаятельными и привлекательными. И все – только чтобы найти мужа".

Наталья Рудова

Наталья Рудова призналась, что не любит, когда ей приходится представать на съемках фильма или сериала в откровенном виде: «Отвратительно себя чувствую всегда, в кадре или в жизни, когда на мне короткое платье». А все потому, что ей то и дело приходится выслушивать сальные шуточки коллег противоположного пола. Но актриса добавила, что эта претензия распространяется далеко не на всех ее партнеров. Некоторые из них были настоящими профессионалами и не позволяли себе неуважительного отношения к женщине.

Анна Хилькевич

Анна Хилькевич стыдится некоторых моментов из сериала "Универ. Новая общага". Звезда призналась, что ей временами было неприятно сниматься в сценах поцелуев, а в довесок она теперь еще и чувство вины испытывает за них. Также актриса поведала, что смотрела сериал вместе с мужем, и тот каждый раз отворачивался, когда на экране появлялись откровенные кадры с ее участием.

Дарья Сагалова

Когда звезда ситкома "Счастливы вместе" дала согласие на участие в сериале "Улетный экипаж", то договорилась с режиссером, что не будет никаких пошлых сцен. Однако в какой-то момент он отправился в отпуск, а в режиссерское кресло сел другой человек и довел Сагалову до истерики. "У нас сцена, где весь экипаж должен проходить учения. Лежит незнакомый мужчина на полу. Женщина крутится на коленках рядом с ним. Оказывается, это для меня. Нужен макроплан. И рот в рот я должна делать искусственное дыхание в интересной позе. Я говорю, что не буду", — вспоминала Дарья. Из-за отказа актрисы на съемочной площадке разразился скандал, и домой она уходила в слезах.

Светлана Ходченкова

В 2020 году неподражаемая Светлана Ходченкова снялась в драме "Скажи ей". Она сыграла женщину, которая никак не может договориться с бывшим супругом по поводу воспитания ребенка. Как оказалось, в этой ленте актриса не могла сниматься без седативных препаратов. Она настолько погрузилась в образ тревожной матери, что все ее беды воспринимала как свои собственные. "Некоторые смены я заканчивала приемом успокоительного, потому что психика и нервы были накалены до предела — этого требовала роль. Опыт, конечно, был уникальный. Со мной, как с актрисой, наверное, таким образом до этого никто не работал", — вспоминала Светлана.

Александра Бортич

На съемках комедии "Я богиня" Александре Бортич предстояло изобразить драку с Юлией Покачаловой. И вот первая попросила вторую сильно не церемониться и действовать смело. Но, видимо, Бортич вскоре пожалела о своей просьбе, потому что коллега вошла во вкус и знатно оттаскала ее за волосы. Покачалова поделилась: «Саша мне сказала: "Не стесняйся, толкай натурально!" Думаю: ну, ладно. Меня сначала смущали ее небесно-голубые глаза, она их так удивленно распахивала, когда улетала. Но под конец я вошла в раж и очень сильно ее толкнула. Настолько, что она поперхнулась лимонадом, который в тот момент пила в кадре, и улетела на диванчик. Я аж испугалась и тут же пожалела, что не рассчитала силу. Но в итоге в фильм вошел именно этот, наверное, самый эффектный момент. В общем, никаких постановок. Драка получилась яркой: мы две минуты буквально "месились". Не без потерь: были и выдранные волосы, и царапины, ссадины, синяки! Вода плескалась во все стороны. Мне даже потом волосы феном сушили, чтобы снять следующий кадр, где мы уже помирились и на сцене все вместе поем, пляшем, прикалываемся, собираем деньги с пола и так далее».

Елена Корикова