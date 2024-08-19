16 крышесносных нарядов, которые на моделях и знаменитостях смотрятся ну вообще по-разному

Пожалуй, публике не так интересно узнать, какое мероприятие посетила та или иная известная женщина, сколько любопытно посмотреть, в чем она вышла в свет. О нарядах знаменитостей люди готовы толковать часами: обсуждать детали и спорить, идет или не идет звезде образ. Мы решили выяснить, как выглядели на подиуме умопомрачительные ансамбли, которые выгуляли знаменитые красотки.

Платье Georges Hobeika — Яна Рудковская

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News , Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News Устрица Омара 1 час назад Платье хорошо сидит, но что-то негармонично: то ли макияж типичный, то ли прическа. - - Ответить

Платье Valentin Yudashkin — Любовь Успенская

EAST NEWS , East News

Платье Dior — Аглая Тарасова

EAST NEWS , EAST NEWS

Костюм Miu Miu — Юлия Снигирь

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News , Ivanov Sergey / East News

Платье Valentin Yudashkin — Агата Муцениеце

x / Zeppelin Photo / East News , Tarakanov Vadim / East News

Платье Chanel — Ирина Старшенбаум

imago / Xinhua / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Платье David Koma — Ольга Бузова

Showbit / East News , Tarakanov Vadim / East News

Платье Stephane Rolland — Кети Топурия

AP / Associated Press / East News , Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Платье Christian Dior — Екатерина Вилкова

East News , EAST NEWS

Платье Dior — Светлана Устинова

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / EAST NEWS , EAST NEWS

Плащ Prada — Виктория Исакова

EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Платье Elie Saab — Пелагея

, © Голос / Первый канал x / Zeppelin Photo / East News

Костюм Miu Miu — Юлия Снигирь

Платье Christophe Guillarme — Виктория Боня

LAURENT BENHAMOU / SIPA / SIPA / East News , BDGEStewartSmith / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News Хильдур 46 минут назад Боня напомнила)) - - Ответить

Платье David Koma — Екатерина Волкова

xx / Zeppelin Photo / East News , Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Костюм Georges Hobeika — Яна Рудковская

x / Avalon / Photoshot / East News , Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

К слову, этот наряд со стразами весит 10 кг. Несложно догадаться, что в жизни он будет выглядеть круто, если его владелицей окажется физически сильная женщина. Яна призналась, что такую нагрузку она смогла выдержать только благодаря своей спортивной фигуре.