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16 крышесносных нарядов, которые на моделях и знаменитостях смотрятся ну вообще по-разному
Пожалуй, публике не так интересно узнать, какое мероприятие посетила та или иная известная женщина, сколько любопытно посмотреть, в чем она вышла в свет. О нарядах знаменитостей люди готовы толковать часами: обсуждать детали и спорить, идет или не идет звезде образ. Мы решили выяснить, как выглядели на подиуме умопомрачительные ансамбли, которые выгуляли знаменитые красотки.
Платье Georges Hobeika — Яна Рудковская
Платье Valentin Yudashkin — Любовь Успенская
Платье Dior — Аглая Тарасова
Костюм Miu Miu — Юлия Снигирь
Платье Valentin Yudashkin — Агата Муцениеце
Платье Chanel — Ирина Старшенбаум
Платье David Koma — Ольга Бузова
Платье Stephane Rolland — Кети Топурия
Платье Christian Dior — Екатерина Вилкова
Платье Dior — Светлана Устинова
Плащ Prada — Виктория Исакова
Платье Elie Saab — Пелагея
Костюм Miu Miu — Юлия Снигирь
Платье Christophe Guillarme — Виктория Боня
Платье David Koma — Екатерина Волкова
Костюм Georges Hobeika — Яна Рудковская
К слову, этот наряд со стразами весит 10 кг. Несложно догадаться, что в жизни он будет выглядеть круто, если его владелицей окажется физически сильная женщина. Яна призналась, что такую нагрузку она смогла выдержать только благодаря своей спортивной фигуре.
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