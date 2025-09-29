15 тещ, с которыми что ни день, то новый аттракцион

Как видите, теща — это не просто второй родитель, а человек-праздник. И пусть иногда этот праздник похож на карнавал с неожиданными поворотами и громким смехом, именно он делает семейную жизнь такой яркой и запоминающейся. А какая она — ваша теща? Человек-праздник или лихой аттракцион?

