15 тещ, с которыми что ни день, то новый аттракцион
Теща. Это слово у многих ассоциируется с анекдотами и бесконечными советами. Но что, если в реальности все еще интереснее? Что, если теща — это не источник проблем, а настоящий аттракцион? Человек, который каждый день превращает рутину в захватывающее шоу, где есть место драме, комедии и самым непредсказуемым сюжетным поворотам.
Мы собрали 15 историй, которые доказывают: отношения с тещей — это не испытание, а билет в самый веселый парк развлечений.
- На этот НГ теща с тестем прилетели к нам. Жена спрашивала у меня: «Мама икры предлагает привезти, надо нам или нет?» Мы ее особо не едим, но отказываться не стал, думаю, ну поставим баночку на новогодний стол. Так вот, привезла она несколько кг, распродала по знакомым, кто заказывал, ну и нам продала 1 кг (да-да, хочется надеяться, что хоть скидку сделала). Собственно, эту икру мы, видимо, на общий новогодний стол и поставим. © Prohodimec4×4 / Pikabu
- Когда наш малыш наконец появился на свет, я был полон решимости доказать моей теще, что она не права. Я менял подгузники, укачивал ребенка, чтобы тот заснул, и даже умудрялся готовить несколько блюд, не сжигая их. Но что бы я ни делал, этого всегда казалось недостаточно. «Ты уверен, что правильно держишь ребенка? Ты же не хочешь ее уронить», — говорила она, зависая надо мной, как ястреб. Она всегда хотела, чтобы мы кормили нашу дочь смесью, но дело было в том, что моя жена хотела кормить грудью, а у ее матери, видимо, какие-то с этим проблемы, хотя она никогда не говорила, почему так. © Fickle_Demand9443 / Reddit
- Лет 30 назад привела своего будущего мужа знакомиться с мамой. Та к визиту подготовилась, напекла гору блинов, усадила потенциального зятька, ну и давай его угощать да расспрашивать. А тот вялый какой-то, ест без особого аппетита, но от добавки не отказывается. Я решила тоже блинчика отведать: кусаю и пару раз, жую и... Выплевываю. Спрашиваю мать, пробовала ли она сама свои блины, а она отвечает, что не успела пока. Вот и мама кусает... И блины тошнотные какие-то, горькие! Провели маленькое расследование и поняли, что вместо сахара она щедро в тесто соды насыпала. © MihZlobin / Pikabu
А я бы эту икру на стол не ставила. Так и сказала бы, глядя мамочке в глаза "Это мы себе купили, она дорогая".
- Посадка и выкапывание картошки приходятся на самый пик моих заработков. Я бывшей теще сначала вежливо пытался объяснять, что за время, затраченное на возню с их картошкой, я могу заработать столько, что хватит купить весь их участок с домиком и всем урожаем. И мне проще и выгоднее этот корнеплод просто покупать, чем корячиться на участке, теряя хороший заработок. Картошечка золотой получается. Бесполезно, доводы не работают: «Вы же ее едите, а помогать ты не хочешь! Бездельник!»
Тогда пошли более жесткие меры: я грубо заявил, что нам их картошка нафиг не сдалась, и если я ее увижу в своем доме — выброшу с балкона. Не поверили. Придя в гости, притаранили полную сумку. И она благополучно полетела со второго этажа. Только после этого отстали. © Nero59 / Pikabu
- Моя тeща спросила у моей жены, сколько зарабатывает моя мать. Так как в моей семье не принято обсуждать такие темы, жена не знала точной суммы и назвала произвольную цифру. Примерно через месяц тeща снова подходит к моей жене и заявляет: «Не может быть, чтобы твоя свекровь столько зарабатывала». Оказалось, что она позвонила на работу моей мамы и спросила, есть ли там кто-то, кто получает больше 100 тысяч. Она утверждает, что ей сказали, что никто там столько не получает и что это якобы невозможно. © skimice1 / Reddit
- Когда ребенок родился, купил жене в помощь посудомоечную машину. Когда посуды мало, просто мыли по старинке под краном. Когда посуды много, ставили в посудомойку. Приехали в гости тесть с тещей, посидели, поели, мои родители тоже были. Стал складывать посуду в посудомойку, так теща вся извелась: «Зачем эта машинка, таких денег стоит, ужас! Лучше бы мыли под краном.» Я выкладываю посуду в мойку: «Пожалуйста, мама, можете приступать!» А та сразу: «Ой, что это я в чужой монастырь со своими правилами лезу?! Мойте уж как вам хочется, сами взрослые уже!» © BARin134 / Pikabu
"— выброшу с балкона. Не поверили. Придя в гости, притаранили полную сумку. И она благополучно полетела со второго этажа. Только после этого отстали"-госпади, мне бы ваши проблемы
- Утром в день моей свадьбы моя тeща рассказала мне о первом браке моей жены. Она сказала, что знала, что бывший муж жены изменял ей ещe до свадьбы, но «у неe не поднялась рука сказать ей об этом». Весь этот разговор был странным и неловким. © WantAllMyGarmonbozia / Reddit
- Моя бывшая теща сказала в наш свадебный день: «Прости, но, по крайней мере, ты всегда можешь развестись». На протяжении всего нашего брака она напоминала моей бывшей, что «все мужчины изменяют». Забавно сейчас об этом вспоминать, потому что это моя бывшая вела себя, ну, как минимум, не очень хорошо. © MNCPA / Reddit
- Моя теща была прекрасной женщиной, но она думала, что поступает правильно, постоянно указывая дочери, как ей жить. Моя жена совершенно не разделяла ее взглядов, и они часто ссорились. Она все время твердила по телефону, что дочь все делает неправильно, и в конце таких разговоров жена частенько плакала. Однажды я этого не выдержал — выхватил трубку и разразился ответной тирадой: «Да как вы смеете так разговаривать с моей женой, кем вы себя возомнили? Я поклялся ее защищать и больше не позволю ее обижать!» С тех пор наша жизнь изменилась. © Jim Black / Quora
Не поднялась рука сказать... Может хоть повернется язык вытолкать нaфиг лезущих не в свое дело родственников?
- 28 лет назад я познакомился с девушкой. Ничего необычного, познакомились, встречались, свадьба, так и живeм вместе. И стал я для тещи любимым зятем (дочка у нее не одна). Она для меня любимая теща, хоть и теща у меня одна, других не было. Но однажды я задумался: что же мне-то так повезло? И тут до меня дошло: за 28 лет она ни разу не была у меня в гостях, а я у нее — 5–6 раз в месяц. Когда-то давно звал в гости, и не раз, — отказалась! Я вроде как обижаться, а она посмеялась и говорит: «У тебя в доме есть хозяйка, а я как мама хозяйничать начну — вот тут-то у нас и начнутся проблемы. Так что лучше вы к нам». Так и живем. Теща — золото! Но и мамам, которые стали тещами, советую присмотреться к такой точке зрения! © agt** / Pikabu
- Год спустя после свадьбы пришлось мне супругу с ее мамой на машине отвозить. Путь предстоял относительно долгий, с пробками больше 2 часов выходило. Жена сидит рядом на переднем пассажирском сиденье, теща за ней, на заднем. Прошло часа полтора пути, мы с женой разговариваем, музыка играет, движение вроде более-менее сносное, настроение хорошее, да и выходные тогда были, весна и все такое. Я реально забыл, что еду с тещей, она за всю дорогу даже звука не произнесла! И тут я жене вопрос задаю: «А мама твоя к нам на дачу поедет? Может, пригласить ее как-нибудь? Пусть человек развеется, на природе воздухом подышит?» Глаза жены я не забуду никогда, но дольше буду помнить глаз, скромно появившийся в зеркале заднего вида. © DrLeroy / Pikabu
- Теща с тестем поехали в отпуск. Я сейчас у них дома, поливаю цветы. Вспомнилось как это было в первый раз. Тогда она тоже поручила полить цветы, а уехала вместе с дочкой (моей тогда еще даже не невестой, а подругой). Вздумалось мне тогда удивить будущую тещу. Предвещая ее вопрос: Ну как, полил цветы? Не хотел отвечать банально «все полил, уважаемая теща». Захотелось выпендриваться в таком стиле: гибискус полил, нарцисс увлажнил, пион влагой снабдил... Сижу весь такой, жду восхищения, и тут приходит ответ: «Ты что, бабу в дом привел?» © zhekaural / Pikabu
Когда уезжала в санаторий, мужу и детям наказала регулярно поливать цветы. Приехала - цветы засохли, никто и не вспомнил о них. Ладно, завела новые. В следующий раз, уезжая, написала плакат большими буквами: "Поливайте цветы!" Результат - цветочки сгнили... их, бедных, каждый старался полить почаще и пообильнее! )))
- Знакомый женился, и вместе с женой к нему переехала теща. Жена — транжира, ни дня не работавшая, на уме одни гулянки. Теща же — на удивление покладистая и рассудительная женщина. И как-то подходит она к моему знакомому и говорит, что полностью разочарована в поведении дочери и ему стоит подать на развод. Он потерпел еще полгода, да и прислушался к теще. Супруга его на удивление легко пошла на развод и срулила в неизвестном направлении. Теща засобиралась восвояси, но он вдруг подумал, что одному жить скучно, а бывшая теща — милейшая женщина, да и готовит отлично, и предложил ей остаться, на правах его второй мамы. И она осталась! Знакомый уже много лет женат второй раз, у его второй жены и бывшей тещи чудесные отношения, теща сидит с их детьми, а они работают. Спрашивала его, мол, неужели не мешаете друг другу? А он: «Да разве мама может мешать?» © barakuda1984 / Pikabu
- Живу с женой больше 10 лет. Ни разу мы не ругались, и для меня было большим шоком, когда я узнал, что она психовать умеет, оказывается. Узнал, когда гостил у тещи. Теща ее довела так, что она бросила тарелку и конкретно психанула. Потом вспомнил себя: на меня орали большие начальники, мне пофиг, как с гуся вода. Единственный человек, который может вывести меня из себя, — это моя мать. © Suspenziya / Pikabu
- Мой друг поссорился с женой из-за мелочи, и они не разговаривали несколько дней. Он был на взводе, а жена — подавлена. Неожиданно приехала теща. Она не стала никого учить жизни. Она просто собрала их всех, напекла пирогов, и они как-то незаметно, за чаем, начали снова общаться. Она своим присутствием «обняла» их конфликт, и он растворился в тепле и домашнем уюте. Было очень приятно слушать эту историю.
Как видите, теща — это не просто второй родитель, а человек-праздник. И пусть иногда этот праздник похож на карнавал с неожиданными поворотами и громким смехом, именно он делает семейную жизнь такой яркой и запоминающейся. А какая она — ваша теща? Человек-праздник или лихой аттракцион?
Комментарии
Каждая хорошая теща была перед этим и во время этого(появления зятя)хорошей женой.А вот с ролью мамы это не всегда совпадает.
Что же за доска выросла у хорошей тещи? Дети- это отражение поведения родителей
ADME продолжает гнуть свою линию: все статьи про свекровей - кровавые истории мегер, а как про тёщ - так просто мёд, сплошные подарки мужьям, а не тёщеньки.